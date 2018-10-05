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  • Игроки «Баварии» недовольны методами работы Ковача и постоянной ротацией

Игроки «Баварии» недовольны методами работы Ковача и постоянной ротацией

5 октября 2018, 13:59
8

Футболисты «Баварии» имеют претензии к главному тренеру Нико Ковачу.

Игроков команды не устраивают методы работы специалиста. Например, полузащитник Хамес Родригес после одной из тренировок сказал партнерам по команде: «Здесь ему не Франкфурт!» [ранее Ковач возглавлял «Айнтрахт»].

Помимо этого, футболистам не нравится, что Ковач даже в присутствии других людей общается со своими помощниками на хорватском языке – братом Робертом и тренером вратарей Тони Тапаловичем. Также тренер разговаривает на родном языке со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем,

Еще одна вещь, от которой игроки «Баварии» не в восторге, – постоянная ротация. Футболистам не нравится, что каждый из них может в любой момент может оказаться на скамейке запасных, несмотря хорошо проведенный предыдущий матч.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Ковач Нико
Комментарии (8)
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bset
1538737880
Он вам не Колян
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bset
1538738026
На самом деле, если реально стоит постановка вопроса о языке, я бы заставил всех, и игроков между собой в том числе, говорить на немецком. Сомневаюсь, что кто-то из них говорит по-немецки. Вот тогда бы все встало на свои места.
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ProstoPolzovatel
1538738817
Звездная болезнь ПСЖ докатилась до Мюнхена...кто из грандов следующий?
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VVS1985
1538744162
У людей многомиллионные контракты с соответствующими обязательствами, такими, например, как грызть газон на поле, но ни как не обсуждать тренера и его решения по составу))
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серега кашин
1538751499
назревает очередной скандал
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Fin035
1538753550
По любому Радио-Мюллер воду мутит....
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Platon Faustov
1538764412
Збс работа. Директор ставит тебе начальника отдела, а ты его ###ми обкладываешь. И ничего за это нет )
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zigbert
1538827209
Не такое начало никак не входило в планы Баварии а когда нет результата возникают подобные конфликты.
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