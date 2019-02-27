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    Rai Sport: «ПСЖ» летом подпишет Кьезу

    «ПСЖ» летом планирует усилиться нападающим «Фиорентины» Федерико Кьезой.

    На футболиста также претендуют «Ювентус», готовый заплатить 60 миллионов евро, «МЮ» и «Челси».

    • В этом сезоне Кьеза провел 27 матчей за «Фиорентину», забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
    • Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2022 года.

    Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Rai Sport

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    27.02.2019 09:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 15:02

      Нельзя сказать что уж очень яркая звезда ,но его игру уже заметили специалисты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 11:33

      А для чего он им???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 09:41

      Будет одним из претендентов на этого игрока ПСЖ. Парнишка в этом году выделяется соей игрой за "фиалок".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZenitGunner 27 февраля 2019, 15:36

      Может быть, я Фиорентину редко смотрю.

      1
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