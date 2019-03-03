Месси пострадал от Рамоса, но все равно выиграл историческое Класико

Для «Реала» все печально.

«Барселона» с минимальным счетом выиграла у «Реала» матч чемпионата. Так «Барса» стала первой командой, победившей на «Бернабеу» в четырех матчах Примеры подряд. Впервые за 88 лет «Реал» проигрывает «Барселоне» по победам в Класико.

twit text — LaLiga (@LaLiga) 2 марта 2019 г.

Учитывая еще и разгром в Кубке Испании, такой итог не выглядит чем-то грандиозным. Единственный мяч забил Ракитич, который отличился с передачи Роберто. Для Серхи это уже шестой ассист в Класико, больше только у Месси (9).

Кстати, «Реал» выиграл всего два Класико на «Бернабеу» с момента, когда сюда перешел Бэйл. В обоих победных матчах Гарет не участвовал. Его шесть последних домашних игр с «Барселоной» заканчивались поражением. Бэйлу пора задуматься, но главный итог матча совсем не в этом.

Рамос и Месси столкнулись еще в первом тайме. Со стороны защитника «Реала» это выглядело жестко. Серхио подпрыгнул в борьбе за мяч и врезал сопернику локтем. Вот выдержка из нашей текстовой трансляции:

Так это выглядело:

Даже «Барселона» акцентировала внимание именно на этой фотографии:

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 марта 2019 г.

По самому матчу преимущество явно за Месси. Он нанес шесть ударов, пять раз показал успешный дриблинг и даже раз отобрал мяч. У Рамоса вообще не было отборов, всего два выигранных верховых единоборства и 93% точности передач. Для проигранного матча показатели у Серхио довольно средние, но это не помешало ему установить рекорд. Для Рамоса это Класико стало 42-м. Здесь Месси проиграл – ему до лучшего показателя не хватает еще одного проведенного матча.

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