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    Салах и Фирмино не сыграют в ответном полуфинале ЛЧ с «Барселоной»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

    По словам немецкого специалиста, в игре с каталонцами команде не помогут нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

    «Фирмино и Салах нам завтра не помогут. Каким будет наш подход к матчу? Мы попытаемся выиграть.

    Первый матч мы проиграли со счетом 0:3. Конечно, никто бы не хотел оказаться в такой ситуации перед ответной встречей. Но я полагаю, что шансы на выход в финал у нас еще есть. Нужно сделать все возможное.

    У Салаха сотрясение мозга. Он чувствует себя нормально, но врачи не разрешают ему выходить на поле.

    Завтра нам не помогут сразу два форварда, которые по праву входят в число лучших в мире. Для выхода в финал надо забивать сразу четыре мяча. Да, положение очень тяжелое. Но пока у нас будет 11 футболистов, готовых выйти на поле, мы будем пытаться.

    «Рома» в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов одолела «Барселону», но они смогли забить гол на выезде, что имеет огромное значение. Но пример римлян тоже дает надежду.

    Мы очень хотели забить в Испании хотя бы один гол. Не получилось, да и Месси снова проявил себя. Когда он на поле, ситуация всегда осложняется до предела.

    Когда раскрываешься в попытках забить гол, то идешь на серьезный риск. И «Барселона» нас за это наказала. Но все-таки я доволен тем, как мы играли.

    Что касается непосредственно игры, было бы здорово, чтобы завтра «Ливерпуль» действовал так же, как и в первом поединке. Но нужен другой результат», – сказал Клопп.

    • Встреча «Ливерпуль» – «Барселона» состоится во вторник, 7 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В первом матче каталонцы победили со счетом 3:0.
    • В текущем розыгрыше ЛЧ Салах провел 11 игр, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. На счету Фирмино четыре мяча и одна передача.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии11
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      Рейтинг: +832

      general.lizyukov 2 минуты назад

      Сдались? Рановато.
      Ну, удачи в чемпионате

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5057

      mihail200606 12 минут назад

      Да и так шансов минимум.. Теперь ещё меньше..
      Или бережёт их для чемпа? Но там, к сожеланию, не все в их руках..

      2
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      Рейтинг: +152

      Muboraksho 14 минут назад

      Тогда хана как говорится Ливеру... А впрочем чем черт не шутит... А вдруг... Но нет, Барса есть Барса и свое они не уступят, тем более Месси и Суаресу по моему не долго осталось там звездится.. Годы свое берут и шанс у них есть...

      0
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      Рейтинг: +146

      BigFanFCRV 18 минут назад

      просто сливают матч. Интрига убита

      1
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      Рейтинг: +6542

      alex1951 28 минут назад

      Клоп - мужик,реалист! Поэтому он не собирается **. клопа.
      Отыграть 0-3 ,можно только в сказке.
      Так зачем портить Салаха и Со ,если Премьер Лига еще не выиграна.....
      Это тот случай ,когда одной попочкой на 2 стула не сядешь......

      0
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      Рейтинг: +5621

      FanatSerj 1 час назад

      да чего стесняться, так и скажи ситуация полная ЖОПА ))
      Еще и в чемпионате на Лестер надежды нет.

      1
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      Рейтинг: +152

      Muboraksho > FanatSerj 11 минут назад

      Почему нет надежды на Лестер? МС на последнем дыхании дотягивает чемпионат. Последние игры выигрывали только со счетом 1;0...

      1
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      Рейтинг: +1140

      SarJr 1 час назад

      ну вот именно этот матч будет настоящим шансом показать на что они способны для ориги и других резервистов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2284

      САДЫЧОК 1 час назад

      Жаль ! А , мне нравится Салах ! И С Барсой играл здорово ! В какой то момент-пятеро каталонца бегали за ним !

      2
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      Рейтинг: +108

      CatMatros > САДЫЧОК 46 минут назад

      Действительно бегали пятеро.
      Но не за Салахом, а за Месси.
      И не в какой-то момент, а практически весь матч)

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      Рейтинг: +152

      Muboraksho > САДЫЧОК 8 минут назад

      Самый высоко оплачиваемый игрок в Ливере это Салах... Бегать и забивать голы это его амплуа.. Деньги деньгами но игрок он бойцовский и на поле не филонит никогда...

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