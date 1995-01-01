«Чемпионат»: Мохаммади может перейти из «Ахмата» в «Зенит»

отличное усиление к ЛЧ...
«Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, у иранца дружеские отношения с нападающим петербуржцев Сердаром Азмуном, что может стать одним из факторов перехода.
- 25-летний футболист перебрался в грозненский клуб из «Рах Ахана» в феврале 2016 года за 300 тысяч евро.
- В текущем сезоне Мохаммади провел за «Ахмат» 27 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Контракт защитника с грозненцами рассчитан до июня этого года.