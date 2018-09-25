Кубок России. «Урал» обыграл «Нефтехимик», в матче забито пять голов

Состоялся матч 1/16 Кубка России между представителем ПФЛ «Нефтехимиком» и «Уралом». Проход в следующий раунд оформил клуб РПЛ, который вел по ходу игры в три мяча.

Один из голов гостей был забит в собственные ворота. Его на свой счет записал представитель «Нефтехимика» Сергей Морозов.

Кубок России. 1/16 финала

Нефтехимик (Нижнекамск) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бавин, 42; 0:2 – Морозов, 52 (в свои ворота); 0:3 – Жигулев, 60; 1:3 – Бабырь, 63; 2:3 – Морозов, 86.

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