Гончаренко: «Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить старт сезона как неплохой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре команды.

«Если оценивать качество игры, показанное нами в последних матчах перед сентябрьским перерывом на игры сборных, присутствует небольшое сожаление. Из-за того, что мы чуть недобрали очков. Наверное, будь у нас побольше времени в нынешнем составе, мы бы лучше выступили в матчах против «Крыльев Советов» или «Енисея», при всем уважении к этим командам.

Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить стартовый отрезок как очень неплохой», – сказал Гончаренко.

Гончаренко: «Молодые игроки в основе ЦСКА? Не вижу поводов для беспокойства»