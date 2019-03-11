Зидан вернулся в «Реал». Что известно о главном камбэке весны

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Вылет «Реала» из ЛЧ от «Аякса» был эпичным, но только не для действующих победителей турнира. Для «Мадрида» и конкретно Солари такой провал означал выстрел дробью в голову – официальный старт перемен.

И изменения пришли. Руководство клуба, запуская режим перезагрузки, первым затронуло тренерский штаб. Сегодня в течение дня таблоиды штурмовали социальные сети разными слухами. El Pais писал, что Зидан принял оффер «Юве» и точно не вернутся в «Реал. El Chiringuito отвечал новостью о том, что Зизу все же согласился вернуться в Мадрид, но просил подождать до июня.

twit text — ODDSbible (@ODDSbible) 11 марта 2019 г.

Смена главного тренера в итоге произошла, но значительно раньше, чем предполагали ребята из El Chiringuito. Сегодня «Реал» выпустил на официальном сайте новость с двумя важными моментами.

1. Клуб прекращает сотрудничество с Солари.

2. Новым тренером «Реала» станет Зидан. Клуб подпишет контракт с французом до 2022 года.

Зидан руководил «Реалом» с 2016 года по лето 2018-го. За это время он взял чемпионство в Испании, Суперкубок страны, ЛЧ (трижды), клубный ЧМ и Суперкубок УЕФА (дважды). Наследие Зидана благополучно растеряли его сменщики (Лопетеги и Солари). С первым «Реал» отыграл всего 14 матчей: 6 побед, 2 ничьи и 6 поражений. С Солари «Реал» окончательно самоустранился в этом сезоне: вылетел из Кубка, ЛЧ, выпал из чемпионской гонки в Ла Лиге (но выиграл клубный ЧМ, на это, в общем-то, все равно, учитывая провалы в остальных турнирах).

Чем заняться Зидану в оставшееся время

Сейчас главной задачей «Реала» и Зидана – максимально приблизиться к «Барсе». На данный момент мадридцы идут на третьем месте, отставая от куражного «Атлетико» всего на два очка. Не очень большой разрыв, учитывая то, что до финиша сезона осталось 11 туров. До «Барселоны» которая занимает первую строчку таблицы, 12 очков. Вряд ли этот разрыв можно сократить до минимума, учитывая то, что «Барселона» привыкла завершать сезон без потерь.

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