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    Исчез самолет, на котором новичок «Кардиффа» Сала вылетел из Франции в Уэльс

    Новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала не долетел до Уэльса.

    В воскресенье валлийский клуб объявил о переходе 28-летнего футболиста из «Нанта» за 20 миллионов евро. Это приобретение стало рекордным для «Кардиффа».

    Вчера игрок попрощался с партнерами по «Нанту» и отправился в Великобританию.

    Частный самолет с аргентинцем на борту потерял связь с управлением воздушным движением в 20:00 часов по местному времени. Он должен был прибыть в Уэльс чуть ранее 21:00, но этого так и не произошло. В последние часы в районе Нормандских островов Гернси и Олдерни была начата поисковая операция, в которой задействованы два вертолета и лодки, с целью отследить самолет The Piper Malibu, где находились два человека, включая Салу.

    • Форвард выступал за «Нант» с июля 2015 года.
    • За это время Сала провел за французский клуб 133 матча, забил 48 голов и сделал 13 результативных передач.

    Пропал самолет с новичком «Кардиффа». Шансов на спасение мало

    Источник: L’Equipe

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    22.01.2019 12:51
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1902

      lek! 22 января 2019, 14:19

      Жаль , если самолет не долетел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 января 2019, 13:31

      Жаль если это то о чем все думают, жизнь дороже любых денег

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 января 2019, 13:24

      К сожалению, тут все понятно...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      DiJock 22 января 2019, 13:11

      Деньги впустую потратили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 22 января 2019, 12:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хохлы перехватили

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 января 2019, 12:55

      Вот это уже полный п...ц

      7
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