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    Федун: «Встреча с фанатами «Спартака»? Я ничего не комментирую»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал обсуждать встречу с фанатами московской команды.

    Ранее сообщалось, что предприниматель встретился с объединением болельщиков красно-белых «Фратрией». На ней фанаты потребовали убрать из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

    «Слушайте, я ничего не комментирую, к сожалению», – сказал Федун.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    22.11.2018 23:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 13:32

      Не все действия "Фратрии" вызывают одобрения. Все эти поджоги ,бросание на поле файеров и различных предметов, нецензурные кричалки. С этим надо бороться. За это клуб несет наказания. Но здесь они правы. Оставлять Глушакова в команде опасно. Он оказывает большое влияние на коллектив.Своим поведением он может негативно повлиять на команду, и в случае чего ,если все пойдет не по нему ,он может таким же образом убрать и Кононова.

      2
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      Рейтинг: +70

      rude boy 23 ноября 2018, 04:59

      0
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      Рейтинг: +209

      Горький565 23 ноября 2018, 00:53

      Федун сам себе голова, как хочет так и поступает, кого хочет увольняет, какие вопросы, его клуб-он так видит. (с юридической точки зрения)

      2
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 23 ноября 2018, 00:10

      Делай что -нибудь.

      2
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 23 ноября 2018, 00:06

      уверен, 70% болелов Спартака хотят чтобы Глушакова убрали!!! заигрался парень!!! комментов от Федуна не ждут, ждут правильных действий в направлении наведения порядка, и хорошей атмосферы в клубе. А Глушак, это уже мазоль.....от неё надо избавляться!

      5
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > dendiesel 23 ноября 2018, 02:00

      А эти 70% забыли,что Глушаков и команда вырывали золото чемпионата на жилах,в мороз-20.Они забыли!!!Они боготворят Карреру.Но не он бился на поле и забивал голы,рвал мышцы.Он,человек, который даже не сдюжился учить наш язык и развалил чемпионскую команду.При котором у половины команды были порваны кресты.И вы ,которые стреляют из ракетниц и гордятся тем,что пронесли петарду,несмотря на то,что команду могут дисквалифицировать,считаете себя болельщиками Спартака.Вам плевать на Спартак.В вашей голове мусор.Вам за Динамо болеть.А Спартак велик,чтобы слушать весь этот мусор.Он должен идти без вас.Вы позор Спартака, а не его поддержка!

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Александр Агеев 23 ноября 2018, 04:35

      Иуда,тоже помогал Иисусу,а после "сдал" его,за 30 монет. Заслугу Глушакова,никто не умаляет,но меньшим "ганд...ом",от этого,Денис не становится. В конце концов,если большинство ошибается,то почему Глушаков не даст,сколь-нибудь внятные пояснения?

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel > Александр Агеев 23 ноября 2018, 09:47

      Вот как раз за чемпионство Глушака я благодарен!!! Но после этого, данный футболист потребовал повышение зарплаты, как так Промес получает больше него!!! На что ему ответили отказом! После этого он забил "болт" на тренировки и очень сильно отбился этот "великий футболист", зазнался. Так ещё вдобавок потянул за собой Ещенко. Внёс разлад в команде! Нахер такой капитан зазнавшийся нужен!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 23:34

      От Федуна никто комментов не ждёт, его футбольные воззрения известны. От него ждут действий решительных и эффективных...

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 ноября 2018, 23:30

      Не комментируй.Ни кто не против.
      Главное убери из команды ненужный мусор и дальше не комментируй.

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 22 ноября 2018, 23:15

      А что тут комментировать: вышел с ресторана, свернул за угол, тут и произошла встреча с фанатамм Спартака.

      5
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > Yev 23 ноября 2018, 00:02

      очнулся - гипс

      3
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