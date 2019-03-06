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    Вы и сами знаете, почему «Реал» провалил сезон


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    Голосов: 11
    06.03.2019 17:10
    Где там Зидан?

    Четыре домашних поражения подряд – повторение клубного антирекорда «Реала» 15-летней давности. Впервые за 68 лет у Мадрида шесть крупных поражений в сезоне. Тоже впервые: два гола к 18-й минуте в домашнем матче ЛЧ. Итоги игры с «Аяксом» будут подводить и подсчитывать еще долго, но главное в другом – «Реал» провалился задолго до вчерашнего разгрома.

    Уход Роналду и Зидана, приглашение и увольнение Лопетеги – в этом «Реале» слишком много диких и странных изменений. Прошло меньше года с момента очередную победы в Лиге чемпионов. За это время мы почти не говорили о хорошем, но постоянно вспоминали ушедших героев. Потому что новых в Мадриде не нашлось.

    Все говорят, что Зидан покинул «Реал» в самый нужный момент. Есть и другая сторона: Зидан ушел, а потом все разрушилось. Продажа Роналду, внутренние конфликты с Иско и Бэйлом, чересчур сильная вера в 18-летнего Винисиуса – главные характеристики жизни «Реала» прямо сейчас.

    Серхио Рамос – единственная оставшаяся сильная личность. Но его репутация слишком непостоянная, чтобы Рамос один мог вытащить «Реал» из проблем. Серхио срывается: бодается с Месси, получает необязательные карточки и пропускает матчи.

    Позиция защитника тоже не располагает к тому, чтобы только с ним побеждать в сложных встречах. Но есть забавное совпадение: без Рамоса в этой Лиге чемпионов «Реал» пропустил восемь голов и проиграл три матча. Во второй игре с «Аяксом» его тоже не было, а Начо больше не вытаскивает игры на одной морали. Итог – поражение и вылет из ЛЧ.

    Игроков мог бы поддержать тренер, но к нему тоже много вопросов. Болельщики «Реала» скандируют кричалки в честь Моуринью, а на месте тренера сидит Солари с трехлетним контрактом. Коллектив развалился, но дело не только в одном Солари. Хотя его достижений в этой работе никто не находит.

    «Нужно укреплять оборону или работать над креативом. Солари не сделал ничего. Его стоит винить», – говорит о тренере «Реала» Марсель Десайи. В этой истории Солари мог и должен был брать на себя больше, чем просто покорное исполнение поставленной роли.

    Даже маленькие идеи Солари почти никто не воспроизводит на поле. Серая масса вокруг Серхио Рамоса оказалась просто не готова к глобальным переменам внутри коллектива и к назначению тренера другого типа.

    Поэтому Марсело не борется за место в составе с воспитанником «Реала» Регилоном. По тем же причинам Кроос регулярно привозит голы, а Навас грустно смотрит на все со скамейки. В «Реале» больше нет чемпионской химии – ее заменило бессилие индивидуальностей.

    Из-за этого слишком много упало и на Луку Модрича. «Золотой мяч» хорват получил только за полгода успешной игры, куда вместились победа в Лиге чемпионов и финал чемпионата мира. Дальше Лука тоже привыкал к жизни без Зидана и Роналду, а еще сильно потерял в качестве игры.

    Возможно, его переоценил и Перес. За этот сезон Флорентино ошибся со многими, а случай с Модричем – лишь часть общей картины. Перес купил для «Реала» Куртуа, когда необходима звезда в атаку. Он же ошибся уже с двумя людьми на роль тренера, так и не смирившись с отсутствием Зидана.

    Сейчас проигрывает только клуб, а по отдельности звезды «Реала» все еще представляют качественные ролевые усиления. Любая топ-команда заберет Асенсио, Модрича или Иско, но для их качественной игры вместе нужен авторитетный и грамотный лидер. Такого в этом «Реале» больше нет ни на одной позиции – и это важнее пропущенных голов или глупых желтых карточек.

    Скучаете?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 6 марта 2019, 23:18

      Знаем но сформулировать не можем

      0
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      Рейтинг: +15

      giluxa 6 марта 2019, 20:05

      вина на руководстве

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 6 марта 2019, 19:44

      я вообще не понимаю причем тут был зидан. все разрушилось не из за его ухода, нет. уверен, щас бы на месте солари он бы тоже проваливался по полной. если кого то и винить -- то только переса. реалу нужен был результативный атакующий лидер, а он набрал не пойми кого.
      у реала много талантов, но они сами не умеют и не могут тащить клуб пока что. все великие игроки учились у звезд ( кристина у руни, месси у рональдиньо, неймар у месси и тд). а тут всем этим талантам не за кем идти и брать пример. вот в чем самая большая проблема и ошибка переса и вот почему асенсио, винисиус и другие не показывают результат

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > SarJr 6 марта 2019, 20:36

      Кристина у Руни???
      Ты че курил *****???

      1
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      ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > SarJr 6 марта 2019, 21:17

      Руни и Роналду одногодки ! И в МЮ они попали вместе юными парнями ! И кто у кого учился?

      3
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > SarJr 7 марта 2019, 14:35

      Рон скорее у Фигу учился, коль на то пошло!

      0
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > SarJr 11 марта 2019, 01:00

      Согласен, что вина Переса и проблема в отсутствии лидера. Но Роналду старше Руни на 1 год и пришел в МЮ раньше также на 1 год.

      1
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > XaXatyn 11 марта 2019, 01:01

      КриРо старше на 1 год. И в МЮ раньше пришел.

      0
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 6 марта 2019, 19:31

      Спады бывают у любой команды. И у Реала, это не первый спад. Насколько он будет затяжным, это зависит от руководства.

      0
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 6 марта 2019, 19:23

      Все правильно.Зидан понял,что главное-вовремя смыться.К ,тому же,в Реале не осталось звезд

      1
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      Рейтинг: +7709

      mihail200606 6 марта 2019, 19:17

      Помоему зидан вовремя ушёл.. Чувствовал ситуацию..

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2019, 18:42

      Название пиз.датое

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 марта 2019, 17:32

      Нормально. Все по делу!

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