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  • Левников рассудит «Черноморец» и «Спартак» в 1/16 Кубка России. На матч «Волгарь» – «Зенит» назначен Сухой

Левников рассудит «Черноморец» и «Спартак» в 1/16 Кубка России. На матч «Волгарь» – «Зенит» назначен Сухой

21 сентября 2018, 13:22
3

Стали известны судьи, которые будут обслуживать матчи 1/16 финала Кубка России.

«Черноморец» и «Спартак» рассудит петербуржец Кирилл Левников, а на игре «Волгарь»«Зенит» будет работать Алексей Сухой из Люберец.

«Нефтехимик» – «Урал»: судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

«Динамо» (Барнаул) – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Максим Ковалев (Реутов); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Алексей Амелин (Тула); ассистенты судьи – Кирилл Большаков (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Луки-Энергия» – «Енисей»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Торпедо» – «Динамо» (Москва): судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Химки» – «Рубин»: судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Варанцо Петросян (Ростов); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Волгарь» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Валентин Мурашов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Сызрань» – «Ростов»: судья – Иван Сараев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Черноморец» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Чайка» – «Анжи»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Бочков (Сочи), Андрей Гурбанов (Краснодар); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Нижний Новгород» – «Уфа»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Линкин (Воронеж), Дмитрий Серебряков (Химки); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Сахалин» – «Арсенал»: судья – Павел Шадыханов (Москва); ассистенты судьи – Александр Приходько (Москва), Денис Березнов (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«СКА-Хабаровск» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Глот (Ярославль); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Авангард» – «Краснодар»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Илья Елеференко (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Тамбов» – «Крылья Советов»: судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Артур Зайнагутдинов (Уфа), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

Источник: РФС
Россия. Кубок Ростов Спартак Зенит Енисей Рубин Локомотив Динамо Ахмат Урал Оренбург Анжи Уфа Арсенал Краснодар Крылья Советов Турбин Евгений Еськов Алексей Низовцев Игорь Федотов Игорь Сельдяков Владимир Сухой Алексей Шадыханов Павел Казарцев Василий Левников Кирилл Амелин Алексей Москалев Владимир Сиденков Иван Волошин Николай Васильев Станислав Сараев Иван
Комментарии (3)
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Space001
1537526167
обычная инфа
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mab1011
1537529927
А почему в 1/16 финала 15 пар? Перед дерби хоть где-то, но опустить ЦСКА...Просто засилье "народных" обожателей во всех структурах.
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prezent2017
1537534518
Черноморец выиграет. Левников поможет.
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