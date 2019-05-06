Marca: Зидан сообщил Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что они не входят в его планы на следующий сезон

У 2-го прям фамилия говорящая. Чтоб долго не задерживался)))
Как минимум трое футболистов могут покинуть «Реал» летом этого года.
По информации Marca, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан провел личные беседы с тремя игроками, на которых он не рассчитывает в следующем сезоне. Специалист сказал полузащитникам Гарету Бэйлу, Даниэлю Себальосу и Маркосу Льоренте, что они не входят в его дальнейшие планы.
Ранее француз сообщил, что в составе команды в ближайшее трансферное окно произойдут изменения.
СМИ также писали, что Зидан думает о продаже хавбека Луки Модрича.
- После 36-ти туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от идущего вторым «Атлетико» на шесть очков.
- Ранее мадридцы вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Испании.