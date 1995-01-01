Журналист Егоров: «Федун потратил на «Спартак» 2 миллиарда. Это четверть его состояния»

Федун красавчик... тянет клуб 16 лет за свои деньги...Плохо то ,что его окружает всякое говно.. которое хочет взять себе бабла..пока он там... остаётся только надеется на команду людей именно в менеджерстве.. и будет команда на футбольном поле..
Владелец «Спартака» Леонид Федун в общей сложности потратил на клуб примерно 2 миллиарда долларов. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Федун потратил на «Спартак» около 2 миллиардов долларов. Его состояние, по оценке Forbes, – 7,6 миллиарда. То есть суммарно потрачена на клуб четверть состояния. Это важная история», – рассказал журналист.
- 63-летний Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
- При нем клуб один раз стал чемпионом России.
- В последнем розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал пятым.