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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Набиуллин: «Семак сплотил «Зенит», иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. При Манчини было немного иначе»

    Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал, как изменилась обстановка в команде после прихода на пост главного тренера Сергея Семака. Также футболист заявил, что всегда мечтал играть за петербургский клуб.

    – В чем разница между работой под руководством нынешнего главного тренера и итальянца Роберто Манчини?

    – Семак сплотил команду. Сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. Это помогает. При Манчини все было немного иначе. Сергей Богданович старается больше мотивировать игроков и просит всех относиться друг к другу с уважением.

    – Говоря о вашем переходе в петербургский клуб, почему вы выбрали именно «Зенит»?

    – Во время выступления в Казани я уже говорил, что «Зенит» — это лучший клуб России. Потом болельщики «Рубина» буквально съели меня за это! Но я всегда хотел попасть именно сюда.

    Источник: RT

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    04.10.2018 16:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2018, 09:26

      Паредес вчера хорош был, да и Дриусси тоже.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 4 октября 2018, 19:09

      Эльмирчик, не косячь сегодня, лады?

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