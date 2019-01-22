Исчез самолет, на котором новичок «Кардиффа» Сала вылетел из Франции в Уэльс

Новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала не долетел до Уэльса.

В воскресенье валлийский клуб объявил о переходе 28-летнего футболиста из «Нанта» за 20 миллионов евро. Это приобретение стало рекордным для «Кардиффа».

Вчера игрок попрощался с партнерами по «Нанту» и отправился в Великобританию.

Частный самолет с аргентинцем на борту потерял связь с управлением воздушным движением в 20:00 часов по местному времени. Он должен был прибыть в Уэльс чуть ранее 21:00, но этого так и не произошло. В последние часы в районе Нормандских островов Гернси и Олдерни была начата поисковая операция, в которой задействованы два вертолета и лодки, с целью отследить самолет The Piper Malibu, где находились два человека, включая Салу.

Форвард выступал за «Нант» с июля 2015 года.

За это время Сала провел за французский клуб 133 матча, забил 48 голов и сделал 13 результативных передач.

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