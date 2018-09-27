Эдер: «Иногда такое бывает. Классный гол!»

Нападающий «Локомотива» Эдер, который сравнял счет в концовке матча 1/16 финала кубка России против «Балтики», рассказал, что уже забивал подобные мячи.

Матч 1/16 финала Кубка России «Балтика» – «Локомотив» в основное время завершился со счетом 2:2 (2:3 – в дополнительное время). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Ты забил потрясающий мяч.

– Иногда такое бывает (улыбается). Классный гол! Я уже забивал подобные мячи, сегодняшний же особенный, потому что команда одержала победу – я невероятно горд и рад за всех нас!

– Команды провели на поле 120 минут.

– Что поделать, это кубковый матч, в котором может быть все что угодно. Было тяжело. Могли выиграть и в основное время, у нас были моменты. «Балтика» играла хорошо. Я рад, что мы в итоге выиграли этот матч.

– Сегодняшняя победа очень важна с точки зрения командной психологии.

– Конечно. Сейчас дела в чемпионате обстоят не самым лучшим образом, так что наш прогресс в Кубке может пойти на пользу и в ближайшей перспективе помочь нам исправить положение в премьер-лиге. Кубок – отличная возможность попасть в еврокубки, давайте поборемся за него и за более высокие места в лиге!