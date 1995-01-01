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    Сезон в Европе вот-вот кончится, но в каждой стране еще остались интриги. Собрали их все тут


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    Сегодня, 13:50
    Весело не только в Англии.

    РПЛ: «Арсенал» в еврокубках? | 3 тура до конца

    После победы «Арсенала» над чемпионом (а сразу после матча – бывшим чемпионом) «Локомотивом» всем было не до команды из Тулы. Уверенные 2:0 хозяев гарантировали титул «Зениту», который не побеждал в чемпионате четыре года, и все говорили в основном об этом.

    Между тем, сам «Арсенал» тоже заслуживает огромного внимания. Черевченко принял команду, когда она была на 11-м месте, и от нее не ждали большего. Позиция клуба даже не смутила владельцев «Спартака», которые в тот момент забрали Кононова в Москву.

    Но прошло полгода, и «Арсенал» – в одном очке от еврокубков. В случае равенства со «Спартаком» именно команда из Тулы окажется впереди по личным встречам: осенью было 3:2 в пользу «Арсенала», а весной – 3:0.

    Более того, при удачном стечении обстоятельств «Арсенал» может попасть и в Лигу чемпионов. Не смейтесь: отрыв 5 очков до третьего места и личная встреча с «Краснодаром», который на нем находится, в запасе. В этом сезоне «Арсенал» хотя бы раз обыгрывал каждую команду из топ-5, кроме «Краснодара», но все еще может измениться.

    • 2 | «Локомотив» – 49 очков
    • 3 | «Краснодар» – 47 очков
    • 4 | ЦСКА – 45 очков
    • 5 | «Спартак» – 43 очка
    • 6 | «Арсенал» – 42 очка
    • 7 | «Ростов» – 37 очков

    Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!

    АПЛ: Кто будет лучшим бомбардиром? | 1 тур до конца (у «Сити» игра в запасе)

    Про очевидное – лучшую битву за чемпионство в Европе – смысла рассказывать нет, вы и так все знаете. Если вкратце, у «Ливера» 94 очка и один матч до финиша, у «Сити» – 92 и два матча.

    Такая же острая борьба идет и за «Золотую бутсу» чемпионата. В АПЛ в этом сезоне нет явного лидера по голам: если Месси в своей лиге забивает 34, а Мбаппе – 30, то в Англии у лучшего бомбардира лишь 22.

    Сейчас в тройке два игрока «Ливерпуля», Салах и Мане, и один «Сити» – Агуэро. Но не забываем, что у аргентинца в два раза больше времени до конца сезона из-за матча в запасе, как, впрочем, и у Джейме Варди с пятого места.

    • 1 | Салах («Ливерпуль») – 22 гола, 1 матч
    • 2 | Мане («Ливерпуль») – 20 голов, 1 матч
    • 3 | Агуэро («Сити») – 20 голов, 2 матча
    • 4 | Обамеянг («Арсенал») – 20 голов, 1 матч
    • 5 | Варди («Лестер») – 18 голов, 2 матча

    Примера: «Хетафе» – в Лиге чемпионов? | 2 тура до конца

    «Хетафе» ни разу не играл в Лиге чемпионов, да и в ЛЕ попадал всего лишь дважды. Но к середине чемпионата команда из пригорода Мадрида внезапно оказалась сначала в шестерке, потом в пятерке, а теперь уже десять туров держится на четвертом месте, которое дает право на ЛЧ.

    У «Хетафе» есть два серьезных соперника – «Севилья» и «Валенсия». Первый из них мощно провел начало сезона и даже трижды лидировал в лиге, второй, напротив, в начале сезона был рядом с зоной вылета, но к концу исправил положение.

    Но главная проблема «Хетафе» – оставшиеся соперники. Там есть «Барселона», которая даже резервным составом очень сильна, и неудачливый «Вильярреал», которому надо спасаться от вылета.

    У «Севильи» календарь не легче («Атлетико» и «Атлетик»), зато «Валенсия» наверняка наберет очки в матчах с «Алавесом» и «Вальядолидом».

    • 3 | «Реал» – 68 очков
    • 4 | «Хетафе»– 58 очков
    • 5 | «Валенсия» – 55 очков
    • 6 | «Севилья» – 55 очков
    • 7 | «Атлетик» – 50 очков

    В Лигу чемпионов рвется «Хетафе», который ненавидит вся Испания

    Бундеслига: Как «Боруссия» завалит очередной сезон надежд? | 2 тура до конца

    Этот год был годом «Боруссии». Они были суперхороши, свежи и ярки. В середине сезона всем казалось – чемпионство неизбежно. Пока в «Баварии» искали замену Ковачу, в Дортмунде радовались победам и мечтали об успехах в ЛЧ.

    Но весной клуб плавно посыпался, а потом и вовсе растворился, стыдно слив «Баварии» очный матч со счетом 0:5. В итоге в пяти последних турах «Дортмунд» пропустил 12 мячей: во всей Бундеслиге есть только одна команда, которая на этом отрезке пропустила больше

    Формально «Боруссия» еще борется за чемпионство, но для этого надо, чтобы «Бавария» проиграла «Лейпцигу» и «Айнтрахту» (одна ничья тоже допускается). Соперники серьезные, но «Мюнхен» уже обыгрывал обоих в этом чемпионате и вообще не проигрывает с февраля.

    Провалив два последних тура, «Боруссия» может окончательно убить впечатление от сезона, который до весны был чудо как хорош. А шансы на это очень велики. Один из двух соперников – «Фортуна», которая уже обыгрывала их в первом туре.

    • 1 | «Бавария» – 74 очков
    • 2 | «Боруссия» – 70 очков
    • 3 | «Лейпциг» – 65 очков

    Серия А: Где закончит «Милан»? | 3 тура до конца (у «Милана» игра в запасе)

    «Милан» в этом сезоне – олицетворение духа итальянского футбола: импульсного, непредсказуемого, эмоционального и необъяснимого. Конечно, все благодаря Рино Гаттузо: тяжело вспомнить, чаще его в этом сезоне хвалили или ругали.

    Вот и сейчас невозможно сказать, с какими эмоциями фанаты «Милана» встретят окончание сезона. Формально, сейчас «Милан» на седьмом месте и вообще никуда не попадает, но: а) у них игра в запасе; б) в таблице все очень плотно.

    Соперники у «Милана» в большинстве ни о чем: СПАЛ, «Фрозиноне», «Фиорентина» и «Болонья». От команды требуется лишь собраться и забрать место в ЛЧ, до которого не так и далеко.

    Но в клубе сейчас настоящая жара: после опоздания Бакайоко на базу Гаттузо разнес всех, запер игроков на базе на 5 дней и дал очередную пачку гневных интервью. В общем, запасаемся попкорном.

    • 3 | «Интер» – 63 очков
    • 4 | «Аталанта»– 62 очков
    • 5 | «Рома» – 59 очка
    • 6 | «Торино» – 57 очка
    • 7 | «Милан» – 56 очков, матч в запасе
    • 8 | «Лацио» – 55 очков

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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