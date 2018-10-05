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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Игроки «Баварии» недовольны методами работы Ковача и постоянной ротацией

    Футболисты «Баварии» имеют претензии к главному тренеру Нико Ковачу.

    Игроков команды не устраивают методы работы специалиста. Например, полузащитник Хамес Родригес после одной из тренировок сказал партнерам по команде: «Здесь ему не Франкфурт!» [ранее Ковач возглавлял «Айнтрахт»].

    Помимо этого, футболистам не нравится, что Ковач даже в присутствии других людей общается со своими помощниками на хорватском языке – братом Робертом и тренером вратарей Тони Тапаловичем. Также тренер разговаривает на родном языке со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем,

    Еще одна вещь, от которой игроки «Баварии» не в восторге, – постоянная ротация. Футболистам не нравится, что каждый из них может в любой момент может оказаться на скамейке запасных, несмотря хорошо проведенный предыдущий матч.

    Источник: Bild

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    05.10.2018 13:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 15:00

      Не такое начало никак не входило в планы Баварии а когда нет результата возникают подобные конфликты.

      3
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 5 октября 2018, 21:33

      Збс работа. Директор ставит тебе начальника отдела, а ты его ###ми обкладываешь. И ничего за это нет )

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 5 октября 2018, 18:32

      По любому Радио-Мюллер воду мутит....

      1
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 5 октября 2018, 17:58

      назревает очередной скандал

      0
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 5 октября 2018, 15:56

      У людей многомиллионные контракты с соответствующими обязательствами, такими, например, как грызть газон на поле, но ни как не обсуждать тренера и его решения по составу))

      3
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 5 октября 2018, 14:26

      Звездная болезнь ПСЖ докатилась до Мюнхена...кто из грандов следующий?

      1
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      Рейтинг: +25020

      bset 5 октября 2018, 14:13

      На самом деле, если реально стоит постановка вопроса о языке, я бы заставил всех, и игроков между собой в том числе, говорить на немецком. Сомневаюсь, что кто-то из них говорит по-немецки. Вот тогда бы все встало на свои места.

      1
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      Рейтинг: +25020

      bset 5 октября 2018, 14:11

      Он вам не Колян

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