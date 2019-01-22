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    Главный тренер «Нанта» – о пропаже самолета с Салой: «Готовимся к худшему»

    Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич поделился мнением о пропаже самолета с экс-нападающим команды Эмилиано Салой на борту.

    «Я потрясeн. Всем нам тяжело. Мы ждeм информацию, но практически ничего не получаем. Готовимся к худшему», – сказал Халилходжич.

    Вчера нападающий «Кардиффа» отправился на самолете из Франции в Англию. За час до приземления самолет пропал с радаров.

    Ранее начальник поисковой операции заявил, что у футболиста мало шансов остаться в живых.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: RMC Sport

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    22.01.2019 20:25
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