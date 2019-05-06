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    Адвокат Кокорина: «У игрока воспаления связки, признаки артроза и атрофии. Врач рекомендовал ему ежедневные тренировки»

    Сегодня в Пресненском суде Москвы возобновилось слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова на заседании в понедельник зачитала заключение главного врача петербургского клуба Михаила Гришина о состоянии здоровья футболиста. В марте 2018 года форвард перенес операцию на крестообразных связках колена.

    «Прошу приобщить к делу. Мной был отправлен запрос врачу «Зенита», который осмотрел Кокорина в СИЗО. Ответ от 24.04: проведен осмотр игрока основного состава футбольного клуба. В ходе осмотра выявлены воспаления связки, признаки артроза и атрофии. Отмечается значительная отрицательная динамика.

    Было рекомендовано проведение МРТ и тестирование на тренажере. Рекомендованы ежедневные тренировки в зале на виброплатформе, антигравитационная дорожка, дважды в неделю бассейн, электростимуляция мышц с применением внутримышечно инъекций и т.д.», – сказала Стукалова.

    • Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5736

      Asbjorn 27 минут назад

      Во дворе тюремном пусть ножку разминает,а то бассейн и электростимуляция ему нужна

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