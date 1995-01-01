Прокурор требует у суда дать Кокорину и Мамаеву по 1,5 года тюрьмы

В Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Прокурор потребовал у судьи назначить наказание Кокориным в виде 1,5 года лишения свободы. Для Мамаева и Протасовицкого обвинитель попросил один год и пять месяцев тюрьмы.