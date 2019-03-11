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    Зидан: «Я не хотел уходить из «Реала», но клубу это было необходимо. Сейчас ситуация изменилась»

    «Реал» проводит пресс-конференцию по поводу назначения Зинедина Зидана на должность главного тренера.

    – Почему вы ушли из клуба [в мае 2018]?

    – Я не хотел уходить, но клубу это было необходимо. Спустя восемь месяцев ситуация изменилась, и я возвращаюсь в клуб, который люблю, к президенту, с которым мне нравится работать. Я не забыл о наших успехах, но помню и о неудачах – в моем последнем сезоне мы непозволительно рано выбыли из борьбы в чемпионате и Кубке.

    – У вас были сомнения насчет того, когда лучше вернуться – сейчас или в конце сезона?

    – Не было ни единого сомнения. Трудно сказать «нет», когда тебе звонит президент.

    – По итогам прошлого сезона «Реал» лишился вас и Роналду. Хотели бы вы вернуть его?

    – Этот вопрос не в моей компетенции. У нас есть 11 матчей, на которых надо сосредоточиться. Все знают, сколько Криштиану значит для этого клуба, но в данный момент мы должны думать о другом.

    • Зидан работал с командой с января 2016 года по май 2018, выиграв 9 трофеев – в том числе 3 Лиги чемпионов.
    • Француз сменил в должности Сантьяго Солари, при котором команда вылетела из ЛЧ и Кубка Испании.
    • С июня по октябрь команду возглавлял Хулен Лопетеги, бывший главный тренер сборной Испании.
    • После 27-ми туров Примеры сливочные занимают 3 место. Отставание от «Атлетико» – 5 очков, от «Барселоны» – 12.

    Зидан вернулся в «Реал». Что известно о главном камбэке весны

    О том, как «Реал» выживал без Зидана, мы рассказывали осенью в подкасте «Скинь мяч». Еще там про проблемы «МЮ» и «Баварии». Вот:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    11.03.2019 22:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 10:44

      Без изменения в составе ему не обойтись. Но все это произойдет летом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 09:52

      Ну что же, будем посмотреть на второе пришествие Зидана и как пойдут у "сливочных" дела, как по маслу или нет ?...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 12 марта 2019, 09:16

      Теперь у Бэйла не осталось и шанса. Пусть дальше сидит обижается на скамейке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 12 марта 2019, 09:15

      Журналюхи, вы хоть читаете, что публикуете?)) Или тупо в переводчик закинули и все?)

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 марта 2019, 08:35

      удачи Зизу, ты великий!! обидно что ты отказал Юве, но наверно ты знаешь лучше нас

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 12 марта 2019, 07:25

      Удачи Зидану.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 12 марта 2019, 04:20

      как бы не было горько разочарование

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      professor13 12 марта 2019, 00:31

      Думаю летом Реал усилиться нехило

      0
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      Рейтинг: +66

      Aragon555 12 марта 2019, 00:20

      Как новость прочитал- сходил за вискарём, одел футболку 13/14 и я в восторгееее!!!!!!еще бы... развалили пол команды...из его игроков играют 5 из 11. Я понимаю, что были 2 новые мётлы, что по новому метёт, но... молодых надо наигрывать по схеме Марсело-Регилон, Казем-Себальос... а не наоборот!!! Про Иско вообще молчу... это 2я половина к мозгу Модрича. Бред!И самое главное... Куртуа! Тут вообще слов нет... хочется приехать, обнять Кейлора и сказать: да пошли они нах...

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 12 марта 2019, 00:16

      Ждем горячее лето-2019.

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