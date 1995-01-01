Федун: «Спартак» – народная команда, и должна управляться народом. В 2023 году клуб будет готов к самостоятельному плаванию»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поговорил о формате управления клубом. По словам функционера, он изменится после 2023 года.

«Просто уйти из «Спартака» сейчас и закончить свою карьеру означает фактически повторение уже современных историй если не с «Анжи», то с «Динамо». Когда клуб потерял финансовые возможности, а вместе с ними позиции. В итоге игроки разбежались, и команда развалилась. Этого я допустить не хочу и не имею права.

И после долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования «Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию. И сегодня мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики. Не Пeтр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить своe детище, свою любовь я не могу.

Это не спонтанное решение. Мы долго изучали, смотрели все примеры – и «Барселону», и «Реал», и «Баварию», и часть американских клубов. В итоге пришли к мнению, что «Спартак» — народная команда, и она должна управляться народом», – декларировал Федун.