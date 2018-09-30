Стала известна основная причина, по которой Роналду покинул «Реал»

Стали известны новые подробности ухода нападающего Криштиану Роналду из «Реала».

Португалец начал думать о том, чтобы покинуть Мадрид, еще в прошлом году. Проблемы футболиста с испанскими налоговыми органами начали череду обсуждений и решений, которые в конечном итоге привели его в «Ювентус».

В мае 2017 года Роналду в доме своего агента Жорже Мендеша провел встречу со своими советниками.

«Я не хочу никаких рисков», – заявил им форвард, ссылаясь на юридические проблемы, вызванные неуплатой налогов.

«Я не учился, и единственное, что я делал в своей жизни – это играл в футбол. Но я не глуп и никому не доверяю. Вот почему я всегда плачу на 30 процентов больше, чем требуется, когда я нанимаю оценщика. Это потому, что я не хочу проблем», – сказал Роналду.

Адвокат Карлос Осорио, который был на встрече, пояснил, что он отвечал за эти фискальные вопросы, и призвал футболиста не волноваться. Несколько месяцев спустя, когда ему пришлось заключить договор с налоговыми органами, нападающий очень разозлился.

«Я никогда не говорил не платить налоги! Я хочу знать, что случилось. Я ничего не понимаю. Если налоги должны платить спонсоры, так почему они обвиняют меня?!» – воскликнул Роналду своим советникам.

Вынужденный раскошелиться на выплаты испанским налоговым органам, Роналду надеялся, что «Реал» предложит ему улучшенный контракт, чтобы частично компенсировать финансовый потери. Португалец полагал, что таким образом «Барселона» поступила с Лионелем Месси. Но мадридский клуб хотел держаться подальше от Роналду и его юридических вопросов, что футболист расценил как предательство. Он также счел неуважением тот факт, что Месси получает двойную зарплату, и что Неймар опередил его в рейтинге зарплат после перехода в «ПСЖ».

Роналду был настолько разозлен, что главный тренер команды Зинедин Зидан поговорил с руководством и попросил решить этот вопрос. Специалист заявил, что Роналду слишком много обсуждал это в раздевалке. Вдобавок ко всему этому, португальца также раздражал тот факт, что клуб всегда ставил его после Альфредо Ди Стефано, когда речь шла о лучшем игроке «Реала» в истории.

«Они всегда ставят меня после Ди Стефано, и я не знаю, что еще я должен сделать», – говорил Роналду.

В конце концов, отношения с «Реалом» достигли точки, когда нападающий решил уйти и двигаться дальше, присоединившись к «Ювентусу».