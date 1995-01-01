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    «Чемпионат»: Мохаммади может перейти из «Ахмата» в «Зенит»

    «Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади. Об этом сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, у иранца дружеские отношения с нападающим петербуржцев Сердаром Азмуном, что может стать одним из факторов перехода.

    • 25-летний футболист перебрался в грозненский клуб из «Рах Ахана» в феврале 2016 года за 300 тысяч евро.
    • В текущем сезоне Мохаммади провел за «Ахмат» 27 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт защитника с грозненцами рассчитан до июня этого года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3522

      alp 13 минут назад

      отличное усиление к ЛЧ...

      0
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      Рейтинг: +1141

      ухоженный крокодил 13 минут назад

      Овцеё.бы нам не ныжны.
      Для ЛЧ, нужны трансферы, а не постухи.

      1
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      Рейтинг: +314

      KPCCSPB 48 минут назад

      Бред, третьего защитника без русского паспорта в основу не купят точно

      0
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      Рейтинг: +27

      Феликс Сметана 49 минут назад

      а может и не перейти

      0
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      Рейтинг: +3247

      la verdad 51 минуту назад

      Не много ли масульман в Зените? Аль Зенит какой-то :)

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      Рейтинг: +370

      xrrrx > la verdad 37 минут назад

      ну точно народная команда)))

      0
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      Рейтинг: +147

      Вальдемар IV > la verdad 18 минут назад

      асмарал

      0
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      Рейтинг: +210

      Predator_utm 57 минут назад

      зачем!?

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