Болельщики «Атлетико» забросали табличку Куртуа мусором и игрушечными крысами

В 18:15 по московскому времени «Атлетико» примет «Реал» в рамках 23 тура чемпионата Испании.

Болельщики хозяев перед матчем забросали именную табличку Тибо Куртуа пустыми банками от пива, пластиковыми стаканами и игрушечными крысами.

Напомним, бельгиец с 2011 по 2014 год выступал за «Атлетико» на правах аренды из «Челси». В августе 2018 года бронзовый призер ЧМ-2018 стал игроком «Реала», принципиального соперника «матрасников».

26-летний Курута вошел в стартовый состав Сантьяго Солари. Полные составы обеих команд – тут.