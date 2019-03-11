Зидан: «Я не хотел уходить из «Реала», но клубу это было необходимо. Сейчас ситуация изменилась»

«Реал» проводит пресс-конференцию по поводу назначения Зинедина Зидана на должность главного тренера.

– Почему вы ушли из клуба [в мае 2018]?

– Я не хотел уходить, но клубу это было необходимо. Спустя восемь месяцев ситуация изменилась, и я возвращаюсь в клуб, который люблю, к президенту, с которым мне нравится работать. Я не забыл о наших успехах, но помню и о неудачах – в моем последнем сезоне мы непозволительно рано выбыли из борьбы в чемпионате и Кубке.

– У вас были сомнения насчет того, когда лучше вернуться – сейчас или в конце сезона?

– Не было ни единого сомнения. Трудно сказать «нет», когда тебе звонит президент.

– По итогам прошлого сезона «Реал» лишился вас и Роналду. Хотели бы вы вернуть его?

– Этот вопрос не в моей компетенции. У нас есть 11 матчей, на которых надо сосредоточиться. Все знают, сколько Криштиану значит для этого клуба, но в данный момент мы должны думать о другом.

Зидан работал с командой с января 2016 года по май 2018, выиграв 9 трофеев – в том числе 3 Лиги чемпионов.

Француз сменил в должности Сантьяго Солари , при котором команда вылетела из ЛЧ и Кубка Испании.

, при котором команда вылетела из ЛЧ и Кубка Испании. С июня по октябрь команду возглавлял Хулен Лопетеги , бывший главный тренер сборной Испании.

, бывший главный тренер сборной Испании. После 27-ми туров Примеры сливочные занимают 3 место. Отставание от «Атлетико» – 5 очков, от «Барселоны» – 12.

Зидан вернулся в «Реал». Что известно о главном камбэке весны

О том, как «Реал» выживал без Зидана, мы рассказывали осенью в подкасте «Скинь мяч». Еще там про проблемы «МЮ» и «Баварии». Вот:

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