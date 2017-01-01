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    РУСАДА: «Зенит» оштрафует Ивановича за конфликт с допинг-офицером

    Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович будет оштрафован клубом за некорректное поведение.

    24 апреля во время допинг-проверки после матча 25-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0) у серба возник конфликт с офицером РУСАДА.

    «РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока «Зенита» Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован», – сказала Пахноцкая.

    • Иванович выступает за петербургский клуб с февраля 2017 года.
    • В этом сезоне серб провел за «Зенит» 40 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт 35-летнего футболиста истекает в июне, но он может продлить его еще на год.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1126

      Леха из Твери 45 минут назад

      В стаканчик не попал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1876

      maygli 59 минут назад

      Оштрафуют, потом премию дадут. Все довольны, все смеются.

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