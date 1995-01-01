Зидан: «В составе «Реала» произойдут изменения, но многие футболисты останутся»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от летнего трансферного окна.

«Наше желание играть в футбол никуда не делось. Просто сезон заканчивается, поэтому игроки уже думают о следующем. В нашем составе произойдут изменения, но многие футболисты останутся. Посмотрим, что будет с теми, кто собирается прийти, и теми, кто намерен уйти», – сказал Зидан.