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    AS: Навас хочет перейти в клуб АПЛ

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас близок к уходу из мадридского клуба, сообщает издание AS.

    По информации источника, 31-летний игрок недоволен тем, что роль основного вратаря занял Тибо Куртуа, летом перешедший из «Челси». По завершении сезона Навас рассмотрит предложения об уходе, в частности – со стороны клубов английской Премьер-лиги.

    Навас пополнил состав сливочных в августе 2014 года, перейдя из «Леванте» за 10 миллионов евро. В составе мадридцев костариканец выиграл 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

    Ранее сообщалось, что голкипер может сменить команду уже в январе.

    Источник: AS

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    08.12.2018 13:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      byniki 8 декабря 2018, 15:04

      норм

      0
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      Рейтинг: +254

      Vitaly1960 8 декабря 2018, 14:58

      Он прав! Ему надо играть , а не сидеть на скамейке!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1506

      balam 8 декабря 2018, 14:52

      нормальный кипер. удачи ему. а реал-долбаны

      0
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 8 декабря 2018, 13:47

      Если только в МЮ, а так спрос будет только у команд после 10ого места

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