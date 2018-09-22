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  • Гончаренко: «Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить старт сезона как неплохой»

Гончаренко: «Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить старт сезона как неплохой»

22 сентября 2018, 21:06
4

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре команды.

«Если оценивать качество игры, показанное нами в последних матчах перед сентябрьским перерывом на игры сборных, присутствует небольшое сожаление. Из-за того, что мы чуть недобрали очков. Наверное, будь у нас побольше времени в нынешнем составе, мы бы лучше выступили в матчах против «Крыльев Советов» или «Енисея», при всем уважении к этим командам.

Набери мы на пару очков больше, можно было бы оценить стартовый отрезок как очень неплохой», – сказал Гончаренко.

Гончаренко: «Молодые игроки в основе ЦСКА? Не вижу поводов для беспокойства»

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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prezent2017
1537639888
Тебе очко в Тюмени с Енисеем добрый судья подарил. Помалкивал бы лучше.
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Рубик Докоян
1537640217
Трудно было в первых трёх турах рассчитывать на большее, когда команда играла прямо с колёс... Новые игроки, некоторые не прошли с командой тренировочной предсезонки, а влились сразу в игровой период. Могло быть намного хуже, но видно, что команда прибавляет и растёт.
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dddolphin
1537646595
Наша команда и с текущим результатом - красавцы! Молодая, озорная и бегущая команда, это здорово!)))
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DeStar
1537650574
По-моему итак ОЧЕНЬ не плохо, да, в начале было тяжело , зато сейчас уже намного лучше идет игра и результаты, а значит что идет РОСТ, если бы наоборот , в тех матчах цска выиграл, а сейчас играл в ничью и проиграл в той же чехии, можно было говорить, что за это время никакого роста не произошло. Но ничьи и поражения были вначале, тогда даже и влашича условного не было в команде( я ж не ошибаюсь да?).Многие предрекали низы таблицы, и фаны цска знали что будет тяжело, так и есть. Главное, чтобы все они помнили, что сезон обкаточный - а то уверен ,найдутся те кто в конце сезона скажет, что цска провалил сезон из-за того, что , например, не попал в зону лч.. Если закончат в зоне еврокубков. хоть на 5 месте это будет не провал, а отличный результат.
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