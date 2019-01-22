Начальник поисковой операции: «Не думаю, что есть хотя бы малейший шанс найти Салу живым»

Руководитель поисковой операции пропавшего самолета с новичком «Кардиффа» Эмилиано Салой на борту Джон Фитцджеральд заявил, что шансов на то, чтобы найти футболиста живым, почти нет.

В воскресенье валлийский клуб объявил о переходе аргентинца из «Нанта». Вчера вечером футболист на частном самолете вылетел в Уэльс. Спустя примерно полчаса после вылета он пропал с радаров. Связь с бортом прервалась.

«Я уверен, что в конечном итоге мы что-нибудь найдем. Лично я не думаю, что есть хоть какие-то шансы на то, что пассажиры самолета все еще живы настоящее время. Считаю, что ни не могли сделать ничего, кроме как упасть в воду.

Самолет пропал с радаров к северо-западу от Олдерни, в 24 километрах к северу от острова Гернси [Нормандские острова]. Если бы они приземлились где-то, управление воздушным транспортом было бы проинформировано об этом», – сказал Фитцджеральд, добавив, что шансы на выживание в ледяных водах Ла-Манша практически равны нулю.

«Кардифф» приобрел форварда за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало