Федун: «Встреча с фанатами «Спартака»? Я ничего не комментирую»

Не все действия "Фратрии" вызывают одобрения. Все эти поджоги ,бросание на поле файеров и различных предметов, нецензурные кричалки. С этим надо бороться. За это клуб несет наказания. Но здесь они правы. Оставлять Глушакова в команде опасно. Он оказывает большое влияние на коллектив.Своим поведением он может негативно повлиять на команду, и в случае чего ,если все пойдет не по нему ,он может таким же образом убрать и Кононова.
Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал обсуждать встречу с фанатами московской команды.
Ранее сообщалось, что предприниматель встретился с объединением болельщиков красно-белых «Фратрией». На ней фанаты потребовали убрать из клуба полузащитника Дениса Глушакова.
«Слушайте, я ничего не комментирую, к сожалению», – сказал Федун.
Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?
Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.