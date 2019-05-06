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    Marca: Зидан сообщил Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что они не входят в его планы на следующий сезон

    Как минимум трое футболистов могут покинуть «Реал» летом этого года.

    По информации Marca, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан провел личные беседы с тремя игроками, на которых он не рассчитывает в следующем сезоне. Специалист сказал полузащитникам Гарету Бэйлу, Даниэлю Себальосу и Маркосу Льоренте, что они не входят в его дальнейшие планы.

    Ранее француз сообщил, что в составе команды в ближайшее трансферное окно произойдут изменения.

    СМИ также писали, что Зидан думает о продаже хавбека Луки Модрича.

    • После 36-ти туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от идущего вторым «Атлетико» на шесть очков.
    • Ранее мадридцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Испании.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1126

      Леха из Твери 46 минут назад

      У 2-го прям фамилия говорящая. Чтоб долго не задерживался)))

      0
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      Рейтинг: +411

      Санёк 17 > Леха из Твери 9 минут назад

      Женская

      0
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      Рейтинг: +6574

      Cules2013 46 минут назад

      Ну вообще-то Зидан много молодёжи подпускал к составу, нет? А тут двоих на выход отправил. Бейл - давняя история.

      0
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      Рейтинг: -364

      SuperPAV9 1 час назад

      От бейла давно пора было избавится

      2
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