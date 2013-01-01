Первые реформы Зидана в «Реале»: убрал Куртуа и вернул Наваса и Иско. Все рады

Новый старый тренер – новые старые лидеры.

Кто из них лучше

«Реал» выиграл три Лиги чемпионов с Кейлором Навасом, но летом все-таки купил Тибо Куртуа за 40 млн евро. И Хулен Лопетеги, и сменивший его Солари сделали основым вратарем именно его. Куртуа выходил в Примере и Лиге чемпионов. Навас – только в Кубке. Хотя поначалу Навас еще боролся за место: он отыграл два первых турах чемпионата (один пропущенных) и три тура в группе ЛЧ (2 пропущенных)

Кто из них оказался лучше?

Куртуа во всех матчах сезона-2018/2019:

32 матча

42 пропущенных

11 сухих матчей (34% от всех)

Навас во всех матчах сезона-2018/2019:

(без учета возвращения Зидана и Суперкубка Европы, где Куртуа еще не мог с ним конкурировать)

10 матчей

9 пропущенных

4 сухих матча (40% от всех)

На сухих цифрах понятно: с Навасом «Реал» меньше пропускает и чаще играет на ноль.

Но кроме статистики есть и человеческие характеристики.

Куртуа не любят

Куртуа не любят журналисты. Недавно его отец сказал, что испанская пресса настроена против Тибо, обвиняет в неудачах команды и мешает нормально сосредоточиться. Давление на Куртуа действительно есть и, кажется, оно действительно ему мешает. В конце декабря подъехала интересная статистика: на тот момент 16 пропущенных голов в 21 матче за «Реал» – худший отрезок в карьере Куртуа (а это три разных чемпионата).

Куртуа не любят фанаты. Осенью перед матчем с «Атлетико» табличку с его именем забросали мусором и игрушечными крысами, которые позже летели и на поле. Так одна сторона Мадрида мстит Куртуа за предательство из-за выбора другой стороны. Сами фанаты «Реала» по той же причине тоже относятся к Куртуа прохладно. Плохие результаты только усугубляют неправильное прошлое.

Куртуа не любят партнеры. В конце октября ESPN (одно из крупнейших спортивных медиа в мире, чьим инсайдам стоит доверять) рассказало, что игроки внутри команды просили Лопетеги вернуть в основу Наваса, но он проигнорировал их советы. Недавно из «Реала» прилетела еще одна история, которая говорит о натянутости отношений Куртуа с одноклубниками. Вратарь в интервью рассказал, что Бэйла называют Гольфистом и проводят командные ужины в ресторане без него, потому что тот рано ложится спать. Бэйлу не понравилось, что Куртуа вытащил в публичное поле такие подробности.

Куртуа не любит Зидан. Именно из-за его отказа клуб не купил Тибо раньше.

Еще один важный фактор. У Куртуа есть риск создания проблем для клуба. Такое в его прошлом происходило уже дважды. Во-первых, в «Челси», где он летом фактически шантажировал клуб ради трансфера, пропуская тренировки и манипулируя переговорами. Во-вторых, восемь лет назад еще совсем молодой Куртуа делал примерно то же самое в «Генке» перед трансфером уже в «Челси».

С Навасом все наоборот. Он хорошо ладит со всеми лидерами команды, ему верит Зидан, он три сезона подряд (очень успешных для клуба три сезона подряд) был основным вратарем и он спокойно терпел конкуренцию с Куртуа, не уйдя никуда зимой.

Иско воевал с Солари и из-за этого не играл

Весь этот сезон Иско конфликтовал с главным тренером Сантьяго Солари.

Тезисно об этом – по материалам тысяч инсайдов испанской и американской прессы:

В ноябре Иско не попал в заявку, потому что проявил неуважение к Солари.

Солари также считал, что Иско в плохой форме и не готов к старту.

В конце ноября, когда «Реал» проиграл «Эйбару», Иско не пожал Солари руку.

Ваше любимое: в январе Иско лайкнул пост в твиттере с критикой Солари.

Все это время оба прессе делали только позитивные заявления, но в начале февраля Иско прорвало: «Я не получаю те же шансы, что и партнеры».

В марте, узнав, что снова не попал в состав на матч, Иско отказался ехать в автобусе вместе с командой. Потом извинился.

Обижаясь на Солари, Иско игнорировал некоторые его требования. Например, взвешиваться каждый понедельник.

Солари попросил «Реал» открыть против Иско дисциплинарное дело.

Вернувшись в «Реал», Зидан сразу жестко остановил травлю Иско: «Я не собираюсь вмешиваться в ситуации, которые произошли между другими людьми».

В первом же матче Зидан поставил Иско в основу. Там он не играл с октября. В благодарность Иско забил – впервые за полгода.

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