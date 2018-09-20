Сын Боба Марли выступил в перерыве матча «Аякс» – АЕК. Во втором тайме амстердамцы забили три гола

Помог Аяксу.
Как сообщает Sportbible, сын известного певца регги Боба Марли Ки-Мани Марли выступил в перерыве матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Аякс» – АЕК (3:0).
Он исполнил несколько песен из репертуара отца, включая «Three Little Birds» («Три маленькие птички»), которая является гимном болельщиков «Аякса».
Первый тайм закончился нулевой ничьей, а после выступления Ки-Мани Марли амстердамцы вышли на поле и забили три гола во второй половине игры.
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— Simon Colosimo (@Shime04) 19 сентября 2018 г.
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— 433 (@official433) 20 сентября 2018 г.