Кокорин может завершить игровую карьеру

Врач «Зенита» полагает, что травма может заставить футболиста Александра Кокорина завершить карьеру. Такую информацию от медика огласила адвокат игрока Татьяна Стукалова. Сейчас форвард находится в СИЗО: его обвиняют в избиении людей осенью в Москве.

«Сегодня я зачитала заключение врача «Зенита», в котором говорится, что он может закончить карьеру игрока», – сказала женщина.