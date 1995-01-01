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    Прокурор требует у суда дать Кокорину и Мамаеву по 1,5 года тюрьмы

    В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Прокурор потребовал у судьи назначить наказание Кокориным в виде 1,5 года лишения свободы. Для Мамаева и Протасовицкого обвинитель попросил один год и пять месяцев тюрьмы.

    • Все четверо были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19129

      афоня72 1 минуту назад

      Реально придется до 25 сентября просидеть ( вот вам и будет 1,5 тюрьмы).!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5432

      KLIM777 3 минуты назад

      С учетом отсиженных дней в СИЗО выйти значит должны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2538

      Путник 13 8 минут назад

      Ломают жизнь ребятам гниды..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +315

      KPCCSPB 15 минут назад

      Ну, кто то гос заказ выполняет

      1
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      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 21 минуту назад

      Беспредоел во власти что сказать

      2
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      Рейтинг: +532

      Genz 22 минуты назад

      Спортсмены, Только Паку не давайте бабло. Лучше добавьте ему стулом

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