Левников рассудит «Черноморец» и «Спартак» в 1/16 Кубка России. На матч «Волгарь» – «Зенит» назначен Сухой

Стали известны судьи, которые будут обслуживать матчи 1/16 финала Кубка России.
«Черноморец» и «Спартак» рассудит петербуржец Кирилл Левников, а на игре «Волгарь» – «Зенит» будет работать Алексей Сухой из Люберец.
«Нефтехимик» – «Урал»: судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
«Динамо» (Барнаул) – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Максим Ковалев (Реутов); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
«Балтика» – «Локомотив»: судья – Алексей Амелин (Тула); ассистенты судьи – Кирилл Большаков (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Луки-Энергия» – «Енисей»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
«Торпедо» – «Динамо» (Москва): судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Химки» – «Рубин»: судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Варанцо Петросян (Ростов); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Волгарь» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Валентин Мурашов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Сызрань» – «Ростов»: судья – Иван Сараев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Черноморец» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Чайка» – «Анжи»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Бочков (Сочи), Андрей Гурбанов (Краснодар); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Нижний Новгород» – «Уфа»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Линкин (Воронеж), Дмитрий Серебряков (Химки); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Сахалин» – «Арсенал»: судья – Павел Шадыханов (Москва); ассистенты судьи – Александр Приходько (Москва), Денис Березнов (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«СКА-Хабаровск» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Глот (Ярославль); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«Авангард» – «Краснодар»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Илья Елеференко (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
«Тамбов» – «Крылья Советов»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Артур Зайнагутдинов (Уфа), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор – Сергей Анохин (Москва).