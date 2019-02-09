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    Болельщики «Атлетико» забросали табличку Куртуа мусором и игрушечными крысами

    В 18:15 по московскому времени «Атлетико» примет «Реал» в рамках 23 тура чемпионата Испании.

    Болельщики хозяев перед матчем забросали именную табличку Тибо Куртуа пустыми банками от пива, пластиковыми стаканами и игрушечными крысами.

    Напомним, бельгиец с 2011 по 2014 год выступал за «Атлетико» на правах аренды из «Челси». В августе 2018 года бронзовый призер ЧМ-2018 стал игроком «Реала», принципиального соперника «матрасников».

    26-летний Курута вошел в стартовый состав Сантьяго Солари. Полные составы обеих команд – тут.

    Источник: Твиттер журналиста London Evening Standard Бена Хэйварда

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    09.02.2019 18:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 9 февраля 2019, 21:09

      Я что то не правильно читал,забросали написано,я читал ..... абасрали табличку.....

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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 9 февраля 2019, 18:18

      Бестолочи. В чем его предательство? Он в Атлетико на птичьих правах аренды играл и кто клубу запрещал его выкупить у Челси? Он даже не воспитанник этого клуба.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Hoahin 9 февраля 2019, 19:17

      А вы посмотрите как он радостно празднует гол в ворота «Атлетико». В трансляции специально показали его реакцию: радовался больше всех.

      Он открыто поиздевался на теми людьми, которые три года за его спиной горой стояли. Вы, конечно, как болельщик «Реала» и тут ничего не увидите, но это ваше дело.

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      Рейтинг: +1369

      Hoahin > Freyk 9 февраля 2019, 19:44

      а что ему горевать чтоли? в Атлетико он 3 года провел, не 10 и не 15. Кто там за него горой вставал? А Мората что не радовался чтоли когда гол из оффсайда забил? (ему то всех меньше радоваться надо, воспитанник все же) Ерунду полную пишете)

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      Рейтинг: +905

      VVadic > Hoahin 9 февраля 2019, 20:33

      Для болелов Атлетико он навсегда зашкварный тип. Да и Навас вратарь сильнее!

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