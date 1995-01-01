«Спартак» приостановил переговоры по контрактам с игроками до прихода нового руководства

Как сообщил в телеграме журналист Максим Алланазаров, «Спартак» приостановил переговоры со всеми футболистами по поводу продления контрактов до тех пор, пока не будет назначены новые руководители клуба.

Ранее стало известно, что после завершения сезона должность вице-президента московского клуба покинет Наиль Измайлов, а Сергей Родионов уйдет с поста спортивного директора.

«На сколько удалось узнать, в данный момент «Спартак» приостановил переговоры о контрактах с игроками на то время, пока не будут объявлены новые руководители. Трансферная активность, по логике вещей, также на какое-то время свернута.

Не трудно предсказать, что клуб ждет скомканная трансферная кампания, в ходе которой будет потрачено много нервов из-за возможного расставания с ветеранами и балластом», – написал Алланазаров.

В июне истекают соглашения у защитника Андрея Ещенко и нападающего Георгия Мелкадзе.

После 27-ми туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.