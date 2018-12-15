Marca: Навас не уйдет из «Реале» в январе

«Бомбардир» писал о желании вратаря «Реала» Кейлора Наваса сменить клуб. Сообщалось, что костариканец недоволен тем, что основным голкипером команды стал Тибо Куртуа.

По информации AS, 31-летним футболистом интересовались несколько клубов АПЛ.

Согласно Marca, игрок останется в своем нынешнем клубе как минимум до лета. Источник связывает это с приближающимися родами жены Наваса, а также отсутствием предложений от других команд.

В текущем сезоне Навас принял участие в восьми матчах, в которых пропустил три гола.