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    • 16 пропущенных голов в 21-м матче за «Реал» – худшая статистика в карьере Куртуа

    16 пропущенных голов в 21-м матче за «Реал» – худшая статистика в карьере Куртуа

    «Реал» уступил ЦСКА со счетом 0:3 в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Вратарь Тибо Куртуа провел на поле «Сантьяго Бернабеу» все 90 минут. За 21 матч в составе сливочных после перехода из «Челси» в августе он пропустил 16 мячей. Это худший показатель в карьере 26-летнего игрока сборной Бельгии.

    На протяжении прошлых четырех сезонов основным вратарем «Реала» был Кейлор Навас. По информации ряда СМИ, из-за проигранной Куртуа конкуренции костариканец планирует сменить клуб. Согласно Marca, Навас останется в команде как минимум до лета.

    Сегодня мадридский клуб примет «Райо Вальекано» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Начало – в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    15.12.2018 14:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 19:17

      Так будет играть ,придется ставить Наваса.

      1
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      Рейтинг: +35

      Lucky80 15 декабря 2018, 18:20

      Первый рекорд уже есть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar 15 декабря 2018, 15:08

      Ну и защита должна разделить вину на это , но мне не нравится куртуа. Но я знаю , что его реальный уровень высок, осталось дождаться .. вернется ли он на него. А пока я дал бы место навасу, хотя бы в лч. Всегда же так было ,если 2 хороших вратаря в команде, то один стоит в чемпионате. другой в лч, как например браво и тер штеген в барсе и много других примеров было, с тем же касильясом и лопесом. Так почему куртуа везде стоит? не задрало всех это? пусть в чемпионате играет и хватит.

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