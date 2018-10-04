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  • Селюк – Геркусу: «Не разбираетесь вы в футболе, к сожалению. Обращайтесь, помогу»

Селюк – Геркусу: «Не разбираетесь вы в футболе, к сожалению. Обращайтесь, помогу»

4 октября 2018, 14:35
25

Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения «Локомотива» от «Шальке» (0:1) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов предложил генеральному директору московского клуба Илье Геркусу свою помощь.

«Локомотив» – «Шальке» – 0:1. Геркус, не пора ли выгонять спортивного директора? А еще лучше вместе с чемпионом мира и Эдеркой [нападающий Эдер], который забивает только «Балтике», и то случайно.

Не разбираетесь вы в футболе, Илья, к сожалению. Обращайтесь, помогу», – написал Селюк в твиттере.

После двух туров «Локомотив» набрал ноль очков и замыкает турнирную таблицу группы D.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Шальке-04 Геркус Илья Селюк Дмитрий
Комментарии (25)
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bset
1538653269
Обращайтесь. С Траоре вы ЛЧ выиграете. За нас играл - всех рвали. Он один тащил команду. Таким поленом как ёпнешь по голове - ни один Пике не устоит.
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Lester84
1538653634
Ну а что? Замена Эдера на Траоре абсолютно равноценна. Оба деревянные
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makson_klim
1538653644
какой же Селюк мерзкий!!!Великий спец футбола...только и знает,как бичей из африки пачками продавать в европу...агент мне тоже нашелся...
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GoldPlayFIFARus9
1538654340
Слишком много Селюка на квадратный метр сайта. Нечего больше в новости кидать что ли?
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Т34
1538654730
Странно, чем это Селюк может помочь Геркусу, если и сам в футболе разбирается, как свинья в апельсинах. Оба бесполезные околофутбольные придатки, качающие халявное "бабло".
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XaXatyn
1538656466
У бомбардира любимые новости связанны с Селюком , может стоит название сменить?
Ответить
altezzik
1538657082
Сколько Селюк заносит в редакцию за пиар?
Ответить
Kulimen
1538664631
Уровень Селюка это Ласина Траоре.
Ответить
Рубик Докоян
1538666583
Бойтесь селюков предлагающих помощь, потом не отмыться будет никакими моющими средствами...
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zigbert
1538666914
Как всегда вовремя ,будет навязывать Локомотиву Траоре.
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