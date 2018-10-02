Дзагоев, Бийол, Ахметов – в составе ЦСКА на матч с «Реалом»; Регилон, Себальос, Бензема сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Реалом».

ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Кроос, Бензема, Каземиро, Лукас Васкес, Асенсио, Регилон, Себальос.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на стадионе «Лужники» (Москва) в 22:00 по Москве.

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