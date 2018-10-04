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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Селюк – Геркусу: «Не разбираетесь вы в футболе, к сожалению. Обращайтесь, помогу»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк после поражения «Локомотива» от «Шальке» (0:1) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов предложил генеральному директору московского клуба Илье Геркусу свою помощь.

    «Локомотив» – «Шальке» – 0:1. Геркус, не пора ли выгонять спортивного директора? А еще лучше вместе с чемпионом мира и Эдеркой [нападающий Эдер], который забивает только «Балтике», и то случайно.

    Не разбираетесь вы в футболе, Илья, к сожалению. Обращайтесь, помогу», – написал Селюк в твиттере.

    После двух туров «Локомотив» набрал ноль очков и замыкает турнирную таблицу группы D.

    Источник: Twitter

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    04.10.2018 14:35
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 5 октября 2018, 22:36

      Как бы сказать помягче... Эдер был лучшим на поле в атакующей линии.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 17:33

      Как же эти не хрена делать не умеющие Селюки пытаются себя разрекламировать.Тут за одного Траоре ему будут по гроб "благодарны", но он с упорством барана продолжает предлагать своё "чёрное дерево".

      1
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 5 октября 2018, 14:58

      эммм.... А вы гражданин Селюк я смотрю прям очень разбираетесь.... Эдерка то давно чемпионом мира стал??? Не напомните? А при Геркусе....ну так для справки ЛОКО стал Чемпионом России спустя 14 лет правления различных людей "разбирающихся" в футболе.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 5 октября 2018, 11:44

      Селюк! Готов целовать тебя лично каждый день!

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2018, 19:40

      Сам Селюк это придумал или кто-то подсказал, не в этом дело - слова абсолютно правильные, Геркусу пора оставить ЛОКО в покое.

      -1
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 4 октября 2018, 18:36

      Селюк и Червиченко спорят за лучшего клоуна месяца!

      3
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 18:28

      Как всегда вовремя ,будет навязывать Локомотиву Траоре.

      7
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > zigbert 4 октября 2018, 18:43

      может Туре?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vlad Mourinho 4 октября 2018, 18:52

      Оба его клиенты.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > Рубик Докоян 4 октября 2018, 18:57

      Да я в курсе..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 18:23

      Бойтесь селюков предлагающих помощь, потом не отмыться будет никакими моющими средствами...

      6
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 октября 2018, 18:13

      Когда же этот Селюк начнёт лечиться?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 октября 2018, 17:50

      Уровень Селюка это Ласина Траоре.

      4
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