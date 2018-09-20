Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Cестра Роналду – об удалении: «Футбольный позор. Они хотят уничтожить моего брата»

Cестра Роналду – об удалении: «Футбольный позор. Они хотят уничтожить моего брата»

20 сентября 2018, 13:59
20

Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру высказалась по поводу удаления португальца в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).

На 29-й минуте встречи форвард туринцев получил от арбитра Феликса Бриха прямую красную карточку после столкновения в штрафной площади испанцев с защитником «Валенсии» Джейсоном Мурильо.

«Футбольный позор. Справедливость восторжествует.

Они хотят уничтожить моего брата, но бог никогда не отдыхает. Стыдно», – написала Авейру в инстаграме.

text

Публикация от text (@katiaaveirooficial)

Источник: Instagram
Лига чемпионов Ювентус Валенсия Роналду Криштиану
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dgad
1537441750
Стыдно товарищ Брых, даже публично не извинился
Ответить
Тraumtanzеr
1537441961
А слёзы лить из-за красной карточки, тем более мужику, не стыдно?
Ответить
Т34
1537441971
Это ужастно! Роналду подвергли позору, показав красную карточку. Его хотят уничтожить. Да уж, если он покидал поле рыдая, то дело может и до суицида дойти. Неужели он не знал, что в футболе, кроме желтых есть и красные карточки и что неприкасаемых не должно быть. Пора завязывать с футболом, идти в балет, там красные карточки не показывают.
Ответить
bset
1537443214
Комментаторы, вы такие простые. Слезы он лил, не мужик. Лежа на диване легко не лить слезы. А теперь представьте, что вы бы с малых лет жили только футболом. Каждый день проводили только в зале, каждый день тренировки, постоянные нагрузки, удар по организму (любой профессиональный спорт - это удар). Вы бы были фанатом своего дела, хотели бы быть лучшим футболистом на планете. И тут у вас отнимают драгоценные матчи этой красной карточкой ни за что. В итоге вы же оказываетесь виноватым в новом клубе, потому что вас позвали, за вас заплатили, а вы не можете помочь команде из-за дисквалификации. А вы в свою очередь теряете драгоценный опыт. 6 матчей в группе и 8 матчей в плей-офф максимум. Две из них вы пропускаете. Представьте, что вы вкалываете на работе за 20 тысяч рублей. И тут за какую-то нелепую ситуацию, в которой вы совершенно не участвовали, вам говорят "в этом месяце получишь 17 тысяч". И ты недоумеваешь, как так тебя лишают аж 3 тысяч рублей, когда у тебя стаж уже лет 15. Поэтому Криштиану и заплакал. А вы, как настоящие мужики, не проронив ни слезы, начинаете бухать, спиваетесь, терроризируете свою семью. Зато на публику выглядите по-мужски.
Ответить
Гатчина
1537444544
это фото сестры? на Буншу(Криштиану) нашего похожа.
Ответить
Всем привет, я тут время
1537445492
Долгое время Роналду и Месси прощалось многое...
Ответить
artydoc
1537445622
Типичное, истеричное поведение заднеприводных. Непорядок в штанах - непорядок в голове.
Ответить
de bruyne
1537446045
Эт шмара футбол вообще смотрит? Сколько роналду лицо держал крутился красные давали
Ответить
Decorhome
1537446284
Согласен. какая та травля игрока
Ответить
Cules2013
1537452399
Сестра его истерит, это понятно, но на красную ничего там не было. Кипеш подняли потому что эта ошибка задела Роналду. если бы этого было в каком-то рядовом матче Лиги 1, например, всем было бы плевать на это, и никто бы ни кидался никакими "позорами" и "уничтожениями".
Ответить
Главные новости
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
6
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
3
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
6
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
7
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+