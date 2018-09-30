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  • Стала известна основная причина, по которой Роналду покинул «Реал»

Стала известна основная причина, по которой Роналду покинул «Реал»

30 сентября 2018, 17:28
26

Стали известны новые подробности ухода нападающего Криштиану Роналду из «Реала».

Португалец начал думать о том, чтобы покинуть Мадрид, еще в прошлом году. Проблемы футболиста с испанскими налоговыми органами начали череду обсуждений и решений, которые в конечном итоге привели его в «Ювентус».

В мае 2017 года Роналду в доме своего агента Жорже Мендеша провел встречу со своими советниками.

«Я не хочу никаких рисков», – заявил им форвард, ссылаясь на юридические проблемы, вызванные неуплатой налогов.

«Я не учился, и единственное, что я делал в своей жизни – это играл в футбол. Но я не глуп и никому не доверяю. Вот почему я всегда плачу на 30 процентов больше, чем требуется, когда я нанимаю оценщика. Это потому, что я не хочу проблем», – сказал Роналду.

Адвокат Карлос Осорио, который был на встрече, пояснил, что он отвечал за эти фискальные вопросы, и призвал футболиста не волноваться. Несколько месяцев спустя, когда ему пришлось заключить договор с налоговыми органами, нападающий очень разозлился.

«Я никогда не говорил не платить налоги! Я хочу знать, что случилось. Я ничего не понимаю. Если налоги должны платить спонсоры, так почему они обвиняют меня?!» – воскликнул Роналду своим советникам.

Вынужденный раскошелиться на выплаты испанским налоговым органам, Роналду надеялся, что «Реал» предложит ему улучшенный контракт, чтобы частично компенсировать финансовый потери. Португалец полагал, что таким образом «Барселона» поступила с Лионелем Месси. Но мадридский клуб хотел держаться подальше от Роналду и его юридических вопросов, что футболист расценил как предательство. Он также счел неуважением тот факт, что Месси получает двойную зарплату, и что Неймар опередил его в рейтинге зарплат после перехода в «ПСЖ».

Роналду был настолько разозлен, что главный тренер команды Зинедин Зидан поговорил с руководством и попросил решить этот вопрос. Специалист заявил, что Роналду слишком много обсуждал это в раздевалке. Вдобавок ко всему этому, португальца также раздражал тот факт, что клуб всегда ставил его после Альфредо Ди Стефано, когда речь шла о лучшем игроке «Реала» в истории.

«Они всегда ставят меня после Ди Стефано, и я не знаю, что еще я должен сделать», – говорил Роналду.

В конце концов, отношения с «Реалом» достигли точки, когда нападающий решил уйти и двигаться дальше, присоединившись к «Ювентусу».

Источник: Marca
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (26)
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AHTUNGBOL
1538318076
Все "доверенные" лица "доили" его как хотели...
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KOLBIS
1538318167
Все всегда упирается в деньги...
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m40
1538318228
Да уж. Не красит его это интервью. Ты и играй и доказывай, время всё расставит по местам. А после таких слов болельщики и будут думать, что ты хапуга и завистник. Завидуешь зарплате Месс, Неймара и славе Ди Стефано . P.S. Я не Мессиглор и не фанат Барселоны если что
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shinnik
1538318447
Раненного льва продолжают пинать ленивые шакалы..
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Yev
1538318872
Короч, Кристианка, хочешь большой и чистой любви - приходи ночью на сеновал. А как он хотел: в мире больших денег всегда так, а прикрываю фразой:"ничего личного, а только бизнес"
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Рубик Докоян
1538318948
В Испании либеральное налоговое законодательство как и уголовное. И проблем там было не мало не только у знаменитых футболистов : Месси, Неймар, Роналду и т.д. Просто зная это юристы и налоговые консультанты разводили своих клиентов на деньги. А когда всё всплывало и выяснялось, что это было сокрытием от неуплаты налогов, то взимали недоимку и штраф, а также условное срок наказания без лишения свободы. Кого-то это задевало и злило как скажем Неймара и Роналду. По какой бы причине они не ушли из своих клубов, они остаются великими футболистами.
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Vladarg
1538319168
ушел и ушел.что теперь?на все есть всегда свои веские причины.он дал Мадриду все и много больше.теперь вовсю будет стараться сделать счастливее поклонников Ювентуса.и,уверен,ему это удастся.
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dinar7777dinar
1538319861
ясный пень ! каждый год вымогал у переса бабок все больше ! Налоги прижимают ! вот и убежал в турин единственный клуб кто заплатил 100 лямов за 33 ЛЕТНЕГО ФУТБОЛИСТА !
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mihail200606
1538336710
Ну а с чего клуб должен был разруливать его косяки с налогами? Советники у него такие значит..
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zigbert
1538336811
Правильно сказал Роналду:"каждый должен заниматься своим делом". Конечно обидно терять деньги из за некомпетентности.
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