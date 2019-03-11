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    Зидан вернулся в «Реал». Что известно о главном камбэке весны


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    Голосов: 8
    11.03.2019 21:04
    Пост обновляется.

    Вылет «Реала» из ЛЧ от «Аякса» был эпичным, но только не для действующих победителей турнира. Для «Мадрида» и конкретно Солари такой провал означал выстрел дробью в голову – официальный старт перемен.

    И изменения пришли. Руководство клуба, запуская режим перезагрузки, первым затронуло тренерский штаб. Сегодня в течение дня таблоиды штурмовали социальные сети разными слухами. El Pais писал, что Зидан принял оффер «Юве» и точно не вернутся в «Реал. El Chiringuito отвечал новостью о том, что Зизу все же согласился вернуться в Мадрид, но просил подождать до июня.

    Смена главного тренера в итоге произошла, но значительно раньше, чем предполагали ребята из El Chiringuito. Сегодня «Реал» выпустил на официальном сайте новость с двумя важными моментами.

    1. Клуб прекращает сотрудничество с Солари.

    2. Новым тренером «Реала» станет Зидан. Клуб подпишет контракт с французом до 2022 года.

    Зидан руководил «Реалом» с 2016 года по лето 2018-го. За это время он взял чемпионство в Испании, Суперкубок страны, ЛЧ (трижды), клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА (дважды). Наследие Зидана благополучно растеряли его сменщики (Лопетеги и Солари). С первым «Реал» отыграл всего 14 матчей: 6 побед, 2 ничьи и 6 поражений. С Солари «Реал» окончательно самоустранился в этом сезоне: вылетел из Кубка, ЛЧ, выпал из чемпионской гонки в Ла Лиге (но выиграл клубный ЧМ, на это, в общем-то, все равно, учитывая провалы в остальных турнирах).

    Чем заняться Зидану в оставшееся время

    Сейчас главной задачей «Реала» и Зидана – максимально приблизиться к «Барсе». На данный момент мадридцы идут на третьем месте, отставая от куражного «Атлетико» всего на два очка. Не очень большой разрыв, учитывая то, что до финиша сезона осталось 11 туров. До «Барселоны» которая занимает первую строчку таблицы, 12 очков. Вряд ли этот разрыв можно сократить до минимума, учитывая то, что «Барселона» привыкла завершать сезон без потерь.

    Материалы по теме:

    Зидан поступил гениально

    Я видел финал ЛЧ изнутри. Это было волшебно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 12 марта 2019, 10:34

      нужно было возвращать его до вылета из лч!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 12 марта 2019, 06:33

      пока не понятно зачем ему это?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +144

      Glebson 11 марта 2019, 23:03

      Я думаю, что Зидан вернулся в Мадрид сейчас, а не летом, по той причине, чтобы сразу понять какие игроки будут оставаться, кому придётся уйти, и заранее начать переговоры с потенциальными новичками.
      Ну, и занять 2 место в чемпионате, но это не так сложно.
      Контракт, наверняка, полностью на его условиях.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +84

      slava_smith 11 марта 2019, 22:08

      Зидан, может, и не гениальный тренер, повидавший многое, но раз он смог настроить команду на важные мачти в той же ЛЧ, значит, он отличный мотиватор, за что его и ценят, раз пригласили

      1
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    • ...
      Рейтинг: +528

      Dguffin 11 марта 2019, 21:38

      Главная задача Зидана - дать пендаля Бейлу

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 11 марта 2019, 21:29

      Абсолютно верным было решение Зизу уйти непобежденным - теперь же реальный шанс всё испортить, не верю я, что с таким Реалом под силу что-то показать любому тренеру мира, не только Зидану - уверен на 90% что из этого ничего хорошего не выйдет, а жаль...

      2
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      Рейтинг: +2281

      Бриг > I_R_O_N_M_A_N 11 марта 2019, 21:48

      Я думаю, Зидан не глупее нас. Его условия должны были принять.

      0
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 11 марта 2019, 21:25

      ни разу не понимаю зачем реалу Зидан. опять же, это не гениальный сильный топ-тренер. его все восхваляют, но по сути же он ничего не делал, просто не мешал и не портил старую тактику реала: весь матч спать, кристина реализует свои 2 шанса, а остальное за судьей. да, возможно он более опытный и авторитетный, но у реала щас совсем другая проблема: просто некому играть и забивать.
      самому зидану тоже неизвестно зачем все это. очень велика вероятность испортить щас весь свой авторитет как в клубе, так и мировой. опять же кроме опыта( небольшого) авторитета, он ничем не отличается от Солари и Лопетеги. поэтому вряд ли результаты реала изменятся до лета. а там будет совсем другая история

      -1
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      Рейтинг: +2281

      Бриг > SarJr 11 марта 2019, 21:50

      Увидим. 3 раза ЛЧ не выигрывают случайно.

      1
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > Бриг 11 марта 2019, 22:19

      3 раза лч -- не заслуга зидана. он просто оказался в нужное время в нужном месте, когда и перес все покупал и у кристины, модрича и др был расцвет сил. сделал себе авторитет и дальше просто не мешал. ВСЕ. в игровом плане он реалу не дал ничего!

      -2
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      Рейтинг: +526

      Medved2468 > SarJr 11 марта 2019, 23:50

      Ну а что же тогда мешало тому же Лопетеги выезжать и дальше, по накатанной?

      1
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > Medved2468 12 марта 2019, 00:58

      состав никакой. нету лидера, нету забивалы, плюс внутренние конфликты. остался бы кристина -- лопетеги бы и вез реал в новым титулам

      -1
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      Рейтинг: +12318

      DeStar > SarJr 12 марта 2019, 02:31

      Блин. и там ты и тут ты.
      Мне вот например надоели люди, которые очень часто и про разные клубы кричат, что ИМЕННО ОН ничего не сделал, ведь ВСЕ сделали до него.
      То когда моур брал с челси чемп, то когда зидан возглавил рела все вообще кричали про бенитеса, мол зидан пришел в январе и доехал. Потом реал берет ла лигу и лч, опять заехал на ком-то. и так далее. Что за глупость? ну не касаемо зидана а в целом, как так тупо можно рассуждать
      А кто крутой тренер? ведь выходит ПО ФАКТУ гвардиола бесполезный кусок гавна , который вообще 0 без палочки. Почему? так все трофеи брали иньеста, хави и гениальный месси? да и вообще гварди ехал на опыте и команде райкарда.
      А в баварии пэп вообще никуда не приехал, ведь бундеслигу и без него выиграли бы
      А сити - так там трансферы на 500 лямов за 2 сезона - тоже гварди ничего не сделал
      А кто.. хм. наверное луис энрике, когда он взял с барсой в первый сезон( надеюсь не путаю, в 2015) требл золотой.. наверное это заслуга энрике
      И то что юве берет чемп из года в года потому что они тупо богаче в 10 раз своего ближайшего преследователя) аллегри топ?
      Кто топ?) клопп? а что клопп? по факту он мастер проигранных финалов? кто топ?) кто что-то сделал ?)
      результаты до лета? изменения? какие результаты? какое лето?) почему ты решил, что можно возглавить клуб в середине марта и выиграть трофеи? каких тут ждать результатов уже?) победы в кубке и лч?) так их нет) и первого места никто не ждет.
      А бред про старую тактику реала.. весь матч спать..
      Реал до него кучу лет лч не брал, за одним исключением от папы карло.
      Не считаю, что существует тренер ,который с таким реалом что-то может сделать, но ведь есть самое главное НО, этот реал будут перестраивать. Или для перестройки нужно брать кого-то конкретного?

      Фак, расписал все как человеку. а потом прочитал твое след сообщение) зря корячился видимо)

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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 > DeStar 12 марта 2019, 10:46

      Правильно говоришь, дружище. Просто большинство людей комментирующих назначения тренеров или переходы не разбираются в футболе) Не обращай внимания да и все

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > DeStar 12 марта 2019, 10:51

      ахаха) норм у тебя пукан горит ) Хала мадрид.

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      Рейтинг: +2402

      SarJr > DeStar 12 марта 2019, 12:15

      Не согласен с тобой. Срать тренера и говорить что ничего не сделал, едет на деньгах и заслугах прошлого могут все. Посмотри на достижения именно по самой игре. Гвардиола, мавр, бенитес и тд делали и делают что то новое, у них есть свои тактики и тд. Что нового в игровом плане принёс зидан? Я не говорю, что он плохой тренер, который не заслуживает места в реале. Я говорю, что он не топ, причём именно в игровом и тактическом плане, не в плане заряженности и авторитета. Но опять же, это сугубо моё мнение и отношение к нему и реалу. Посмотрим какая перестройка будет у реала, нам её уже несколько лет обещают, и как зидан себя покажет

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      Рейтинг: +12318

      DeStar > OBOLEV 12 марта 2019, 13:50

      почему ты решил, чт у меня горит пукан?)

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      Рейтинг: +12318

      DeStar > SarJr 12 марта 2019, 13:54

      Так ты и срешь тренера. Что ? мавр? бенитес? гварди новое? у кого что-то новое? гвардиола "добил " тактику кройфа и все. Тактика блин у моура, где ты ее видел ? в порту? или автобус стал тактикой? тогда тренера рпл просто гении. Ну и я не кричу, что он крутой. на самом деле в тактике я тоже не особо что-то вижу. Но если так уж подумать, что по тактике в современном мире есть только гвардиола и клопп. Способные поставить футбол отличающийся от всех .И все. остальные нулевые и беспонтовые. Потому что я не вижу тактики поччетино, анчелотти( хотя в реале он когда был поставил шикарную игру на контраатаках) не вижу тактики эмери, тухеля и остальных. Просто команда играет на скилах футболистах.
      Я конечно за бенитесом давно не слежу, и до реала и после, но сомневаюсь ,что у него есть тактика)

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