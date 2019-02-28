«Реал» разбит «Барсой», «Челси» справился без Кепы. Главные события среды

А еще Трипьер забил самый глупый автогол сезона, а «Аякс» изящно отомстил «Фейеноорду» за 2:6.

«Реал» с треском вылетел из Кубка Испании

Ничья 1:1 на «Камп Ноу» оставляла хорошие шансы «Реалу» на выход в финал. Тем не менее, за 20 минут до конца ответного матча можно было расходиться по домам. Пока самый вертлявый игрок матча Винисиус порол один момент за другим, «Барса» перетерпела первый тайм, а во втором приступила к уничтожению. Раз – Суарес замкнул прострел, два – Варан влепил в свои ворота, три – Суарес «паненкой» реализовал пенальти. У уругвайца уже аж 11 мячей в ворота «Реала» за «Барсу».

100-й матч Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны» получился для него фееричным, а уж в этом сезоне общий счет Эль Класико выглядит вообще монструозно – 5:1, 1:1, 3:0. Четвертая серия на этом же стадионе через несколько дней.

«Челси» обыграл «Тоттенхэм», Кабальеро вместо Кепы не отбил ни одного удара

Цирк, который устроили Кепа и Маурицио Сарри в финале Кубка лиги, вспоминали и сегодня. На неделе голкипера оштрафовали, а сегодня еще и запихнули в запас на важнейший матч «Челси» против «Тоттенхэма». «Это мой выбор. Это послание моей команде. Мы команда, а не просто 25 футболистов», – утверждал Сарри перед игрой.

А после нее – праздновал победу, которая случилась очень своевременно. Победный гол забил Педро, а вышедший вместо Кепы Кабальеро отыграл насухо, но ему даже не пришлось ничего отбивать – «Тоттенхэм» не нанес ни одного удара в створ ворот! 2:0 «Челси» победил, заодно порадовавшись невероятному автоголу Трипьера (тот откидывал мяч назад вратарю и угодил прямо в угол своих ворот). Сарри, похоже, продлил свое пребывание в команде, заодно и показал реакцию на инцидент, из которого вышел победителем. «Шпоры» же проиграли четыре подряд гостевых матча во всех турнирах впервые за десять лет. Дортмундская «Боруссия» приободрилась.

В чемпионской гонке АПЛ ничего не изменилось

Хотя изменение есть, но несущественное – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» оторвались от «Тоттенхэма» уже на восемь и девять очков соответственно, но лондонцев никто всерьез и не воспринимал – им вообще сейчас в спину дышит «Арсенал» (четыре балла разницы).

Одним, чтобы остаться на своей позиции, захотелось забить сразу пять – «Ливерпуль» разгулялся в игре с «Уотфордом» (5:0), другим хватило и одного гола с пенальти (Агуэро реализовал его в матче «Сити» с «Вест Хэмом»). Дублем разразился даже ван Дейк, а Александер-Арнольд в свои 20 лет и вовсе стал самым молодым игроком в истории АПЛ, который отдавал три ассиста за одну игру.

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Сульшер так и не проигрывает в АПЛ

Прошло уже два месяца с тех пор как Уле-Гуннар Сульшер возглавил «МЮ», за это время клуб сыграл 11 матчей, из которых выиграл девять, а еще два закончились вничью. Разница мячей – 26:7. Не пропустили от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», а сегодня расправились в гостях с «Кристал Пэлас» (3:1) – дубль на счету часто критикуемого Лукаку (он в седьмом сезоне подряд забил больше десяти мячей), еще раз отличился Янг.

«МЮ» в четверку не входит пока даже по потерянным очкам – «Арсенал» не оставил шансов «Борнмуту» (5:1) и укрепился на четвертом месте. Но поступь манкунианцев до сих пор впечатляет. С «Арсеналом» у них, кстати, следующий гостевой матч в АПЛ – 10 марта.

Во Флоренции шесть голов на двоих

Пока все следили за Эль Класико и АПЛ, в Кубке Италии жгли похлеще – «Фиорентина» и «Аталанта» забили друг другу по три гола, отличился даже экс-спартаковец Пашалич. Флорентийцы отыгрывались дважды, один из мячей забил Федерико Кьеза, который не так давно попал в поле зрения «ПСЖ», а сегодня проводил 100-й матч за «Фиорентину».

В другом полуфинале вчера голов не забили «Лацио» и «Милан», а ответные игры состоятся аж через два месяца.

В Роттердаме – как в Мадриде

Тоже Кубок, та же стадия, даже счет такой же, как в Испании. «Фейеноорд» проиграл 0:3 «Аяксу» у себя дома, пропустив от де Лигта, Тальяфико и ван де Бека. «Аякс», кстати, полностью отомстил за унижение, которое состоялось день в день месяц назад, когда здесь же на «Де Кейпе» он был разгромлен «Фейеноордом» 2:6.

Примечательно, что со стадиона «Фейеноорда» «Аякс» в конце сезона может еще и уйти с трофеем – там состоится финал против «Виллема» или «АЗ Алкмара». Сыгран он будет 5 мая.