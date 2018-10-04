Тренер «Шальке-04» Тедеско: «Такие победы дают команде очень многое»

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско высоко оценил победу своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» в Москве.

«Такие победы, одержанные в тяжелой борьбе, дают команде очень многое», – сказал тренер после финального свистка.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

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