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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзагоев, Бийол, Ахметов – в составе ЦСКА на матч с «Реалом»; Регилон, Себальос, Бензема сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Реалом».

    ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Кроос, Бензема, Каземиро, Лукас Васкес, Асенсио, Регилон, Себальос.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на стадионе «Лужники» (Москва) в 22:00 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Как изменился «Реал» без Роналду и Зидана

    Источник: Twitter

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    02.10.2018 20:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 2 октября 2018, 21:56

      Надеюсь на результативную ничью , вперёд коняшки

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 октября 2018, 21:48

      Прибегну в аллегории, сегодня армейских рысаков будут объезжать опытные наездники из "Реала"... Пусть наши кони взбрыкнут и сбросят этих наездников...

      2
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 2 октября 2018, 21:44

      ЦВБП!!!

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 октября 2018, 21:17

      Удачи ЦСКА и только победы!!
      Это возможно!!

      4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 октября 2018, 21:14

      Да что ж за кони мне попались привередливые!?.
      Удачи, ЦСКА!!!!

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 октября 2018, 21:02

      бийоль думал бейл в основе коней ))))

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 21:00

      Варан, Кроос, Бензема, Каземиро... Этих четырех хватил чтобы проставить коней речным моллюском.

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      Рейтинг: +628

      kanav67 > prezent2017 2 октября 2018, 21:02

      К счастью футбол не так прост, чтобы его понимали такие примитивы как ты.

      5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > kanav67 2 октября 2018, 21:02

      по сути он прав ! тут все зависит от настроя цска ! Но реал есть реал !

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      Рейтинг: +25

      Фартуна56 2 октября 2018, 20:57

      Есть место чудесам в нашем мире. Вперед ЦСКА!!!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Фартуна56 2 октября 2018, 21:03

      спартачи в свое время делали реал а там состав был не хуже а даже лучше чем сейчас ! так что верим в коней !

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