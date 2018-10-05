Игроки «Баварии» недовольны методами работы Ковача и постоянной ротацией

Футболисты «Баварии» имеют претензии к главному тренеру Нико Ковачу.

Игроков команды не устраивают методы работы специалиста. Например, полузащитник Хамес Родригес после одной из тренировок сказал партнерам по команде: «Здесь ему не Франкфурт!» [ранее Ковач возглавлял «Айнтрахт»].

Помимо этого, футболистам не нравится, что Ковач даже в присутствии других людей общается со своими помощниками на хорватском языке – братом Робертом и тренером вратарей Тони Тапаловичем. Также тренер разговаривает на родном языке со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем,

Еще одна вещь, от которой игроки «Баварии» не в восторге, – постоянная ротация. Футболистам не нравится, что каждый из них может в любой момент может оказаться на скамейке запасных, несмотря хорошо проведенный предыдущий матч.