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    Первые реформы Зидана в «Реале»: убрал Куртуа и вернул Наваса и Иско. Все рады


    3.3
    Голосов: 4
    Сегодня, 21:15
    Новый старый тренер – новые старые лидеры.

    Кто из них лучше

    «Реал» выиграл три Лиги чемпионов с Кейлором Навасом, но летом все-таки купил Тибо Куртуа за 40 млн евро. И Хулен Лопетеги, и сменивший его Солари сделали основым вратарем именно его. Куртуа выходил в Примере и Лиге чемпионов. Навас – только в Кубке. Хотя поначалу Навас еще боролся за место: он отыграл два первых турах чемпионата (один пропущенных) и три тура в группе ЛЧ (2 пропущенных)

    Кто из них оказался лучше?

    Куртуа во всех матчах сезона-2018/2019:

    32 матча
    42 пропущенных
    11 сухих матчей (34% от всех)

    Навас во всех матчах сезона-2018/2019:
    (без учета возвращения Зидана и Суперкубка Европы, где Куртуа еще не мог с ним конкурировать)

    10 матчей
    9 пропущенных
    4 сухих матча (40% от всех)

    На сухих цифрах понятно: с Навасом «Реал» меньше пропускает и чаще играет на ноль.

    Но кроме статистики есть и человеческие характеристики.

    Куртуа не любят

    Куртуа не любят журналисты. Недавно его отец сказал, что испанская пресса настроена против Тибо, обвиняет в неудачах команды и мешает нормально сосредоточиться. Давление на Куртуа действительно есть и, кажется, оно действительно ему мешает. В конце декабря подъехала интересная статистика: на тот момент 16 пропущенных голов в 21 матче за «Реал» – худший отрезок в карьере Куртуа (а это три разных чемпионата).

    Куртуа не любят фанаты. Осенью перед матчем с «Атлетико» табличку с его именем забросали мусором и игрушечными крысами, которые позже летели и на поле. Так одна сторона Мадрида мстит Куртуа за предательство из-за выбора другой стороны. Сами фанаты «Реала» по той же причине тоже относятся к Куртуа прохладно. Плохие результаты только усугубляют неправильное прошлое.

    Куртуа не любят партнеры. В конце октября ESPN (одно из крупнейших спортивных медиа в мире, чьим инсайдам стоит доверять) рассказало, что игроки внутри команды просили Лопетеги вернуть в основу Наваса, но он проигнорировал их советы. Недавно из «Реала» прилетела еще одна история, которая говорит о натянутости отношений Куртуа с одноклубниками. Вратарь в интервью рассказал, что Бэйла называют Гольфистом и проводят командные ужины в ресторане без него, потому что тот рано ложится спать. Бэйлу не понравилось, что Куртуа вытащил в публичное поле такие подробности.

    Куртуа не любит Зидан. Именно из-за его отказа клуб не купил Тибо раньше.

    Еще один важный фактор. У Куртуа есть риск создания проблем для клуба. Такое в его прошлом происходило уже дважды. Во-первых, в «Челси», где он летом фактически шантажировал клуб ради трансфера, пропуская тренировки и манипулируя переговорами. Во-вторых, восемь лет назад еще совсем молодой Куртуа делал примерно то же самое в «Генке» перед трансфером уже в «Челси».

    С Навасом все наоборот. Он хорошо ладит со всеми лидерами команды, ему верит Зидан, он три сезона подряд (очень успешных для клуба три сезона подряд) был основным вратарем и он спокойно терпел конкуренцию с Куртуа, не уйдя никуда зимой.

    Иско воевал с Солари и из-за этого не играл

    Весь этот сезон Иско конфликтовал с главным тренером Сантьяго Солари.

    Тезисно об этом – по материалам тысяч инсайдов испанской и американской прессы:

    • В ноябре Иско не попал в заявку, потому что проявил неуважение к Солари.
    • Солари также считал, что Иско в плохой форме и не готов к старту.
    • В конце ноября, когда «Реал» проиграл «Эйбару», Иско не пожал Солари руку.
    • Ваше любимое: в январе Иско лайкнул пост в твиттере с критикой Солари.
    • Все это время оба прессе делали только позитивные заявления, но в начале февраля Иско прорвало: «Я не получаю те же шансы, что и партнеры».
    • В марте, узнав, что снова не попал в состав на матч, Иско отказался ехать в автобусе вместе с командой. Потом извинился.
    • Обижаясь на Солари, Иско игнорировал некоторые его требования. Например, взвешиваться каждый понедельник.
    • Солари попросил «Реал» открыть против Иско дисциплинарное дело.

    Вернувшись в «Реал», Зидан сразу жестко остановил травлю Иско: «Я не собираюсь вмешиваться в ситуации, которые произошли между другими людьми».

    В первом же матче Зидан поставил Иско в основу. Там он не играл с октября. В благодарность Иско забил – впервые за полгода.

    Еще про много про «Реал»:

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    Первый трансфер Зидана в «Реале» – защитник за 50 миллионов евро

    В «Реале» не любят Бэйла: он не знает языка, не тусуется с командой, напрягает боссов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
    Комментарии3
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      Рейтинг: +502

      Mark68 1 час назад

      Я не болельщик Реала, но скажу просто и кратко(постараюсь)...за Наваса, всегда двумя руками, талантище!!! Бэйл..., талант, но не в Ла Лиге его место , а в Англии, там его место и там его стихия и по стилю и про игре!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +432

      SarJr 1 час назад

      навас будто знал что вернется любимый зидан и поэтому не ушел зимой)

      1
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      Рейтинг: +772

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Куртуа не любят журналисты....Куртуа не любят фанаты....Куртуа не любят партнеры......Иско воевал с Солари и из-за этого не играл========================Я не поклонник Куртуа и Иско, но мне кажется статья ни о чем. Особенно про то, что Куртуа не любят журналисты, фанаты .Серъезный сайт должен дать серъезный анализ....Это просто пипец какой то.Не любят журналисты и фанаты ))) ...И чо ? Вы дайте статистические факты как он играет.Тогда будет более менее понятно....Третий фактор - "Куртуа не любят партнеры"---- ваще отпад...Недавно здесь была статья про Бэйла, так тут те же факты, только против Куртуа.)) В общем Бомбардье здесь кучу сплетен в кучу собрал и кинул сюда.

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