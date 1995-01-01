Журналист Егоров: «В VIP-ложах говорят о возвращении Черчесова в «Спартак» летом. Кононова воспринимают как временного»

хоть и не фанат спартака
но дайте поработать Кононову до конца контракта хотя бы
и не мешайте ему
А Черчесов пускай сборную подготовит нормально к квалификации на Евро
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что люди, приближенные к руководству «Спартака», владеют информацией о возвращении в команду главного тренера Станислава Черчесова. Назначение может состояться летом.
«На матче 26 тура РПЛ с «Рубином» (1:1) в VIP-ложах, по моей информации, говорили о Черчесове применительно к назначению в «Спартак» летом. Олега Кононова все рассматривают как временного тренера», – проинформировал журналист.
- Кононова назначили в команду осенью.
- «Спартак» в РПЛ идет пятым.
- Черчесов тренировал москвичей в 2007-2008 годах.