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    Рамос, Кроос и Гризманн – в стартовых составах «Атлетико» и «Реала» на дерби; Куртуа и Мората сыграют против бывших клубов

    «Атлетико» и «Реал» объявили стартовые составы на матч 23 тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Эрнандес, Корреа, Сауль, Томас, Лемар, Мората, Гризманн.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Родригес, Кроос, Каземиро, Модрич, Лукас, Бензема, Винисиус.

    Встреча состоится на «Ванда Метрополитано» и начнется в 18:15 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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    09.02.2019 17:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Assalim 9 февраля 2019, 18:04

      Кто такой Родригес у Реал Мадрида?

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