Cестра Роналду – об удалении: «Футбольный позор. Они хотят уничтожить моего брата»

Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру высказалась по поводу удаления португальца в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).

На 29-й минуте встречи форвард туринцев получил от арбитра Феликса Бриха прямую красную карточку после столкновения в штрафной площади испанцев с защитником «Валенсии» Джейсоном Мурильо.

«Футбольный позор. Справедливость восторжествует.

Они хотят уничтожить моего брата, но бог никогда не отдыхает. Стыдно», – написала Авейру в инстаграме.