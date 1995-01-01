Кокорин может завершить игровую карьеру

пусть в метатели стульев идет урка
Врач «Зенита» полагает, что травма может заставить футболиста Александра Кокорина завершить карьеру. Такую информацию от медика огласила адвокат игрока Татьяна Стукалова. Сейчас форвард находится в СИЗО: его обвиняют в избиении людей осенью в Москве.
«Сегодня я зачитала заключение врача «Зенита», в котором говорится, что он может закончить карьеру игрока», – сказала женщина.
- Все четверо были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
- Один из фигурантов дела – футболист Павел Мамаев.