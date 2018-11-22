Федун: «Встреча с фанатами «Спартака»? Я ничего не комментирую»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал обсуждать встречу с фанатами московской команды.

Ранее сообщалось, что предприниматель встретился с объединением болельщиков красно-белых «Фратрией». На ней фанаты потребовали убрать из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

«Слушайте, я ничего не комментирую, к сожалению», – сказал Федун.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.