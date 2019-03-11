Зидан: «Я не хотел уходить из «Реала», но клубу это было необходимо. Сейчас ситуация изменилась»

Без изменения в составе ему не обойтись. Но все это произойдет летом.
«Реал» проводит пресс-конференцию по поводу назначения Зинедина Зидана на должность главного тренера.
– Почему вы ушли из клуба [в мае 2018]?
– Я не хотел уходить, но клубу это было необходимо. Спустя восемь месяцев ситуация изменилась, и я возвращаюсь в клуб, который люблю, к президенту, с которым мне нравится работать. Я не забыл о наших успехах, но помню и о неудачах – в моем последнем сезоне мы непозволительно рано выбыли из борьбы в чемпионате и Кубке.
– У вас были сомнения насчет того, когда лучше вернуться – сейчас или в конце сезона?
– Не было ни единого сомнения. Трудно сказать «нет», когда тебе звонит президент.
– По итогам прошлого сезона «Реал» лишился вас и Роналду. Хотели бы вы вернуть его?
– Этот вопрос не в моей компетенции. У нас есть 11 матчей, на которых надо сосредоточиться. Все знают, сколько Криштиану значит для этого клуба, но в данный момент мы должны думать о другом.
- Зидан работал с командой с января 2016 года по май 2018, выиграв 9 трофеев – в том числе 3 Лиги чемпионов.
- Француз сменил в должности Сантьяго Солари, при котором команда вылетела из ЛЧ и Кубка Испании.
- С июня по октябрь команду возглавлял Хулен Лопетеги, бывший главный тренер сборной Испании.
- После 27-ми туров Примеры сливочные занимают 3 место. Отставание от «Атлетико» – 5 очков, от «Барселоны» – 12.
Зидан вернулся в «Реал». Что известно о главном камбэке весны
О том, как «Реал» выживал без Зидана, мы рассказывали осенью в подкасте «Скинь мяч». Еще там про проблемы «МЮ» и «Баварии». Вот:
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