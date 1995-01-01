Салах и Фирмино не сыграют в ответном полуфинале ЛЧ с «Барселоной»

Сдались? Рановато.
Ну, удачи в чемпионате
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны».
По словам немецкого специалиста, в игре с каталонцами команде не помогут нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино.
«Фирмино и Салах нам завтра не помогут. Каким будет наш подход к матчу? Мы попытаемся выиграть.
Первый матч мы проиграли со счетом 0:3. Конечно, никто бы не хотел оказаться в такой ситуации перед ответной встречей. Но я полагаю, что шансы на выход в финал у нас еще есть. Нужно сделать все возможное.
У Салаха сотрясение мозга. Он чувствует себя нормально, но врачи не разрешают ему выходить на поле.
Завтра нам не помогут сразу два форварда, которые по праву входят в число лучших в мире. Для выхода в финал надо забивать сразу четыре мяча. Да, положение очень тяжелое. Но пока у нас будет 11 футболистов, готовых выйти на поле, мы будем пытаться.
«Рома» в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов одолела «Барселону», но они смогли забить гол на выезде, что имеет огромное значение. Но пример римлян тоже дает надежду.
Мы очень хотели забить в Испании хотя бы один гол. Не получилось, да и Месси снова проявил себя. Когда он на поле, ситуация всегда осложняется до предела.
Когда раскрываешься в попытках забить гол, то идешь на серьезный риск. И «Барселона» нас за это наказала. Но все-таки я доволен тем, как мы играли.
Что касается непосредственно игры, было бы здорово, чтобы завтра «Ливерпуль» действовал так же, как и в первом поединке. Но нужен другой результат», – сказал Клопп.
- Встреча «Ливерпуль» – «Барселона» состоится во вторник, 7 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.
- В первом матче каталонцы победили со счетом 3:0.
- В текущем розыгрыше ЛЧ Салах провел 11 игр, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. На счету Фирмино четыре мяча и одна передача.