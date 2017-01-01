РУСАДА: «Зенит» оштрафует Ивановича за конфликт с допинг-офицером

В стаканчик не попал?
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович будет оштрафован клубом за некорректное поведение.
24 апреля во время допинг-проверки после матча 25-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0) у серба возник конфликт с офицером РУСАДА.
«РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока «Зенита» Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован», – сказала Пахноцкая.
- Иванович выступает за петербургский клуб с февраля 2017 года.
- В этом сезоне серб провел за «Зенит» 40 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
- Контракт 35-летнего футболиста истекает в июне, но он может продлить его еще на год.