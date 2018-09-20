Cестра Роналду – об удалении: «Футбольный позор. Они хотят уничтожить моего брата»

Сестра его истерит, это понятно, но на красную ничего там не было.
Кипеш подняли потому что эта ошибка задела Роналду. если бы этого было в каком-то рядовом матче Лиги 1, например, всем было бы плевать на это, и никто бы ни кидался никакими "позорами" и "уничтожениями".
Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру высказалась по поводу удаления португальца в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).
На 29-й минуте встречи форвард туринцев получил от арбитра Феликса Бриха прямую красную карточку после столкновения в штрафной площади испанцев с защитником «Валенсии» Джейсоном Мурильо.
«Футбольный позор. Справедливость восторжествует.
Они хотят уничтожить моего брата, но бог никогда не отдыхает. Стыдно», – написала Авейру в инстаграме.