Салах и Фирмино не сыграют в ответном полуфинале ЛЧ с «Барселоной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

По словам немецкого специалиста, в игре с каталонцами команде не помогут нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

«Фирмино и Салах нам завтра не помогут. Каким будет наш подход к матчу? Мы попытаемся выиграть.

Первый матч мы проиграли со счетом 0:3. Конечно, никто бы не хотел оказаться в такой ситуации перед ответной встречей. Но я полагаю, что шансы на выход в финал у нас еще есть. Нужно сделать все возможное.

У Салаха сотрясение мозга. Он чувствует себя нормально, но врачи не разрешают ему выходить на поле.

Завтра нам не помогут сразу два форварда, которые по праву входят в число лучших в мире. Для выхода в финал надо забивать сразу четыре мяча. Да, положение очень тяжелое. Но пока у нас будет 11 футболистов, готовых выйти на поле, мы будем пытаться.

«Рома» в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов одолела «Барселону», но они смогли забить гол на выезде, что имеет огромное значение. Но пример римлян тоже дает надежду.

Мы очень хотели забить в Испании хотя бы один гол. Не получилось, да и Месси снова проявил себя. Когда он на поле, ситуация всегда осложняется до предела.

Когда раскрываешься в попытках забить гол, то идешь на серьезный риск. И «Барселона» нас за это наказала. Но все-таки я доволен тем, как мы играли.

Что касается непосредственно игры, было бы здорово, чтобы завтра «Ливерпуль» действовал так же, как и в первом поединке. Но нужен другой результат», – сказал Клопп.