Главные новости дня. Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной», Бэйл не входит в планы Зидана

Ливер победит!
«Спартак» приостановил переговоры по контрактам с игроками до прихода нового руководства.
Салах и Фирмино не сыграют в ответном полуфинале ЛЧ с «Барселоной».
Мохаммади может перейти из «Ахмата» в «Зенит».
Прокурор требует у суда дать Кокорину и Мамаеву по 1,5 года тюрьмы.
«Зенит» оштрафует Ивановича за конфликт с допинг-офицером.
Зидан сообщил Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что они не входят в его планы на следующий сезон.
В VIP-ложах «Спартака» говорят о возвращении Черчесова в клуб.
Кокорин может завершить игровую карьеру.
Сезон в Европе вот-вот кончится, но в каждой стране еще остались интриги. Собрали их все тут