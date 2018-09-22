Гончаренко: «Молодые игроки в основе ЦСКА? Не вижу поводов для беспокойства»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о составе команды.

– В основной обойме ЦСКА теперь большая группа молодых футболистов.

– Не вижу поводов для беспокойства. Наоборот, это очень интересно! Можно сказать, мы сейчас находимся на взлетной полосе. Строится новая команда, ей предстоит увлекательное путешествие. Надеюсь, оно получится запоминающимся и очень удачным.

– Важно, что в команде вновь появилась серьезная конкуренция.

– Полностью с вами согласен. Уже видны предпосылки для того, чтобы на тренировке сыграть двусторонний матч 11 на 11. Когда такое происходило в последний раз? Бывает, что в твоем распоряжении 13-14 футболистов, но когда команда сражается на нескольких фронтах, обойма должна быть гораздо больше.

Потому как порой ротация просто необходима. Кроме того, сам факт конкуренции имеет большое значение для профессионального роста футболистов.

Завтра ЦСКА сыграет в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.