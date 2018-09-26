Кубок России. «Локомотив» в дополнительное время обыграл «Балтику» и вышел в 1/8 финала

«Локомотив» обыграл «Балтику» в матче 1/16 финала Кубка России со счетом 3:2. Победный гол забил полузащитник Антон Миранчук на 106-й минуте.

В 1/8 финала железнодорожники сыграют с «Енисеем». Матч пройдет 31 октября.

Кубок России. 1/16 финала

Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва) – 2:3 (2:2; 0:0; 0:1)

Голы: 1:0 – Касаев, 28; 1:1 – Алексей Миранчук, 35; 2:1 – Магал, 64; 2:2 – Эдер, 87; 2:3 – Антон Миранчук, 106.

«Балтика»: Помазан, Тишкин, Буйволов, Таказов (Крючков, 113), Плиев, Магаль, Касаев (Каленкович, 85), Шешуков, Григорьев, Шаваев, Дядюн (Погребняк, 100).

«Локомотив»: Коченков, Ротенберг (Игнатьев, 67), Михалик, Кверквелия, Лысов (Хеведес, 106), Тарасов (Баринов, 46), Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Жемалетдинов (Эдер, 73), Смолов.

Предупреждения: Шешуков, 42; Дядюн, 90+2; Буйволов, 104; Шаваев, 120+1 – Антон Миранчук, 101.

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Результаты Кубка России

Теперь «Локомотив» чуть не вылетел из Кубка России. У соперника отметился даже вратарь