Соломатин: «Более 70 тысяч на матч с «Реалом» – это круто!»

А прав ведь ветеран Соломатин..Обращаясь к игрокам реала,-кто вам мешал забивать?.. Не смотря на ставшую поперек горла игру от обороны(или игру от линии вратарской) наших команд...У нас таких мастеров нет.
Спасибо Влашичу,и всему коллективу армии за эту победу от болельщика Локомотива!
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин отметил поддержку трибун на стадионе «Лужники» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».
Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.
– Ощущения – супер! Давно хотел побывать на этом стадионе, ведь после реконструкции попасть туда никак не удавалось. Наконец увидел все своими глазами. Здорово! Ну и болельщики порадовали. Более 70 тысяч на трибунах – это круто!
– Значит, не зря перенесли матч с Песчаной?
– Песчаная – наш дом. Но такую аудиторию собрать там нереально. А в «Лужниках», надеюсь, 70 тысяч будет и на «Роме», и на «Виктории».
– ЦСКА заслужил победу?
– Конечно! И команда, и вся красно-синяя страна!
– А ведь «Реал» больше владел мячом, дважды в штангу попал, один раз – в перекладину.
– Все так, но что главное? Счет на табло! А там 1:0 в пользу ЦСКА. Мы свой шанс использовали, они – нет.
«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!
Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем
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