Гончаренко: «Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить старт сезона как неплохой»

По-моему итак ОЧЕНЬ не плохо, да, в начале было тяжело , зато сейчас уже намного лучше идет игра и результаты, а значит что идет РОСТ, если бы наоборот , в тех матчах цска выиграл, а сейчас играл в ничью и проиграл в той же чехии, можно было говорить, что за это время никакого роста не произошло. Но ничьи и поражения были вначале, тогда даже и влашича условного не было в команде( я ж не ошибаюсь да?).Многие предрекали низы таблицы, и фаны цска знали что будет тяжело, так и есть. Главное, чтобы все они помнили, что сезон обкаточный - а то уверен ,найдутся те кто в конце сезона скажет, что цска провалил сезон из-за того, что , например, не попал в зону лч.. Если закончат в зоне еврокубков. хоть на 5 месте это будет не провал, а отличный результат.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре команды.
«Если оценивать качество игры, показанное нами в последних матчах перед сентябрьским перерывом на игры сборных, присутствует небольшое сожаление. Из-за того, что мы чуть недобрали очков. Наверное, будь у нас побольше времени в нынешнем составе, мы бы лучше выступили в матчах против «Крыльев Советов» или «Енисея», при всем уважении к этим командам.
Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить стартовый отрезок как очень неплохой», – сказал Гончаренко.
Гончаренко: «Молодые игроки в основе ЦСКА? Не вижу поводов для беспокойства»