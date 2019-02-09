Болельщики «Атлетико» забросали табличку Куртуа мусором и игрушечными крысами

Я что то не правильно читал,забросали написано,я читал ..... абасрали табличку.....
В 18:15 по московскому времени «Атлетико» примет «Реал» в рамках 23 тура чемпионата Испании.
Болельщики хозяев перед матчем забросали именную табличку Тибо Куртуа пустыми банками от пива, пластиковыми стаканами и игрушечными крысами.
Напомним, бельгиец с 2011 по 2014 год выступал за «Атлетико» на правах аренды из «Челси». В августе 2018 года бронзовый призер ЧМ-2018 стал игроком «Реала», принципиального соперника «матрасников».
26-летний Курута вошел в стартовый состав Сантьяго Солари. Полные составы обеих команд – тут.
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— Ben Hayward (@bghayward) 9 февраля 2019 г.