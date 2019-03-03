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    Месси пострадал от Рамоса, но все равно выиграл историческое Класико


    3
    Голосов: 14
    03.03.2019 01:20
    Для «Реала» все печально.

    «Барселона» с минимальным счетом выиграла у «Реала» матч чемпионата. Так «Барса» стала первой командой, победившей на «Бернабеу» в четырех матчах Примеры подряд. Впервые за 88 лет «Реал» проигрывает «Барселоне» по победам в Класико.

    Учитывая еще и разгром в Кубке Испании, такой итог не выглядит чем-то грандиозным. Единственный мяч забил Ракитич, который отличился с передачи Роберто. Для Серхи это уже шестой ассист в Класико, больше только у Месси (9).

    Кстати, «Реал» выиграл всего два Класико на «Бернабеу» с момента, когда сюда перешел Бэйл. В обоих победных матчах Гарет не участвовал. Его шесть последних домашних игр с «Барселоной» заканчивались поражением. Бэйлу пора задуматься, но главный итог матча совсем не в этом.

    Рамос и Месси столкнулись еще в первом тайме. Со стороны защитника «Реала» это выглядело жестко. Серхио подпрыгнул в борьбе за мяч и врезал сопернику локтем. Вот выдержка из нашей текстовой трансляции:

    Так это выглядело:

    Даже «Барселона» акцентировала внимание именно на этой фотографии:

    По самому матчу преимущество явно за Месси. Он нанес шесть ударов, пять раз показал успешный дриблинг и даже раз отобрал мяч. У Рамоса вообще не было отборов, всего два выигранных верховых единоборства и 93% точности передач. Для проигранного матча показатели у Серхио довольно средние, но это не помешало ему установить рекорд. Для Рамоса это Класико стало 42-м. Здесь Месси проиграл – ему до лучшего показателя не хватает еще одного проведенного матча.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 марта 2019, 14:16

      Думаю, что не ошибусь, если скажу, что это лучшая игра Барсы за последние несколько лет! Особенно в обороне - просто скала. Не ожидал, особенно от Ленгле. Костьми ложились перед собственными воротами. Реал давил изо всех сил, старался, он забить не получилось.
      Не понимаю, как после этого можно заявлять, что Реал был не хуже? Реал был хорош, но проиграл более сильной команде. Сколько, интересно, должна забить Барса, чтобы это выглядело, что она сильнее Реала? В этом сезоне, суммарный итог 10-2 в пользу Барсы. За 2 последних матча Реал забил аж 0 голов Барселоне. Привет Рамосу - лучшему защитнику мира, как многие почему-то считают.
      Эта какая-то корявая логика - мы были не хуже, но тут не забили, тут нам не повезло, тут ещё что-то, поэтому проиграли. Речь не идёт о каком-то шальном голе, это закономерный итог - победил тот, кто качественнее отыграл в защите, и лучше реализовал моменты в атаке. Про то, Реал 4 года подряд влетает Барсе на своём поле, вообще молчу - разные тренеры, разная тактика и составы, а итог один. Это уже чёткая система. Барса, разумеется, сама виновата, что за последние годы не взяла ни разу ЛЧ, но много ли бы Кубков ЛЧ было у Реала, если бы им в плей-офф пришлось бы раз за разом проходить каталонцев?

      3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 3 марта 2019, 11:24

      С трудом понимаю, как кто-то может уважать Рамоса. Он играет не жёстко, а подло и грязно. И я не помню, чтобы он хоть раз после матча за это извинялся

      10
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      Рейтинг: +218

      novaka1n 3 марта 2019, 10:31

      Ну нельзя сказать, что реал был слабее в двух последних матчах, особенно в первом, но очевидно, что не хватает роналду, человек который мог и сам создать момент, и отдать пас, и с реализацией было все в порядке. Даже когда у него были не самые лучшие матчи, он собирал на себя максимальное влияние соперника, давая возможность создавать моменты другим. Плюс ко всему не в лучшей форме (а некоторые просто в отвратительно) люди, которые были очень важны для зидановского реала, это бейл, иско, асенсио, марсело, да и к модричу с кроосом есть вопросы, про бензема молчу, вопросы с нему уже есть давно. Нынешняя игра реала через винисиуса просто от безысходности, он чуть ли не единственный игрок, от которого исходит какая то опасность. Конечно у него великопный дриблинг и скорость, он по хорошему наглый, для него нет авторитетов, спокойно может возить пике, но не хватает ему последнего паса, есть ещё куда прибавлять и конечно рано тащить на себе такую команду, как реал. Уверен, что летом у реала будет массовая распродажа, будут громкие трансферы, и не один. Вероятнее всего будет приглашён именитый тренер, остаётся на посту у солари шансов почти нет, ну только если он не возьмёт лч, шансов на победу в чемпионате фактически нет. Ждём лета, все таки интересно смотреть на сильный реал, а не на его подобие.

      0
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      Рейтинг: +100566

      zigbert 3 марта 2019, 10:29

      Такая уж натура у Рамоса. Не любит проигрывать.

      3
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      Рейтинг: +9729

      САДЫЧОК 3 марта 2019, 09:49

      Печаль Реала-Куртуа , тренер и нет нападения !...Нужен им Мбаппе , Гризманн Кёйн !-и всё будет Норм !

      2
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      Рейтинг: +37

      VARDANYAN 3 марта 2019, 09:02

      Благодаря манипуляциям Переса, Рамос чувствует свою безнаказанность и продолжает хамить.

      4
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      Рейтинг: +37

      VARDANYAN 3 марта 2019, 08:59

      Рамос самый грубый защитник в Европе.

      2
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 3 марта 2019, 08:45

      LERDAV.Рамос самый грубый игрок в Испанской лиге и ЛЧ. А в данном случае судья и ВАР НЕ СРИАГИРОВАЛИ НИ КАК ПОЗОР !!!

      2
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 3 марта 2019, 04:48

      Рамос-свинья

      8
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 3 марта 2019, 01:26

      Рамос ещё та мразь. Там не похоже, а умышленно играл рукой месси по лицу. И во втором тайме грязной игры с его стороны хватало, впрочем как всегда

      12
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