Главный тренер «Нанта» – о пропаже самолета с Салой: «Готовимся к худшему»

Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич поделился мнением о пропаже самолета с экс-нападающим команды Эмилиано Салой на борту.

«Я потрясeн. Всем нам тяжело. Мы ждeм информацию, но практически ничего не получаем. Готовимся к худшему», – сказал Халилходжич.

Вчера нападающий «Кардиффа» отправился на самолете из Франции в Англию. За час до приземления самолет пропал с радаров.

Ранее начальник поисковой операции заявил, что у футболиста мало шансов остаться в живых.

Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало