Рамос, Кроос и Гризманн – в стартовых составах «Атлетико» и «Реала» на дерби; Куртуа и Мората сыграют против бывших клубов

«Атлетико» и «Реал» объявили стартовые составы на матч 23 тура чемпионата Испании.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Эрнандес, Корреа, Сауль, Томас, Лемар, Мората, Гризманн.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Родригес, Кроос, Каземиро, Модрич, Лукас, Бензема, Винисиус.

Встреча состоится на «Ванда Метрополитано» и начнется в 18:15 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.