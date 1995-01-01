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    Федун: «Спартак» – народная команда, и должна управляться народом. В 2023 году клуб будет готов к самостоятельному плаванию»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поговорил о формате управления клубом. По словам функционера, он изменится после 2023 года.

    «Просто уйти из «Спартака» сейчас и закончить свою карьеру означает фактически повторение уже современных историй если не с «Анжи», то с «Динамо». Когда клуб потерял финансовые возможности, а вместе с ними позиции. В итоге игроки разбежались, и команда развалилась. Этого я допустить не хочу и не имею права.

    И после долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования «Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию. И сегодня мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики. Не Пeтр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил. Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить своe детище, свою любовь я не могу.

    Это не спонтанное решение. Мы долго изучали, смотрели все примеры – и «Барселону», и «Реал», и «Баварию», и часть американских клубов. В итоге пришли к мнению, что «Спартак» — народная команда, и она должна управляться народом», – декларировал Федун.

    • 63-летний Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
    • При нем клуб один раз стал чемпионом России.
    • В последнем розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал пятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии17
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      Рейтинг: +13089

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Как Остап Бендер про Васюки, аж дух захватывает. *****

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      Рейтинг: +4812

      Сильвербой 34 минуты назад

      Мы не в той стране живем и футбол у нас не на том уровне, что бы все что сказал Федун сбылось! Этого никогда не будет! Как бы кто не относился к Федуну, без инвестиций Лукойла или еще кого либо, мы будем в ФНЛ барахтаться, ну в лучшем случае на дне РПЛ!!!

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      Рейтинг: +1730

      Рубинище 41 минуту назад

      Эксперимент конечно. Получается, постоянные покупатели абонементов, смогут приобрести часть акций и уже влиять голосованием за того или иного тренера, игрока, директора. В общем ясно. Сил и денег на команду практически нет, как и покупателя, а бросить детище в которое столько вбухнул просто так не может-вот и начинается про свободное плавание.

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      Рейтинг: +3719

      3a zenit 49 минут назад

      2023 никто и не вспомнит чего там сказал Федун..."народная" фирма по купле черного и белого дерева.(разрешаю в ответ написать про Газпром,наворовали,бомжи и тд сказки.

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      Рейтинг: +692

      Max Bobr 56 минут назад

      Похоже плавание будет подводным!

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      Рейтинг: +3500

      ivany4 56 минут назад

      О выпуске акций и выходе на биржу, Федун говорит давно.
      Вот только момент он выбрал не подходящий. Ни тренера, ни команды....

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      Рейтинг: +3330

      ЮНик 56 минут назад

      "...Процент болельщиков клубов из тех, кто смотрит матчи РФПЛ в регионах: 1.«Спартак» - 38,2%, 2.ЦСКА - 22,4%; 3.Нет клубных предпочтений - 16,1%; 4.«Зенит» - 12,2%; 5.«Локомотив» - 3,6%.
      Рейтинг популярности клубов основан на мониторинге болельщицкой аудитории 2001-2018 гг. (сформирован по результатам комплексного, системного анализа данных различных региональных и федеральных опросов и медиаизмерений, статистики Интернет-ресурсов; иных профильных исследований; отчётов, характеризующих количество, активность и клубные симпатии отечественных любителей футбола). " https://news.rambler.ru/other/37630416/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

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      Рейтинг: +4063

      Агасфер 57 минут назад

      Полное пустозвонство,за которым,кроме отсрочки решения,на которое намекается,нет ничего.Одни трансферы об этом говорят постоянно.

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      Рейтинг: +201

      Вальдемар IV 1 час назад

      инородная скорее, потому что тогда этот народ должен так же как и спартак осваивать лукойл, а цены то дорожают на бенз

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      Рейтинг: +281

      ААМ 1 час назад

      Ненаучная фантастика.

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      Рейтинг: +57

      Klop-22 > ААМ 12 минут назад

      В моем городе 5 человек болеют за цска и три тысячи за Спартак - какие 22 % за цска - фантазер админ конюшня, не пора ли в туалет.

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