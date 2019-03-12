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    А Зидан точно победит и в этот раз?


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    Голосов: 8
    12.03.2019 10:55
    Карьера обнуляется, провал возможен.

    С июня 2018 года Зидана ждали вообще везде. Назначение в сборную Франции не случилось из-за победы на ЧМ, а идти в «МЮ» в середине сезона он не захотел. Зидан – прагматик. Поэтому всегда шел туда, где минимум рисков провалиться. И где его по-настоящему хотели видеть.

    К первой тренерской работе Зидан пару лет готовился в «Кастилье», а перед этим осваивался в клубе на управленческой должности. Ясно, почему до возвращения в «Реал» его так и не поставили ни в один топовый, но проблемный клуб. Экспресс-работа просто не подходит под такую философию, тут нужно время и полное доверие от руководства.

    Теперь кажется, что Зидан впервые выходит из зоны комфорта и ставит перед собой большой вызов. Не удивляйтесь – он опять все просчитал. Возвращение в «Реал» прямо сейчас логично и объяснимо. До конца чемпионата ему можно проигрывать без переживаний, а «Реалу» хватит внутреннего запаса для попадания в Лигу чемпионов.

    Так у Зидана появляется время для подготовки плана перестройки. На ослабленной основе он еще никогда не создавал новую чемпионскую команду, но отсутствие подобного опыта компенсируют комфортными условиями. Предсезонная подготовка у «Реала» начинается уже сейчас.

    Многие говорили, что Зидан ушел из Мадрида в самый подходящий момент. Роналду убегал в «Ювентус», звезды постарели, мотивация на нуле из-за трех взятых ЛЧ – многое в этой ситуации точно совпало и оказалось правдой. Все привыкали к сложной реальности, а Зидан отдыхал и наслаждался жизнью.

    Время – единственное преимущество Зидана в такой сложной ситуации. Важно изучить реальные перспективы Винисиуса и Регилона, решить проблемы с вратарской конкуренцией, найти новую звезду и наладить атмосферу. Необщительность Бэйла, характер Рамоса, аморфность Асенсио, скучания Марсело – все это необходимо исправлять.

    Во время общения с журналистами после возвращения Зидан сразу обозначил несколько основных вещей:

    Зидан – реалист. Это важное качество, которое точно играет за него в изменившихся клубных условиях. Он должен понимать, что сейчас все гораздо сложнее, чем раньше. Победного настроя и внутреннего запаса больше не хватает «Реалу» для преимущества над всеми. Команда регулярно проигрывает соперникам разного уровня. И часто делает это без интриги.

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    Публикация от text (@brfootball)

    Перес все равно верит в Зидана, поэтому дает контракт до 2022 года. Это важно, ведь только что президент облажался с длительным соглашением для Солари. Сейчас его хотя бы можно понять. Просто смотрите на тренерские победы Зидана в «Реале: чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА (2), Клубный ЧМ (2), Лига чемпионов (3).

    В Мадриде он сразу стартовал с успешной работы – больше зажечь просто нигде не успел. Во время отпуска Зидан побывал в Китае, снялся в рекламах, а заодно проиграл Дешаму звание тренера года. ФИФА как-то не оценила, что он тренировал в 2018-м всего пять месяцев.

    Даже без официального признания Зидан считается одним из лучших в мире. Авторитета добавили исторические достижения «Реала», но дальше – полное обнуление. До этого Зидан уходил на пике с удивительно хорошей характеристикой. Провал в новом «Реале» может уничтожить для него вообще все.

    Вспомните, как Лопетеги когда-то знали по беспроигрышной работе в сборной Испании. Где его потеряли теперь?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +223

      Cupota 14 марта 2019, 13:04

      Зинедин получит от Перца вагон денег и купит Конте, Азара, Кильку Мбаппе и по мелочи человек 5. Все будут рвать, это их шанс стать Большими игроками. Пойдут кубки и золотые мячи. Все запоют хвалу Зидану и никто, никто не скажет Перцу спасибо за тот самый вагон денег.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 марта 2019, 10:16

      Большая удача для Реала. Не возьмет кучу трофеев(что вряд ли), так хоть состав летом не потеряют.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 марта 2019, 09:29

      Выигрывал Роналду.

      0
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 13 марта 2019, 09:11

      Будет то, что с Моуриньо в Ман ю.

      1
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      Рейтинг: +37

      VARDANYAN 12 марта 2019, 21:08

      Зидан уважаемый футболист,хороший тренер,но ближайшие три года не выиграет с Реалом Лигу Чемпионов.

      1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 12 марта 2019, 19:50

      Без Роналду кто такой РЕАЛ?)

      4
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      Рейтинг: +19

      PermRussia 12 марта 2019, 17:22

      Переса убирать надо

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > PermRussia 13 марта 2019, 10:16

      Что так ?)

      0
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      Рейтинг: +100566

      zigbert 12 марта 2019, 14:43

      На этот раз Зидану придется трудней. Подтверждением его квалификации будет возрождение Реала. Если это случится ,то все скептики будут вынуждены признать его высокие тренерские качества.

      2
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      Рейтинг: +12318

      DeStar 12 марта 2019, 14:25

      Этот вопрос можно задавать только в следующем сезоне.

      1
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 12 марта 2019, 12:58

      Много лет болею за Реал, считаю Зидана выдающимся футболистом и хорошим тенером, но нет уверенности, что именно он исправит ситуацию в суперклубе. Поживем, увидим.

      0
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