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    Кокорин может завершить игровую карьеру

    Врач «Зенита» полагает, что травма может заставить футболиста Александра Кокорина завершить карьеру. Такую информацию от медика огласила адвокат игрока Татьяна Стукалова. Сейчас форвард находится в СИЗО: его обвиняют в избиении людей осенью в Москве.

    «Сегодня я зачитала заключение врача «Зенита», в котором говорится, что он может закончить карьеру игрока», – сказала женщина.

    • Все четверо были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • Один из фигурантов дела – футболист Павел Мамаев.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +629

      vodomut 1 минуту назад

      пусть в метатели стульев идет урка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +646

      ДВС 4 минуты назад

      Таки это и было главной целью всего балагана.

      0
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      Рейтинг: +4290

      piligrim1986 5 минут назад

      не велика потеря

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