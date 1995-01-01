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    Журналист Егоров: «Федун потратил на «Спартак» 2 миллиарда. Это четверть его состояния»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун в общей сложности потратил на клуб примерно 2 миллиарда долларов. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Федун потратил на «Спартак» около 2 миллиардов долларов. Его состояние, по оценке Forbes, – 7,6 миллиарда. То есть суммарно потрачена на клуб четверть состояния. Это важная история», – рассказал журналист.

    • 63-летний Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
    • При нем клуб один раз стал чемпионом России.
    • В последнем розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал пятым.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +499

      Sky Spartak 7 минут назад

      Федун красавчик... тянет клуб 16 лет за свои деньги...Плохо то ,что его окружает всякое говно.. которое хочет взять себе бабла..пока он там... остаётся только надеется на команду людей именно в менеджерстве.. и будет команда на футбольном поле..

      0
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      Рейтинг: +902

      Derzkiy1 10 минут назад

      Внутренний персонал менять нужно и политику клуба менять , подбор игроков не тот ! В чемпионате нужно стабильно начать играть , а после на европейский футбол обращать внимания

      1
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      Рейтинг: +2322

      AtticusFinch 10 минут назад

      Жалко Федуна....он их наверное на шахте заработал тяжёлым трудом....

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      Рейтинг: +2756

      Viper for CSKA 23 минуты назад

      Да хоть 22. Это не показатель. Главный критерий - результат. Керимов ввалил сравнимые деньги в на порядок более сжатые сроки. Все знают, где сейчас Анжи. Понятно, что Федун эффективнее с точки зрения результата, но не покидает ощущение, что большая часть денег - в молоко или в чей-то карман. Слишком много провальных трансферов, упущенных талантов (причём как ушедших в другие клубы, так и нераскрывшихся из-за неверно выстроенной системы), знаковых поражений в Европе, когда необходимо было побеждать. Всё больше убеждаюсь, что Спартак спасает только наличие армии болельщиков, которая представляет собой некую платежеспособную базу и обеспечивает сильную ответную реакцию на очередные кризисы и поражения. Если бы болельщиков столько не было, то ещё после экспериментов Червиченко, команда упала бы уровень, на котором, к моему глубочайшему сожалению, на данный момент пребывает московское Динамо.

      1
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      Рейтинг: +191

      GSmall 40 минут назад

      Будто это свои деньги)

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      Рейтинг: +2480

      mopecekca > GSmall 14 минут назад

      ты, одолжил, мудила

      0
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      Рейтинг: +627

      Ковастер 55 минут назад

      Потратить ума много не надо. Нужно не тратить , а вкладывать с перспективой получить от этого результат. Только положительный результат может получить прибыль от вложений. Да сбудутся мечты вложившего, и оправдаются надежды.

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