Сын Боба Марли выступил в перерыве матча «Аякс» – АЕК. Во втором тайме амстердамцы забили три гола

Как сообщает Sportbible, сын известного певца регги Боба Марли Ки-Мани Марли выступил в перерыве матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Аякс» – АЕК (3:0).

Он исполнил несколько песен из репертуара отца, включая «Three Little Birds» («Три маленькие птички»), которая является гимном болельщиков «Аякса».

Первый тайм закончился нулевой ничьей, а после выступления Ки-Мани Марли амстердамцы вышли на поле и забили три гола во второй половине игры.

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