Селюк – Геркусу: «Не разбираетесь вы в футболе, к сожалению. Обращайтесь, помогу»

Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения «Локомотива» от «Шальке» (0:1) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов предложил генеральному директору московского клуба Илье Геркусу свою помощь.

«Локомотив» – «Шальке» – 0:1. Геркус, не пора ли выгонять спортивного директора? А еще лучше вместе с чемпионом мира и Эдеркой [нападающий Эдер], который забивает только «Балтике», и то случайно.

Не разбираетесь вы в футболе, Илья, к сожалению. Обращайтесь, помогу», – написал Селюк в твиттере.

После двух туров «Локомотив» набрал ноль очков и замыкает турнирную таблицу группы D.