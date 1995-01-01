Сезон в Европе вот-вот кончится, но в каждой стране еще остались интриги. Собрали их все тут

Весело не только в Англии.

РПЛ: «Арсенал» в еврокубках? | 3 тура до конца

После победы «Арсенала» над чемпионом (а сразу после матча – бывшим чемпионом) «Локомотивом» всем было не до команды из Тулы. Уверенные 2:0 хозяев гарантировали титул «Зениту», который не побеждал в чемпионате четыре года, и все говорили в основном об этом.

Между тем, сам «Арсенал» тоже заслуживает огромного внимания. Черевченко принял команду, когда она была на 11-м месте, и от нее не ждали большего. Позиция клуба даже не смутила владельцев «Спартака», которые в тот момент забрали Кононова в Москву.

Но прошло полгода, и «Арсенал» – в одном очке от еврокубков. В случае равенства со «Спартаком» именно команда из Тулы окажется впереди по личным встречам: осенью было 3:2 в пользу «Арсенала», а весной – 3:0.

Более того, при удачном стечении обстоятельств «Арсенал» может попасть и в Лигу чемпионов. Не смейтесь: отрыв 5 очков до третьего места и личная встреча с «Краснодаром», который на нем находится, в запасе. В этом сезоне «Арсенал» хотя бы раз обыгрывал каждую команду из топ-5, кроме «Краснодара», но все еще может измениться.

2 | «Локомотив» – 49 очков

| «Локомотив» – 49 очков 3 | «Краснодар» – 47 очков

| «Краснодар» – 47 очков 4 | ЦСКА – 45 очков

| ЦСКА – 45 очков 5 | «Спартак» – 43 очка

| «Спартак» – 43 очка 6 | «Арсенал» – 42 очка

7 | «Ростов» – 37 очков

Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!

АПЛ: Кто будет лучшим бомбардиром? | 1 тур до конца (у «Сити» игра в запасе)

Про очевидное – лучшую битву за чемпионство в Европе – смысла рассказывать нет, вы и так все знаете. Если вкратце, у «Ливера» 94 очка и один матч до финиша, у «Сити» – 92 и два матча.

Такая же острая борьба идет и за «Золотую бутсу» чемпионата. В АПЛ в этом сезоне нет явного лидера по голам: если Месси в своей лиге забивает 34, а Мбаппе – 30, то в Англии у лучшего бомбардира лишь 22.

Сейчас в тройке два игрока «Ливерпуля», Салах и Мане, и один «Сити» – Агуэро. Но не забываем, что у аргентинца в два раза больше времени до конца сезона из-за матча в запасе, как, впрочем, и у Джейме Варди с пятого места.

1 | Салах («Ливерпуль») – 22 гола, 1 матч

| Салах («Ливерпуль») – 22 гола, 1 матч 2 | Мане («Ливерпуль») – 20 голов, 1 матч

| Мане («Ливерпуль») – 20 голов, 1 матч 3 | Агуэро («Сити») – 20 голов, 2 матча

| Агуэро («Сити») – 20 голов, 2 матча 4 | Обамеянг («Арсенал») – 20 голов, 1 матч

| Обамеянг («Арсенал») – 20 голов, 1 матч 5 | Варди («Лестер») – 18 голов, 2 матча

Примера: «Хетафе» – в Лиге чемпионов? | 2 тура до конца

«Хетафе» ни разу не играл в Лиге чемпионов, да и в ЛЕ попадал всего лишь дважды. Но к середине чемпионата команда из пригорода Мадрида внезапно оказалась сначала в шестерке, потом в пятерке, а теперь уже десять туров держится на четвертом месте, которое дает право на ЛЧ.

У «Хетафе» есть два серьезных соперника – «Севилья» и «Валенсия». Первый из них мощно провел начало сезона и даже трижды лидировал в лиге, второй, напротив, в начале сезона был рядом с зоной вылета, но к концу исправил положение.

Но главная проблема «Хетафе» – оставшиеся соперники. Там есть «Барселона», которая даже резервным составом очень сильна, и неудачливый «Вильярреал», которому надо спасаться от вылета.

У «Севильи» календарь не легче («Атлетико» и «Атлетик»), зато «Валенсия» наверняка наберет очки в матчах с «Алавесом» и «Вальядолидом».

3 | «Реал» – 68 очков

| «Реал» – 68 очков 4 | «Хетафе»– 58 очков

5 | «Валенсия» – 55 очков

| «Валенсия» – 55 очков 6 | «Севилья» – 55 очков

| «Севилья» – 55 очков 7 | «Атлетик» – 50 очков

В Лигу чемпионов рвется «Хетафе», который ненавидит вся Испания

Бундеслига: Как «Боруссия» завалит очередной сезон надежд? | 2 тура до конца

Этот год был годом «Боруссии». Они были суперхороши, свежи и ярки. В середине сезона всем казалось – чемпионство неизбежно. Пока в «Баварии» искали замену Ковачу, в Дортмунде радовались победам и мечтали об успехах в ЛЧ.

Но весной клуб плавно посыпался, а потом и вовсе растворился, стыдно слив «Баварии» очный матч со счетом 0:5. В итоге в пяти последних турах «Дортмунд» пропустил 12 мячей: во всей Бундеслиге есть только одна команда, которая на этом отрезке пропустила больше

Формально «Боруссия» еще борется за чемпионство, но для этого надо, чтобы «Бавария» проиграла «Лейпцигу» и «Айнтрахту» (одна ничья тоже допускается). Соперники серьезные, но «Мюнхен» уже обыгрывал обоих в этом чемпионате и вообще не проигрывает с февраля.

Провалив два последних тура, «Боруссия» может окончательно убить впечатление от сезона, который до весны был чудо как хорош. А шансы на это очень велики. Один из двух соперников – «Фортуна», которая уже обыгрывала их в первом туре.

1 | «Бавария» – 74 очков

| «Бавария» – 74 очков 2 | «Боруссия» – 70 очков

3 | «Лейпциг» – 65 очков

Серия А: Где закончит «Милан»? | 3 тура до конца (у «Милана» игра в запасе)

«Милан» в этом сезоне – олицетворение духа итальянского футбола: импульсного, непредсказуемого, эмоционального и необъяснимого. Конечно, все благодаря Рино Гаттузо: тяжело вспомнить, чаще его в этом сезоне хвалили или ругали.

Вот и сейчас невозможно сказать, с какими эмоциями фанаты «Милана» встретят окончание сезона. Формально, сейчас «Милан» на седьмом месте и вообще никуда не попадает, но: а) у них игра в запасе; б) в таблице все очень плотно.

Соперники у «Милана» в большинстве ни о чем: СПАЛ, «Фрозиноне», «Фиорентина» и «Болонья». От команды требуется лишь собраться и забрать место в ЛЧ, до которого не так и далеко.

Но в клубе сейчас настоящая жара: после опоздания Бакайоко на базу Гаттузо разнес всех, запер игроков на базе на 5 дней и дал очередную пачку гневных интервью. В общем, запасаемся попкорном.