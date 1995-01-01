Главные новости дня. Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной», Бэйл не входит в планы Зидана

«Спартак» приостановил переговоры по контрактам с игроками до прихода нового руководства.

Салах и Фирмино не сыграют в ответном полуфинале ЛЧ с «Барселоной».

Мохаммади может перейти из «Ахмата» в «Зенит».

Прокурор требует у суда дать Кокорину и Мамаеву по 1,5 года тюрьмы.

«Зенит» оштрафует Ивановича за конфликт с допинг-офицером.

Зидан сообщил Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что они не входят в его планы на следующий сезон.

В VIP-ложах «Спартака» говорят о возвращении Черчесова в клуб.

Кокорин может завершить игровую карьеру.

Сезон в Европе вот-вот кончится, но в каждой стране еще остались интриги. Собрали их все тут