16 пропущенных голов в 21-м матче за «Реал» – худшая статистика в карьере Куртуа

«Реал» уступил ЦСКА со счетом 0:3 в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Вратарь Тибо Куртуа провел на поле «Сантьяго Бернабеу» все 90 минут. За 21 матч в составе сливочных после перехода из «Челси» в августе он пропустил 16 мячей. Это худший показатель в карьере 26-летнего игрока сборной Бельгии.

На протяжении прошлых четырех сезонов основным вратарем «Реала» был Кейлор Навас. По информации ряда СМИ, из-за проигранной Куртуа конкуренции костариканец планирует сменить клуб. Согласно Marca, Навас останется в команде как минимум до лета.

Сегодня мадридский клуб примет «Райо Вальекано» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Начало – в 20:30 по московскому времени.