Набиуллин: «Семак сплотил «Зенит», иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. При Манчини было немного иначе»

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал, как изменилась обстановка в команде после прихода на пост главного тренера Сергея Семака. Также футболист заявил, что всегда мечтал играть за петербургский клуб.

– В чем разница между работой под руководством нынешнего главного тренера и итальянца Роберто Манчини?

– Семак сплотил команду. Сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. Это помогает. При Манчини все было немного иначе. Сергей Богданович старается больше мотивировать игроков и просит всех относиться друг к другу с уважением.

– Говоря о вашем переходе в петербургский клуб, почему вы выбрали именно «Зенит»?

– Во время выступления в Казани я уже говорил, что «Зенит» — это лучший клуб России. Потом болельщики «Рубина» буквально съели меня за это! Но я всегда хотел попасть именно сюда.