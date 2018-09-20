Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сын Боба Марли выступил в перерыве матча «Аякс» – АЕК. Во втором тайме амстердамцы забили три гола

    Как сообщает Sportbible, сын известного певца регги Боба Марли Ки-Мани Марли выступил в перерыве матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Аякс»АЕК (3:0).

    Он исполнил несколько песен из репертуара отца, включая «Three Little Birds» («Три маленькие птички»), которая является гимном болельщиков «Аякса».

    Первый тайм закончился нулевой ничьей, а после выступления Ки-Мани Марли амстердамцы вышли на поле и забили три гола во второй половине игры.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2018 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 18:43

      Помог Аяксу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 сентября 2018, 18:39

      Красота!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 20 сентября 2018, 17:28

      Музыка Боба обладает чудодейственной силой.в ней есть абсолютно все.и много больше.спасибо за это.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 20 сентября 2018, 16:16

      Неудивительно что гимн команды из самого обкуренного города - исполняет сын Боба Марли!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11