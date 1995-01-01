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    «Спартак» приостановил переговоры по контрактам с игроками до прихода нового руководства

    Как сообщил в телеграме журналист Максим Алланазаров, «Спартак» приостановил переговоры со всеми футболистами по поводу продления контрактов до тех пор, пока не будет назначены новые руководители клуба.

    Ранее стало известно, что после завершения сезона должность вице-президента московского клуба покинет Наиль Измайлов, а Сергей Родионов уйдет с поста спортивного директора.

    «На сколько удалось узнать, в данный момент «Спартак» приостановил переговоры о контрактах с игроками на то время, пока не будут объявлены новые руководители. Трансферная активность, по логике вещей, также на какое-то время свернута.

    Не трудно предсказать, что клуб ждет скомканная трансферная кампания, в ходе которой будет потрачено много нервов из-за возможного расставания с ветеранами и балластом», – написал Алланазаров.

    В июне истекают соглашения у защитника Андрея Ещенко и нападающего Георгия Мелкадзе.

    После 27-ми туров красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

    Источник: Телеграм-канал «А там не надо было забивать!?»

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1612

      OldenVad 2 минуты назад

      Если сейчас нас ждет скомканный трансфер, то что было до этого? )))

      0
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      Рейтинг: +3484

      Спартач80 11 минут назад

      Ну надеюсь и Ещенко и Мелкадзе и глушакова и Комбарова и Реброва-всех за борт...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +365

      xrrrx 13 минут назад

      зная наш Спартак вряд ли всё пройдет нормально)

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