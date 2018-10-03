Соломатин: «Более 70 тысяч на матч с «Реалом» – это круто!»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин отметил поддержку трибун на стадионе «Лужники» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

– Ощущения – супер! Давно хотел побывать на этом стадионе, ведь после реконструкции попасть туда никак не удавалось. Наконец увидел все своими глазами. Здорово! Ну и болельщики порадовали. Более 70 тысяч на трибунах – это круто!

– Значит, не зря перенесли матч с Песчаной?

– Песчаная – наш дом. Но такую аудиторию собрать там нереально. А в «Лужниках», надеюсь, 70 тысяч будет и на «Роме», и на «Виктории».

– ЦСКА заслужил победу?

– Конечно! И команда, и вся красно-синяя страна!

– А ведь «Реал» больше владел мячом, дважды в штангу попал, один раз – в перекладину.

– Все так, но что главное? Счет на табло! А там 1:0 в пользу ЦСКА. Мы свой шанс использовали, они – нет.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем

Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше