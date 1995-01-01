Прокурор требует у суда дать Кокорину и Мамаеву по 1,5 года тюрьмы

Реально придется до 25 сентября просидеть ( вот вам и будет 1,5 тюрьмы).!
В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
Прокурор потребовал у судьи назначить наказание Кокориным в виде 1,5 года лишения свободы. Для Мамаева и Протасовицкого обвинитель попросил один год и пять месяцев тюрьмы.
- Все четверо были арестованы на два месяца в октябре 2018 года по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- Впоследствии суд трижды продлевал их нахождение в СИЗО: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).