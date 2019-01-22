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    Начальник поисковой операции: «Не думаю, что есть хотя бы малейший шанс найти Салу живым»

    Руководитель поисковой операции пропавшего самолета с новичком «Кардиффа» Эмилиано Салой на борту Джон Фитцджеральд заявил, что шансов на то, чтобы найти футболиста живым, почти нет.

    В воскресенье валлийский клуб объявил о переходе аргентинца из «Нанта». Вчера вечером футболист на частном самолете вылетел в Уэльс. Спустя примерно полчаса после вылета он пропал с радаров. Связь с бортом прервалась.

    «Я уверен, что в конечном итоге мы что-нибудь найдем. Лично я не думаю, что есть хоть какие-то шансы на то, что пассажиры самолета все еще живы настоящее время. Считаю, что ни не могли сделать ничего, кроме как упасть в воду.

    Самолет пропал с радаров к северо-западу от Олдерни, в 24 километрах к северу от острова Гернси [Нормандские острова]. Если бы они приземлились где-то, управление воздушным транспортом было бы проинформировано об этом», – сказал Фитцджеральд, добавив, что шансы на выживание в ледяных водах Ла-Манша практически равны нулю.

    • «Кардифф» приобрел форварда за 20 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.
    • В этом сезоне Сала провел за «Нант» 21 матч, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: L’Equipe

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    22.01.2019 16:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +906

      Football06 22 января 2019, 23:18

      Здоровья ВСЕМ и лётчикам и ему и ВСЕМ кто был в том самолёте пусть найдут ВСЕХ и Живыми! Здоровья ИМ !!!

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 22 января 2019, 23:16

      Гнилые люди ,какие же гнилые !!! НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ ВОЛНУЕТСЯ ЗА ЛЕТЧИКОВ ,КТО Ж ОНИ? ДА ТАК ЛЮДИ КОТОРЫЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ И КОРМИЛИ СВОЮ СЕМЬЯ А ВСЕ ДУМАЮТ О ТАЛАНТЕ КОТОРОГО КУПИЛИ ЗА 20 КУСКОВ , ОЧЕНЬ ОБИДНО , РЕАЛЬНО ))) ЗАДУМАЙТЕСЬ КТО МЫ ? УПАЛИ БЫ МЫ НИКТО ДАЖЕ НЕ ЗАМЕТИЛ А ЕСЛИ БЫ И ЗАМЕТИЛИ СКАЗАЛИ ИСКАЛИ НО НЕ НАШЛИ ,А ТУТ ИЩУТ :) МОЛОДЦЫ ПРЯМ ,КОГДА ДЕТИ ИЛИ ПРОСТЫЕ ХОРОШИЕ ЛЮДИ ПРОПАДАЮТ А ИМ ПОФИГ А ТУТ ВЕСЬ МИР СМОТРИТ ИСКАТЬ ТО НАДО

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2019, 19:23

      Дурагон.Хороший спасатель,че сказать.Наоборот нужно надеяться на лучшее)))

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 января 2019, 17:44

      жаль парня,родителей..... надеюсь,чудо произойдет ,и он выживет

      7
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 22 января 2019, 16:46

      раньше времени не хоронят

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset > giluxa1963 22 января 2019, 17:15

      Это объективная оценка ситуации. Самолет нигде не приземлился - значит упал, уже шансы на выживание минимальные. Допусти, пассажиры выжили - сейчас зима, а значит в воде они смогут продержаться буквально пару часов, если не минут.

      5
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      Рейтинг: +906

      Football06 > bset 22 января 2019, 19:06

      Он вообще то не в Российскую воду упал и не в Антрактиду ))так что будем надеяться вода не очень холодная ,хотя толку то самолёт с неба падает воду и так шансы маленькие

      1
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Football06 23 января 2019, 01:16

      "сказал Фитцджеральд, добавив, что шансы на выживание в ледяных водах Ла-Манша практически равны нулю". Новость вообще читаешь? или так, абы ляпнуть? Температура воды в Ла-Манше летом - +15 - +18 градусов. Это летом. И это довольно холодно. А сейчас зима.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > Football06 23 января 2019, 09:00

      Да какая разница. Температура тела 36.6. Если температура воды меньше, то организм постоянно охлаждается, а на поддержание нужной температуры тратится внутренняя энергия, как и на возможность оставаться на плаву. Так что тут не нужна сильно ледяная вода, чтобы за сутки остаться без сил. Но как написано в комментарии выше (и в самой новости), вода там холодная.

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 22 января 2019, 16:38

      Судьба. Земля пухом, но надежда на чудо есть всегда

      8
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