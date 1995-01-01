Федун: «Фанаты «Спартака» – самая организованная и демократическая масса, которая заслужила управлять клубом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун продолжил объяснять суть перехода клуба под управление болельщиков. По замыслу функционера, процесс должен завершиться в 2023 году.

– А кто будет главным акционером? Кто будет решать все вопросы?

– Главным акционером? А кто избирал президентом мадридского «Реала» Флорентино Переса? Избирали болельщики. Вот так раз три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента.

«Реал» живет по таким же принципам, поэтому и на слуху. Я уже не говорю про «Барселону». Это нормальная практика. А болельщики «Спартака» – самая организованная и демократическая масса, которая заслужила это.