«Чемпионат»: Мохаммади может перейти из «Ахмата» в «Зенит»

«Зенит» проявляет интерес к левому защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, у иранца дружеские отношения с нападающим петербуржцев Сердаром Азмуном, что может стать одним из факторов перехода.