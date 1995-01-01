Федун: «Фанаты «Спартака» – самая организованная и демократическая масса, которая заслужила управлять клубом»

чур я первый так как самый демократичный где штурвал лёня?
Владелец «Спартака» Леонид Федун продолжил объяснять суть перехода клуба под управление болельщиков. По замыслу функционера, процесс должен завершиться в 2023 году.
– А кто будет главным акционером? Кто будет решать все вопросы?
– Главным акционером? А кто избирал президентом мадридского «Реала» Флорентино Переса? Избирали болельщики. Вот так раз три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента.
«Реал» живет по таким же принципам, поэтому и на слуху. Я уже не говорю про «Барселону». Это нормальная практика. А болельщики «Спартака» – самая организованная и демократическая масса, которая заслужила это.
- Федун руководит «Спартаком» с 2003 года.
- За это время команда один раз стала чемпионом России.
- По информации журналиста Сергея Егорова, Федун потратил на «Спартак» в общей сложности около 2 миллиардов долларов.