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    Первый трансфер Зидана в «Реале» – защитник за 50 миллионов евро


    3.8
    Голосов: 5
    14.03.2019 18:45
    Эдер Милитан перейдет летом.

    «Реал» и «Порту» все-таки договорились о трансфере центрального защитника Эдера Милитана. Мадрид заплатит 50 миллионов евро, а официально сделку закроют 1 июля 2019 года. Высокая цена трансфера – нормальная история. AS писал, что по контракту отступные Милитана летом поднимались до 75 миллионов евро.

    За него боролись «Ливерпуль», «МЮ» и «Ювентус», но Милитан подпишет контракт с «Реалом» до 30 июня 2025 года. Бразильцу только 21 год, а в «Порту» он проводит первый сезон. Португальцы нашли Эдера в «Сан-Паулу» и в августе 2018-го забрали из Бразилии всего за 7 миллионов. Теперь бразильский клуб тоже заработает: ему полагается еще 6 миллионов.

    Дебютный сезон в Европе – прорыв

    Милитан уже четыре раза получал награду лучшему защитнику месяца в португальской лиге. В среднем он делает по два отбора за игру (39 за 20 матчей). Еще Милитан сделал 45 перехватов (15-й результат среди всех защитников), заблокировал 15 ударов и в сумме отдал уже больше 1000 передач партнерам.

    При розыгрыше мяча Милитан – один из ключевых игроков «Порту». Важно, что его ставили и на правый фланг обороны. Там Эдер успешно отбегал семь матчей и вообще не потерял в качестве. В Португалии Милитан решил все проблемы с дисциплиной. За последний бразильский сезон он получил шесть желтых карточек, а в португальской лиге предупреждений у Эдера нет вообще.

    Портал Whoscored называет одной из слабостей Милитана частые фолы. Их набралось 30 за 20 матчей. Доминирование Эдера над соперниками особенно сильно проявляется в верховых единоборствах. Их он выигрывает по четыре за игру.

    Видео взято с канала «Порту» на YouTube

    Милитан умеет играть результативно и помогать атаке. Он забил победный гол в ворота «Авеша», отличился в разгромной игре против «Белененсеша», отдал голевой пас в матче с «Морейренсе». В Лиге чемпионов Милитан отметился мячом в ворота «Шальке».

    Хорошая игра Эдера помогла «Порту» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в чемпионате команда делит первое место с «Бенфикой».

    Универсализмом напоминает Рамоса

    Пока Милитан похож на Рамоса только позиционно. В академии «Сан-Паулу» Эдера научили играть на разных позициях, но во взрослой команде наигрывали справа в обороне. Серхио Рамос тоже начинал карьеру крайним защитником, а потом перестроился на игру в центре. К стилю игры «Порту» Милитан адаптировался быстро, а помогал ему бразилец Филипе.

    «Эдер – очень умный парень, который любит слушать. Он начинал на краю, а здесь выходит в центре. Но у «Сан-Паулу» были некоторые сходства с тем, как мы играем». Эдеру всего 20 лет, но он быстро все усваивает. Он быстро нашел свое место, будто уже давно играл с нами. От него нет никаких секретов», – рассказывал Филипе о взаимоотношениях с Милитаном еще в начале сезона.

    Милитана уже хвалил Икер Касильяс: «У него много качеств и он хочет учиться. Эдер приехал в клуб только этим летом, но уже очень хорошо адаптировался. Его универсальность является ключевым качеством. Это хороший парень, который прогрессировал за короткое время. У него впереди огромное будущее».

    Отец Милитана тоже был футболистом. Вальдо играл за «Коринтианс», а теперь следит за развитием карьеры сына. «Он может изменить свою позицию в зависимости от того, что нужно команде, но мне больше нравится видеть его в центре», – говорил Вальдо. Учитывая качественную игру Карвахаля, в «Реале» Милитан тоже скорее поборется за место в центре обороны.

    Любит тусовки, ненавидит интервью

    В инстаграме у Милитана почти всегда футбольные посты, но это не мешает ему проводить ночи в людных местах. Из-за одной тусовки его даже исключали из состава «Порту». Перед матчем с «Тонделой» Милитан отмечал день рождение Луизао из второй команды «Порту». В ночном клубе танцевали до утра, а партнеры Милитана всей командой уже были в отеле.

    Главный тренер «Порту» Консейсау не оценил тусовочное настроение Милитана. Эдера не включили в заявку на февральскую игру с «Тонделой», а «Порту» показал независимость от конкретных футболистов. Без Эдера команда легко выиграла со счетом 3:0. Милитан признал ошибку и больше не нарушал дисциплину.

    Если к ночным гулянкам Милитан относится нормально, то интервью любым журналистам – испытание. «Я стесняюсь. Не люблю много говорить, и мне трудно делать это перед камерой. Предпочитаю играть в тысячу раз больше, чем давать интервью», – рассказывал Эдер изданию Marca.

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    Публикация от text (@edermilitaooficial13)

    Главным жизненным испытанием он называет сентябрьскую пресс-конференцию, когда его вызвали во взрослую сборную Бразилии. Милитан дебютировал за взрослую сборную в товарищеском матче с Сальвадором (5:0), где отыграл все 90 минут. Играть у него точно получается лучше, чем разговаривать. Но в «Реале» его научат и другим вещам.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +8155

      slavutiq70 15 марта, 19:18

      Да уж у нас весь основной состав стоит как один игрок в Барсе,,,,,,,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      RealDiMoNMadrid 15 марта, 10:08

      Вообще трансфер Милитао не относится к покупке Зидана, потому что защитник был подписан ещё до прихода Зидана. Стало быть всё те же 300 млн на трансферы у него есть)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +189

      PFC CSKA MOSCOW 14 марта, 19:23

      И почему-то кажется, что это второй данило
      Но буду рад ошибиться

      2
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    • ...
      Рейтинг: +138

      Great Show 14 марта, 19:07

      Только он , вроде , Милитао, не?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2415

      Freyk > Great Show 15 марта, 13:18

      Милитан он, по правилам португальского.) Ну, точнее, там в конце слова носовой звук н, которого нет в русском, но это наиболее близкое произношение.

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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 14 марта, 19:03

      Удачи

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      Рейтинг: +7314

      DeStar 14 марта, 19:01

      Очень хорошо. Правда не удалось ни одной игры с ним глазеть, но покупка молодого и уже хорошего защитника это уже супер. А то вроде и защитников хватает ,учитывая запасных регульона, одриоссолы и начо... но в этом сезоне их именно мало) то варан на травме, то карвахаль, то рамос с красной,то одриосола не тянет.
      Есть мысль, что одриосола отправится в аренду летом. Теперь за главным ! за игроками атаки!

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