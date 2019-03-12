А Зидан точно победит и в этот раз?

Карьера обнуляется, провал возможен.

С июня 2018 года Зидана ждали вообще везде. Назначение в сборную Франции не случилось из-за победы на ЧМ, а идти в «МЮ» в середине сезона он не захотел. Зидан – прагматик. Поэтому всегда шел туда, где минимум рисков провалиться. И где его по-настоящему хотели видеть.

К первой тренерской работе Зидан пару лет готовился в «Кастилье», а перед этим осваивался в клубе на управленческой должности. Ясно, почему до возвращения в «Реал» его так и не поставили ни в один топовый, но проблемный клуб. Экспресс-работа просто не подходит под такую философию, тут нужно время и полное доверие от руководства.

Теперь кажется, что Зидан впервые выходит из зоны комфорта и ставит перед собой большой вызов. Не удивляйтесь – он опять все просчитал. Возвращение в «Реал» прямо сейчас логично и объяснимо. До конца чемпионата ему можно проигрывать без переживаний, а «Реалу» хватит внутреннего запаса для попадания в Лигу чемпионов.

Так у Зидана появляется время для подготовки плана перестройки. На ослабленной основе он еще никогда не создавал новую чемпионскую команду, но отсутствие подобного опыта компенсируют комфортными условиями. Предсезонная подготовка у «Реала» начинается уже сейчас.

Многие говорили, что Зидан ушел из Мадрида в самый подходящий момент. Роналду убегал в «Ювентус», звезды постарели, мотивация на нуле из-за трех взятых ЛЧ – многое в этой ситуации точно совпало и оказалось правдой. Все привыкали к сложной реальности, а Зидан отдыхал и наслаждался жизнью.

Время – единственное преимущество Зидана в такой сложной ситуации. Важно изучить реальные перспективы Винисиуса и Регилона, решить проблемы с вратарской конкуренцией, найти новую звезду и наладить атмосферу. Необщительность Бэйла, характер Рамоса, аморфность Асенсио, скучания Марсело – все это необходимо исправлять.

Во время общения с журналистами после возвращения Зидан сразу обозначил несколько основных вещей:

Отношения Иско и Солари – дело только их двоих.

Возвращение Роналду надо обсуждать в другое время (его не будет).

В прошлом сезоне уже были неудачи.

Его прошлый уход – необходимость для «Реала».

Зидан – реалист. Это важное качество, которое точно играет за него в изменившихся клубных условиях. Он должен понимать, что сейчас все гораздо сложнее, чем раньше. Победного настроя и внутреннего запаса больше не хватает «Реалу» для преимущества над всеми. Команда регулярно проигрывает соперникам разного уровня. И часто делает это без интриги.

text text text Публикация от text (@brfootball) 11 Мар 2019 в 12:09 PDT

Перес все равно верит в Зидана, поэтому дает контракт до 2022 года. Это важно, ведь только что президент облажался с длительным соглашением для Солари. Сейчас его хотя бы можно понять. Просто смотрите на тренерские победы Зидана в «Реале: чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА (2), Клубный ЧМ (2), Лига чемпионов (3).

В Мадриде он сразу стартовал с успешной работы – больше зажечь просто нигде не успел. Во время отпуска Зидан побывал в Китае, снялся в рекламах, а заодно проиграл Дешаму звание тренера года. ФИФА как-то не оценила, что он тренировал в 2018-м всего пять месяцев.

Даже без официального признания Зидан считается одним из лучших в мире. Авторитета добавили исторические достижения «Реала», но дальше – полное обнуление. До этого Зидан уходил на пике с удивительно хорошей характеристикой. Провал в новом «Реале» может уничтожить для него вообще все.

Вспомните, как Лопетеги когда-то знали по беспроигрышной работе в сборной Испании. Где его потеряли теперь?

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