AS: Навас хочет перейти в клуб АПЛ

Вратарь «Реала» Кейлор Навас близок к уходу из мадридского клуба, сообщает издание AS.

По информации источника, 31-летний игрок недоволен тем, что роль основного вратаря занял Тибо Куртуа, летом перешедший из «Челси». По завершении сезона Навас рассмотрит предложения об уходе, в частности – со стороны клубов английской Премьер-лиги.

Навас пополнил состав сливочных в августе 2014 года, перейдя из «Леванте» за 10 миллионов евро. В составе мадридцев костариканец выиграл 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что голкипер может сменить команду уже в январе.