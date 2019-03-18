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    В Лигу чемпионов рвется «Хетафе», который ненавидит вся Испания


    4
    Голосов: 23
    18.03.2019 17:19
    Тяжелая судьба мадридского клуба.

    Главный сюрприз Ла Лиги в этом году – четвертое место «Хетафе». Команда редко играет в еврокубках: даже в Лигу Европы команда попадала всего дважды. Пару лет назад «Хетафе» и вовсе вылетел в Сегунду, правда, уже спустя год вернулся обратно.

    В Испании никто не радуется успехам скромного «Хетафе». За последние десятилетия команда собрала немало хейтеров. Месяц назад валенсийское издание Las Provincias выпустило заметку «Где находится «Хетафе»?», в которой усомнилось в существовании города и одноименного клуба.

    За что ненавидят «Хетафе»?

    «В Испании ненавидят «Хетафе»? Нет, нам просто пофиг на них», – пишет пользователь реддита ChildishCoutinho. «Даже собственным фанатам пофиг на «Хетафе».

    1. У «Хетафе» репутация клуба без болельщиков. На один матч в среднем приходит 10.451 человек – это 18-й показатель в лиге. И это в самом успешном сезоне за многие годы.

    Все дело в географии. Город Хетафе расположен в пригороде Мадрида. Клубу не повезло оказаться рядом со столицей, где все давно выбрали между «Реалом» и «Атлетико». До «Хетафе» тут просто никому нет дела.

    Именно за это достается «Хетафе». «Зачем нам в Лиге клуб, за который никто не болеет?». Для испанцев это немыслимо.

    2. Президент «Хетафе» болеет за «Реал». По крайней мере, об этом пару лет назад рассказал Жерар Пике, а никаких опровержений не последовало.

    «Мы уже давно знаем, что их президент Анхель Торрес – «мадридиста». Он мечтает когда-нибудь стать президентом «Реала», – говорил Пике три года назад.

    Сам Торрес всегда хвастался статусом партнерского клуба «Реала», благодаря которому он мог подписывать футболистов «Мадрида». Болельщики же моментально дали «Хетафе» прозвище «Реал Мадрид Б».

    3. «Хетафе» играет в оборонительный футбол. Наверняка вы еще не слышали про тренера «Хетафе» Хосе Бордаласа. Это нормально: больших клубов в его карьере еще не было, но наверняка скоро будут.

    Бордаласа часто сравнивают с Симеоне. Как и аргентинец, он сторонник практичного футбола. У «Хетафе» 42,5% владения мячом и 64,1% точных передач – одна из худших статистик в Ла Лиге.

    24 пропущенных мяча – в Примере только у двух команд («Атлетико» и «Валенсии», а не «Барсы» и «Реала») ситуация лучше. Эта тактика помогла «Хетафе» забраться на четвертое место, но не добавила команде популярности среди болельщиков.

    «Хетафе» не похож на другие клубы Испании

    Для испанцев футбол – это политика. Вспомните флаги Каталонии на матчах «Барселоны» или состав «Атлетика» из Бильбао, где играют только баски. Испанцы ходят на футбол, чтобы отстаивать свои взгляды и убеждения.

    Для кого-то это независимость народа, для кого-то – единство внутри Испании. Но на фоне остальных клубов «Хетафе» – это пустышка без идеи.

    Вторичность клуба была заметна задолго до прихода президента Торреса. В 1976-м году клуб официально назывался «Болельщики «Реала» из Хетафе».

    За что мы любим «Хетафе»?

    • По подсчетам журналиста Сида Лоу, стоимость основного состава «Хетафе» – 4,2 миллиона евро. Да, с такими игроками можно быть лидерами одной из лучших лиг мира.

    • Помните Матье Фламини? Бывший футболист «Арсенала» и «Милана» все еще играет в футбол. Он выходит на поле не очень часто (всего 7 матчей в этом сезоне), но в них демонстрирует отличную статистику по выигранным единоборствам.

    • «Хетафе» – лишь одна из шести команд с положительной разницей мячей в лиге. Другие – «Барса», «Реал», «Атлетико», «Валенсия» и «Севилья».

    У испанцев достаточно причин не любить «Хетафе», но хочется, чтобы хотя бы сейчас кто-то поддержал этих парней, которые уже через 10 матчей могут сотворить историю.

    Материалы про Ла Лигу:

    Первые реформы Зидана в «Реале»: убрал Куртуа и вернул Наваса и Иско. Все рады

    Масип был третьим вратарем «Барсы», а теперь взял пенальти от Месси

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 23
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 19 марта 2019, 14:34

      Рубин 2.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 19 марта 2019, 12:22

      Очередной автобус! Неудач им в оставшихся матчах, гнилой антифутбол надоел, и без них хватает всяких атлетико! Не хочется такие команды видеть в ЛЧ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 19 марта 2019, 00:49

      ну да, для них участие в лч может быть очень неплохим пиаром и притягиванием новых фанов с ближайших районов

      10
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      ...
      Рейтинг: +67237

      portero > SarJr 2 апреля 2019, 18:32

      так болелы Реала придут , раз клуб болельщиков Реала

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      vingor 18 марта 2019, 22:31

      Молодцы. Прут наперекор всем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 18 марта 2019, 22:27

      ФК "Москва" по-испански. Удачи испанскому клубу. Болельщики - дело наживное.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67237

      portero > Черкизовский Кот 2 апреля 2019, 18:34

      больше похоже на Реал 2 , только в высшей лиге,
      у нас Спартак 2 и Краснодар 2 тоже играли бы в РПЛ получше чем некоторые команды

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 марта 2019, 22:10

      удачи им, всегда приятно видеть новые лица в топ-списках

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      Шелкопёр 18 марта 2019, 21:15

      Леганес такая же команда

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 18 марта 2019, 18:56

      Кто "все ненавидят"? Я нет.

      5
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      ...
      Рейтинг: +6001

      GoldPlayFIFARus9 > Тони Монтана Б 18 марта 2019, 19:21

      Речь об испанских болелах, если ты не понял того что написано выше

      13
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      ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo > GoldPlayFIFARus9 18 марта 2019, 23:49

      Написано Испания, не написано испанцы... Может он живёт в Испании

      3
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      ...
      Рейтинг: +67237

      portero > Zubo 2 апреля 2019, 18:30

      судя по нику может и испанец, а по аве так англичанин

      12
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