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  • Дзагоев, Бийол, Ахметов – в составе ЦСКА на матч с «Реалом»; Регилон, Себальос, Бензема сыграют у гостей

Дзагоев, Бийол, Ахметов – в составе ЦСКА на матч с «Реалом»; Регилон, Себальос, Бензема сыграют у гостей

2 октября 2018, 20:54
11

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Реалом».

ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Кроос, Бензема, Каземиро, Лукас Васкес, Асенсио, Регилон, Себальос.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется на стадионе «Лужники» (Москва) в 22:00 по Москве.

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Как изменился «Реал» без Роналду и Зидана

Источник: Twitter
Лига чемпионов ЦСКА Реал Бензема Карим Дзагоев Алан Ахметов Ильзат Себальос Даниэль Бийол Яка
Комментарии (11)
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Фартуна56
1538503040
Есть место чудесам в нашем мире. Вперед ЦСКА!!!
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prezent2017
1538503238
Варан, Кроос, Бензема, Каземиро... Этих четырех хватил чтобы проставить коней речным моллюском.
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dinar7777dinar
1538503337
бийоль думал бейл в основе коней ))))
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Par Mezan
1538504077
Да что ж за кони мне попались привередливые!?. Удачи, ЦСКА!!!!
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Таганский
1538504232
Удачи ЦСКА и только победы!! Это возможно!!
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Mirex_CSKA
1538505890
ЦВБП!!!
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Рубик Докоян
1538506086
Прибегну в аллегории, сегодня армейских рысаков будут объезжать опытные наездники из "Реала"... Пусть наши кони взбрыкнут и сбросят этих наездников...
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babenko1977
1538506614
Надеюсь на результативную ничью , вперёд коняшки
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