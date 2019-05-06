Marca: Зидан сообщил Бэйлу, Себальосу и Льоренте, что они не входят в его планы на следующий сезон

Как минимум трое футболистов могут покинуть «Реал» летом этого года.

По информации Marca, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан провел личные беседы с тремя игроками, на которых он не рассчитывает в следующем сезоне. Специалист сказал полузащитникам Гарету Бэйлу, Даниэлю Себальосу и Маркосу Льоренте, что они не входят в его дальнейшие планы.

Ранее француз сообщил, что в составе команды в ближайшее трансферное окно произойдут изменения.

СМИ также писали, что Зидан думает о продаже хавбека Луки Модрича.