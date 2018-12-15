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    Marca: Навас не уйдет из «Реале» в январе

    «Бомбардир» писал о желании вратаря «Реала» Кейлора Наваса сменить клуб. Сообщалось, что костариканец недоволен тем, что основным голкипером команды стал Тибо Куртуа.

    По информации AS, 31-летним футболистом интересовались несколько клубов АПЛ.

    Согласно Marca, игрок останется в своем нынешнем клубе как минимум до лета. Источник связывает это с приближающимися родами жены Наваса, а также отсутствием предложений от других команд.

    В текущем сезоне Навас принял участие в восьми матчах, в которых пропустил три гола.

    Источник: Marca

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    15.12.2018 12:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 15 декабря 2018, 17:20

      Ничего пол года можно потерпеть. А там может кое что изменится в лучшую сторону.

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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 15 декабря 2018, 13:50

      ну и зря

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