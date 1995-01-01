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    Зидан: «В составе «Реала» произойдут изменения, но многие футболисты останутся»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от летнего трансферного окна.

    «Наше желание играть в футбол никуда не делось. Просто сезон заканчивается, поэтому игроки уже думают о следующем. В нашем составе произойдут изменения, но многие футболисты останутся. Посмотрим, что будет с теми, кто собирается прийти, и теми, кто намерен уйти», – сказал Зидан.

    • По итогам 35 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры.
    • Зидан вернулся в мадридский клуб 11 марта. С тех пор команда одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.

    Источник: Sport.es

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