Rai Sport: «ПСЖ» летом подпишет Кьезу

Нельзя сказать что уж очень яркая звезда ,но его игру уже заметили специалисты.
«ПСЖ» летом планирует усилиться нападающим «Фиорентины» Федерико Кьезой.
На футболиста также претендуют «Ювентус», готовый заплатить 60 миллионов евро, «МЮ» и «Челси».
- В этом сезоне Кьеза провел 27 матчей за «Фиорентину», забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
- Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2022 года.
Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:
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