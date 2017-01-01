РУСАДА: «Зенит» оштрафует Ивановича за конфликт с допинг-офицером

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович будет оштрафован клубом за некорректное поведение.

24 апреля во время допинг-проверки после матча 25-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0) у серба возник конфликт с офицером РУСАДА.

«РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока «Зенита» Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован», – сказала Пахноцкая.