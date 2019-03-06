Вы и сами знаете, почему «Реал» провалил сезон

Где там Зидан?

Четыре домашних поражения подряд – повторение клубного антирекорда «Реала» 15-летней давности. Впервые за 68 лет у Мадрида шесть крупных поражений в сезоне. Тоже впервые: два гола к 18-й минуте в домашнем матче ЛЧ. Итоги игры с «Аяксом» будут подводить и подсчитывать еще долго, но главное в другом – «Реал» провалился задолго до вчерашнего разгрома.

Уход Роналду и Зидана, приглашение и увольнение Лопетеги – в этом «Реале» слишком много диких и странных изменений. Прошло меньше года с момента очередную победы в Лиге чемпионов. За это время мы почти не говорили о хорошем, но постоянно вспоминали ушедших героев. Потому что новых в Мадриде не нашлось.

Все говорят, что Зидан покинул «Реал» в самый нужный момент. Есть и другая сторона: Зидан ушел, а потом все разрушилось. Продажа Роналду, внутренние конфликты с Иско и Бэйлом, чересчур сильная вера в 18-летнего Винисиуса – главные характеристики жизни «Реала» прямо сейчас.

Серхио Рамос – единственная оставшаяся сильная личность. Но его репутация слишком непостоянная, чтобы Рамос один мог вытащить «Реал» из проблем. Серхио срывается: бодается с Месси, получает необязательные карточки и пропускает матчи.

Позиция защитника тоже не располагает к тому, чтобы только с ним побеждать в сложных встречах. Но есть забавное совпадение: без Рамоса в этой Лиге чемпионов «Реал» пропустил восемь голов и проиграл три матча. Во второй игре с «Аяксом» его тоже не было, а Начо больше не вытаскивает игры на одной морали. Итог – поражение и вылет из ЛЧ.

Игроков мог бы поддержать тренер, но к нему тоже много вопросов. Болельщики «Реала» скандируют кричалки в честь Моуринью, а на месте тренера сидит Солари с трехлетним контрактом. Коллектив развалился, но дело не только в одном Солари. Хотя его достижений в этой работе никто не находит.

«Нужно укреплять оборону или работать над креативом. Солари не сделал ничего. Его стоит винить», – говорит о тренере «Реала» Марсель Десайи. В этой истории Солари мог и должен был брать на себя больше, чем просто покорное исполнение поставленной роли.

Даже маленькие идеи Солари почти никто не воспроизводит на поле. Серая масса вокруг Серхио Рамоса оказалась просто не готова к глобальным переменам внутри коллектива и к назначению тренера другого типа.

Поэтому Марсело не борется за место в составе с воспитанником «Реала» Регилоном. По тем же причинам Кроос регулярно привозит голы, а Навас грустно смотрит на все со скамейки. В «Реале» больше нет чемпионской химии – ее заменило бессилие индивидуальностей.

Из-за этого слишком много упало и на Луку Модрича. «Золотой мяч» хорват получил только за полгода успешной игры, куда вместились победа в Лиге чемпионов и финал чемпионата мира. Дальше Лука тоже привыкал к жизни без Зидана и Роналду, а еще сильно потерял в качестве игры.

Возможно, его переоценил и Перес. За этот сезон Флорентино ошибся со многими, а случай с Модричем – лишь часть общей картины. Перес купил для «Реала» Куртуа, когда необходима звезда в атаку. Он же ошибся уже с двумя людьми на роль тренера, так и не смирившись с отсутствием Зидана.

Сейчас проигрывает только клуб, а по отдельности звезды «Реала» все еще представляют качественные ролевые усиления. Любая топ-команда заберет Асенсио, Модрича или Иско, но для их качественной игры вместе нужен авторитетный и грамотный лидер. Такого в этом «Реале» больше нет ни на одной позиции – и это важнее пропущенных голов или глупых желтых карточек.

Скучаете?

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