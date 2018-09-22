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    Гончаренко: «Молодые игроки в основе ЦСКА? Не вижу поводов для беспокойства»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о составе команды.

    – В основной обойме ЦСКА теперь большая группа молодых футболистов.

    – Не вижу поводов для беспокойства. Наоборот, это очень интересно! Можно сказать, мы сейчас находимся на взлетной полосе. Строится новая команда, ей предстоит увлекательное путешествие. Надеюсь, оно получится запоминающимся и очень удачным.

    – Важно, что в команде вновь появилась серьезная конкуренция.

    – Полностью с вами согласен. Уже видны предпосылки для того, чтобы на тренировке сыграть двусторонний матч 11 на 11. Когда такое происходило в последний раз? Бывает, что в твоем распоряжении 13-14 футболистов, но когда команда сражается на нескольких фронтах, обойма должна быть гораздо больше.

    Потому как порой ротация просто необходима. Кроме того, сам факт конкуренции имеет большое значение для профессионального роста футболистов.

    Завтра ЦСКА сыграет в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.09.2018 19:59
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 12:23

      Конечно участвуя в нескольких турнирах ,требует от команды иметь хороший резерв. Необходима и ротация состава.

      2
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 23 сентября 2018, 07:49

      Удачи армейской молодёжи!

      2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 23 сентября 2018, 02:49

      Молодым везде у нас дорога...

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 сентября 2018, 00:04

      Молодежь у армейцев талантливая, но играет не стабильно - не всегда хватает сил и опыта. Надеюсь, что со Спартаком армейцы сыграют достойно.

      4
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 22 сентября 2018, 22:52

      гончаренко лучший тренер рфпл

      5
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > makson_klim 23 сентября 2018, 08:03

      Просчеты конечно у всех бывают. Но они минимальны )

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 22 сентября 2018, 22:43

      Верим в команду. Молодежь должна показать себя , желание огромное , огонь в глазах. Лишь бы не перегорели.

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 сентября 2018, 20:56

      На счёт двусторонки 11 на 11 - пока это сильное преувеличение, но если все игроки оправятся от травм, то от ЦСКА и в этом сезоне можно ждать большого сюрприза! Хотя и требовать его нельзя. Из ключевых игроков остался в поле только Марио Фернандес, да Акинфеев в воротах! Правда, оба они стоят многого! Но двое - ещё не команда. Команда просто создаётся заново!

      4
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > cska-62 22 сентября 2018, 21:56

      можно я ещё Дзагоева оставлю и Щенникова?

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > за ЦСКА с 1980г 22 сентября 2018, 22:05

      Оба со своими хроническими травмами давно уже не были ключевыми игроками команды. Хотя все мы до сих в них надеемся и верим! Насколько обоснованно, покажет время. В последних двух матчах Алан был не на высоте. Увы. Масса технического брака, потерь мяча. Кирилл Набабкин ведь тоже уже ветеран, как защитник - универсал, но ключевым игроком я бы его не назвал.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 сентября 2018, 20:39

      Люби коней..
      За них всегда спокойно..

      9
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 22 сентября 2018, 20:47

      Когда умрёт последний конь -- мир рухнет, потому что самые лучшие люди -- это кони." ( В. М. Шукшин)

      14
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 22 сентября 2018, 21:12


      Припадешь устами,
      Одуришь, как дым…
      В полынью с конями
      К черту полетим!
      ( Радмила Караклаич)

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 22 сентября 2018, 21:16

      а авгиевые конюшни - не из этой оперы?)

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 22 сентября 2018, 21:28

      не,ну конечно много осетин знаю..

      и в ЦСКА тоже..чинные такие,красивые,браат,как родные..

      --------------------
      Нэ,браат,Авгиеуа не знаю.((уффь, имя такое странное,эээ..

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 22 сентября 2018, 21:31

      по национальности, это греческий фразеологизм ))

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Project Бабангида 22 сентября 2018, 21:55

      они сейчас в спартаке..

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 22 сентября 2018, 22:54

      Ну..пошутил?
      Доволен?
      Сиди ты старый ровно на жо..е...((

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 22 сентября 2018, 22:55

      ну,уел.просто срезал...0

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 22 сентября 2018, 20:15

      ЦВБП!
      Когда игроков много - это хорошо, когда их много и можно переучить или чему-то новому научить - это еще лучше, поэтому пожелаю Виктор ГАнчаренко удачи в этом непростом деле!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 сентября 2018, 20:08

      Безусловно прав Гончаренко, и тут дело не столько в возрасте игроков, а какого они качества. Есть игроки коим 30 лет, но глаза бы их не видели, образно выражаясь. Когда у тебя есть игроки для основы и приличная группа ротации, на тренировках можно гонять двухсторонку 11 на 11, а не 7 на 7, то совсем другое дело. Можно уже игровые связи наигрывать, комбинационные различные варианты и схемы игры, на встречных курсах, в позиционной игре или преодоление "автобуса" и т.д.

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