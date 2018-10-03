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Соломатин: «Более 70 тысяч на матч с «Реалом» – это круто!»

3 октября 2018, 10:43
5

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин отметил поддержку трибун на стадионе «Лужники» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

– Ощущения – супер! Давно хотел побывать на этом стадионе, ведь после реконструкции попасть туда никак не удавалось. Наконец увидел все своими глазами. Здорово! Ну и болельщики порадовали. Более 70 тысяч на трибунах – это круто!

– Значит, не зря перенесли матч с Песчаной?

– Песчаная – наш дом. Но такую аудиторию собрать там нереально. А в «Лужниках», надеюсь, 70 тысяч будет и на «Роме», и на «Виктории».

– ЦСКА заслужил победу?

– Конечно! И команда, и вся красно-синяя страна!

– А ведь «Реал» больше владел мячом, дважды в штангу попал, один раз – в перекладину.

– Все так, но что главное? Счет на табло! А там 1:0 в пользу ЦСКА. Мы свой шанс использовали, они – нет.

«Наш второй состав лучше этого ЦСКА». Но «Реал» проиграл!

Атмосфера полных «Лужников» и победа, которую мы не забудем

Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов ЦСКА Реал Соломатин Андрей
Комментарии (5)
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amazonaws
1538555907
Вспомниь ВСЁ, как это было!!! 04.11.1992. «Барселона» – ЦСКА – 2:3 Это был ответный матч оборочного раунда в групповой турнир Лиги чемпионов. Против армейцев тогда играл действующий обладатель чемпионского трофея – великая команда великого Йохана Кройфа. За две недели до этого, в первом матче в Лужниках, команды сыграли вничью - 1:1, тогда забил Александр Гришин, нынешний воспитатель Чалова с Кучаевым. Тот ЦСКА пионеротрядом никто не называл, хотя такому званию он отвечал больше, чем нынешний: - в день матча на «Ноу Камп» Денису Машкарину и Ильшату Файзулину было по 19 лет, - Александру Гришину и Дмитрию Карсакову – по 20, - Алексею Гущину и Евгению Бушманову – по 21, Василию Иванову – 22… За первые полчаса игры с Куманом, Надалем, Гвардиолой, Микаэлем Лаудрупом, Стоичковым «Барса» забила ЦСКА дважды, после чего все ждали разгрома российской молодёжки. Но команда ЦСКА совершила невероятное – ответила тремя забитыми мячами в ворота гранда и победила Барселону со счётом 3:2. Забивали Бушманов, Машкарин, Карсаков. Фантастический триумф молодёжи ЦСКА под руководством тренера Геннадия Костылева! Обыграли Барселону на её поле. А теперь в Лужниках и при зрителях за 70 тысяч, обыграли испанский Реал, на своём поле. Есть историческая победа ЦСКА 1:0 над титулованным Реалом. «Реал» не забивает в трёх матчах подряд впервые за 11 лет. У «Реала» не складываются игры в «Лужниках». В 1998 году он уступил «Спартаку» (1:2), а в 2012 не смог переиграть ЦСКА (1:1). Теперь к списку неудач Реала добавилось новое поражение от армейцев. Поздравляем ЦСКА с грандиозной победой! Дай Бог, не последней! ЦСКА лидирует в своей группе. Все ожидали худшего, а получилось, как нельзя ЛУЧШЕ и на позитивной победной ноте. Следующий матч в Лиге чемпионов ЦСКА сыграет 23 октября против «Ромы». Пожелаем ЦСКА удачи и везения.
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vladimir-7
1538561128
Теперь в ЛЧ необходимо выиграть у Ромы на их стадионе.
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Axe111
1538563897
Круто это КОГДА ХОТЯ БЫ 20К БУДЕТ С ЕНИСЕЕМ
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Антон bx14e
1538567060
А прав ведь ветеран Соломатин..Обращаясь к игрокам реала,-кто вам мешал забивать?.. Не смотря на ставшую поперек горла игру от обороны(или игру от линии вратарской) наших команд...У нас таких мастеров нет. Спасибо Влашичу,и всему коллективу армии за эту победу от болельщика Локомотива!
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