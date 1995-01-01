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    Журналист Егоров: «В VIP-ложах говорят о возвращении Черчесова в «Спартак» летом. Кононова воспринимают как временного»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что люди, приближенные к руководству «Спартака», владеют информацией о возвращении в команду главного тренера Станислава Черчесова. Назначение может состояться летом.

    «На матче 26 тура РПЛ с «Рубином» (1:1) в VIP-ложах, по моей информации, говорили о Черчесове применительно к назначению в «Спартак» летом. Олега Кононова все рассматривают как временного тренера», – проинформировал журналист.

    • Кононова назначили в команду осенью.
    • «Спартак» в РПЛ идет пятым.
    • Черчесов тренировал москвичей в 2007-2008 годах.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии26
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      Рейтинг: +33

      Artemka444 5 минут назад

      хоть и не фанат спартака
      но дайте поработать Кононову до конца контракта хотя бы
      и не мешайте ему
      А Черчесов пускай сборную подготовит нормально к квалификации на Евро

      0
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      Рейтинг: +30579

      Полная Канистра 7 минут назад

      лысый тиран всех утопит не быть ему А егоров баба базарная

      0
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      Рейтинг: +1361

      Рубинище 21 минуту назад

      Чемпионство прощай..

      0
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      Рейтинг: +1127

      Леха из Твери 30 минут назад

      Вовзращайте Андрея Чернышова, спартачи. Хороший результат тогда был.

      0
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      Рейтинг: +2188

      ivan-football-fan 35 минут назад

      Черчесов?
      Ясно: здравствуй дисциплина, до свидания, ИГРА!...

      0
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      Рейтинг: +2179

      Гиви Эрудитошвили 36 минут назад

      А что говорят на "брехаловке ?... Стасу не дадут совмещать работу в сборной и в "Спартаке". По завершении работы в сборной после ЧЕ, это вполне реально.

      0
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      Рейтинг: +3475

      александр п > Гиви Эрудитошвили 12 минут назад

      На ЧЕ он обделается, сговорчивых арабов там не будет, тогда Спартака ему не видать.

      0
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      Рейтинг: +1816

      aaaaahhhh 37 минут назад

      ишь какой завсегдатай ВИП лож, чем он там подрабатывает????:))))))

      2
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      Рейтинг: +30579

      Полная Канистра > aaaaahhhh 15 минут назад

      своими ушами локаторами как бабка на рынке что про что говорят

      0
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      Рейтинг: +596

      amazonaws 39 минут назад

      Черчесов не годится для Спартака.
      Он только кричать, ругаться и размахивать руками может.
      Для Спартака он не годится.
      Тренировочный процесс у него ОТСТАЛЫЙ с упором на физику, а в тактике он ПРОФАН, и на "автобусе" он далеко не уедет!
      С испанцами ПОДВЕЗЛО крупно и это единичный случай, а другие не прокатят.
      Надо другого приглашать, а лучше оставить Кононова, но выгнать Глушакова!
      Пусть Кононов поднимает Спартак и выстраивает игру, которая принесёт результат.
      Желаем Кононову больших успехов в футболе.

      1
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      Рейтинг: +894

      AZ 47 минут назад

      Мне кажется что в Спартаке все "временные"

      3
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      Рейтинг: +191

      Alekxei Z. 50 минут назад

      А где Кононов себя проявил , чтобы его увольнение воспринимать с грустью ? Его Галицкий убрал из Краснодара с формулировкой "тряпка", Арсенал без него расцвёл, а Спартак стал напоминать себя при Рианчо...
      Пиджак беспонтовый !!!

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