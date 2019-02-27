Rai Sport: «ПСЖ» летом подпишет Кьезу

«ПСЖ» летом планирует усилиться нападающим «Фиорентины» Федерико Кьезой.

На футболиста также претендуют «Ювентус», готовый заплатить 60 миллионов евро, «МЮ» и «Челси».

В этом сезоне Кьеза провел 27 матчей за «Фиорентину», забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2022 года.

Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

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