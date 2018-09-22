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  • Гончаренко: «Молодые игроки в основе ЦСКА? Не вижу поводов для беспокойства»

Гончаренко: «Молодые игроки в основе ЦСКА? Не вижу поводов для беспокойства»

22 сентября 2018, 19:59
21

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о составе команды.

– В основной обойме ЦСКА теперь большая группа молодых футболистов.

– Не вижу поводов для беспокойства. Наоборот, это очень интересно! Можно сказать, мы сейчас находимся на взлетной полосе. Строится новая команда, ей предстоит увлекательное путешествие. Надеюсь, оно получится запоминающимся и очень удачным.

– Важно, что в команде вновь появилась серьезная конкуренция.

– Полностью с вами согласен. Уже видны предпосылки для того, чтобы на тренировке сыграть двусторонний матч 11 на 11. Когда такое происходило в последний раз? Бывает, что в твоем распоряжении 13-14 футболистов, но когда команда сражается на нескольких фронтах, обойма должна быть гораздо больше.

Потому как порой ротация просто необходима. Кроме того, сам факт конкуренции имеет большое значение для профессионального роста футболистов.

Завтра ЦСКА сыграет в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (21)
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Рубик Докоян
1537636123
Безусловно прав Гончаренко, и тут дело не столько в возрасте игроков, а какого они качества. Есть игроки коим 30 лет, но глаза бы их не видели, образно выражаясь. Когда у тебя есть игроки для основы и приличная группа ротации, на тренировках можно гонять двухсторонку 11 на 11, а не 7 на 7, то совсем другое дело. Можно уже игровые связи наигрывать, комбинационные различные варианты и схемы игры, на встречных курсах, в позиционной игре или преодоление "автобуса" и т.д.
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SunRomeS
1537636513
ЦВБП! Когда игроков много - это хорошо, когда их много и можно переучить или чему-то новому научить - это еще лучше, поэтому пожелаю Виктор ГАнчаренко удачи в этом непростом деле!
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shinnik
1537637953
Люби коней.. За них всегда спокойно..
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cska-62
1537638986
На счёт двусторонки 11 на 11 - пока это сильное преувеличение, но если все игроки оправятся от травм, то от ЦСКА и в этом сезоне можно ждать большого сюрприза! Хотя и требовать его нельзя. Из ключевых игроков остался в поле только Марио Фернандес, да Акинфеев в воротах! Правда, оба они стоят многого! Но двое - ещё не команда. Команда просто создаётся заново!
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все_будет_AUDI
1537645409
Верим в команду. Молодежь должна показать себя , желание огромное , огонь в глазах. Лишь бы не перегорели.
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makson_klim
1537645979
гончаренко лучший тренер рфпл
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Dominator777
1537650255
Молодежь у армейцев талантливая, но играет не стабильно - не всегда хватает сил и опыта. Надеюсь, что со Спартаком армейцы сыграют достойно.
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directorpg
1537660165
Молодым везде у нас дорога...
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АЛЕКС 58
1537678188
Удачи армейской молодёжи!
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zigbert
1537694609
Конечно участвуя в нескольких турнирах ,требует от команды иметь хороший резерв. Необходима и ротация состава.
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