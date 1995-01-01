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    Федун: «Фанаты «Спартака» – самая организованная и демократическая масса, которая заслужила управлять клубом»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун продолжил объяснять суть перехода клуба под управление болельщиков. По замыслу функционера, процесс должен завершиться в 2023 году.

    – А кто будет главным акционером? Кто будет решать все вопросы?

    – Главным акционером? А кто избирал президентом мадридского «Реала» Флорентино Переса? Избирали болельщики. Вот так раз три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента.

    «Реал» живет по таким же принципам, поэтому и на слуху. Я уже не говорю про «Барселону». Это нормальная практика. А болельщики «Спартака» – самая организованная и демократическая масса, которая заслужила это.

    • Федун руководит «Спартаком» с 2003 года.
    • За это время команда один раз стала чемпионом России.
    • По информации журналиста Сергея Егорова, Федун потратил на «Спартак» в общей сложности около 2 миллиардов долларов.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +30639

      Полная Канистра 21 минуту назад

      чур я первый так как самый демократичный где штурвал лёня?

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      Рейтинг: +5871

      silver29 33 минуты назад

      Что-то есть здравого в этом самоуправлении. Назначение управлять клубом футбольного специалиста, а не дилетанта от коммерции. Многие спрашивают "где взять деньги на содержание клуба" ? Так ведь спонсоров никто не отменял, да и игровая ответственность игроков повысится, есть результат есть высокие гонорары.

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