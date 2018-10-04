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    Тренер «Шальке-04» Тедеско: «Такие победы дают команде очень многое»

    Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско высоко оценил победу своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» в Москве.

    «Такие победы, одержанные в тяжелой борьбе, дают команде очень многое», – сказал тренер после финального свистка.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

    Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

    Источник: УЕФА

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    04.10.2018 07:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 12:26

      Конечно дают и в материальном плане тоже.

      2
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      Рейтинг: +722

      Urry 4 октября 2018, 09:21

      да, уж...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 октября 2018, 09:06

      Паровоз идёт под откос. Дай-то бог за третье место зацепиться.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 09:03

      Газпром и в Дойчляндии - Газпром.

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