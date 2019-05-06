Адвокат Кокорина: «У игрока воспаления связки, признаки артроза и атрофии. Врач рекомендовал ему ежедневные тренировки»

Сегодня в Пресненском суде Москвы возобновилось слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова на заседании в понедельник зачитала заключение главного врача петербургского клуба Михаила Гришина о состоянии здоровья футболиста. В марте 2018 года форвард перенес операцию на крестообразных связках колена.

«Прошу приобщить к делу. Мной был отправлен запрос врачу «Зенита», который осмотрел Кокорина в СИЗО. Ответ от 24.04: проведен осмотр игрока основного состава футбольного клуба. В ходе осмотра выявлены воспаления связки, признаки артроза и атрофии. Отмечается значительная отрицательная динамика.

Было рекомендовано проведение МРТ и тестирование на тренажере. Рекомендованы ежедневные тренировки в зале на виброплатформе, антигравитационная дорожка, дважды в неделю бассейн, электростимуляция мышц с применением внутримышечно инъекций и т.д.», – сказала Стукалова.