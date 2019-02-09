Рамос, Кроос и Гризманн – в стартовых составах «Атлетико» и «Реала» на дерби; Куртуа и Мората сыграют против бывших клубов

Кто такой Родригес у Реал Мадрида?
«Атлетико» и «Реал» объявили стартовые составы на матч 23 тура чемпионата Испании.
«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Эрнандес, Корреа, Сауль, Томас, Лемар, Мората, Гризманн.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Родригес, Кроос, Каземиро, Модрич, Лукас, Бензема, Винисиус.
Встреча состоится на «Ванда Метрополитано» и начнется в 18:15 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Команда Диего Симеоне – вторая в таблице с 44 очками.
- Игроки Сантьяго Солари – третьи с 42 баллами.
- Чемпионскую гонку с 50 пунктами возглавляет «Барселона».