Журналист Егоров: «Федун потратил на «Спартак» 2 миллиарда. Это четверть его состояния»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в общей сложности потратил на клуб примерно 2 миллиарда долларов. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Федун потратил на «Спартак» около 2 миллиардов долларов. Его состояние, по оценке Forbes, – 7,6 миллиарда. То есть суммарно потрачена на клуб четверть состояния. Это важная история», – рассказал журналист.