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    Кубок России. «Локомотив» в дополнительное время обыграл «Балтику» и вышел в 1/8 финала

    «Локомотив» обыграл «Балтику» в матче 1/16 финала Кубка России со счетом 3:2. Победный гол забил полузащитник Антон Миранчук на 106-й минуте.

    В 1/8 финала железнодорожники сыграют с «Енисеем». Матч пройдет 31 октября.

    Кубок России. 1/16 финала

    Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва) – 2:3 (2:2; 0:0; 0:1)

    Голы: 1:0 – Касаев, 28; 1:1 – Алексей Миранчук, 35; 2:1 – Магал, 64; 2:2 – Эдер, 87; 2:3 – Антон Миранчук, 106.

    «Балтика»: Помазан, Тишкин, Буйволов, Таказов (Крючков, 113), Плиев, Магаль, Касаев (Каленкович, 85), Шешуков, Григорьев, Шаваев, Дядюн (Погребняк, 100).

    «Локомотив»: Коченков, Ротенберг (Игнатьев, 67), Михалик, Кверквелия, Лысов (Хеведес, 106), Тарасов (Баринов, 46), Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов (Эдер, 73), Смолов.

    Предупреждения: Шешуков, 42; Дядюн, 90+2; Буйволов, 104; Шаваев, 120+1 – Антон Миранчук, 101.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Теперь «Локомотив» чуть не вылетел из Кубка России. У соперника отметился даже вратарь

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2018 23:31
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 сентября 2018, 10:43

      Для Локомотива сейчас это глоток свежего воздуха.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 сентября 2018, 09:29

      Балтика, молодец! Чуть-чуть не хватило до серии пенальти, а там,
      как знать и еще больше закачалось бы кресло под Ю. Семиным,
      по крайней мере разговоры об отставке усилились бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 27 сентября 2018, 03:59

      Локомотив с победой !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 27 сентября 2018, 00:26

      Вытащили игру на последних минутах повезло, а в доп. вр. затащили

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 27 сентября 2018, 00:13

      Балтика понравилась. Красивый футбол и желание обоих команд выиграть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 27 сентября 2018, 00:09

      Жесть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 27 сентября 2018, 00:01

      жаль.

      -1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 26 сентября 2018, 23:42

      Походу прав Черчесов - ЧМ изменил сознание и отношение к турнирам. Так наши главные команды в 1:16 кубка России последние годы не бились. Спасибо Локо за предельную самоотдачу и Балтике за то, что показали максимум возможного. По другой программе начался Севилья-Реал, но лично мне интереснее было досмотреть матч в Калининграде. Реал, горящий 0:2, смотрю сейчас...

      3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Вомбат 26 сентября 2018, 23:58

      0-3))

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 26 сентября 2018, 23:41

      Палыч - волшебник...

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 26 сентября 2018, 23:38

      Смолов УРОД!!!!! Коченков КЛОУН!!!!

      2
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Fan Loko mik 26 сентября 2018, 23:50

      Если у человека проблемы, это не значит, что он обязательно урод. То, что он сделал в эпизоде с голом Миранчука было гораздо сложнее, чем забить в запоротых им эпизодах. Значит у него какие-то психологические проблемы. Возможно это воспоминание о том, как он подвел сборную в серии пенальти.

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