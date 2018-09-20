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    Cестра Роналду – об удалении: «Футбольный позор. Они хотят уничтожить моего брата»

    Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру высказалась по поводу удаления португальца в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).

    На 29-й минуте встречи форвард туринцев получил от арбитра Феликса Бриха прямую красную карточку после столкновения в штрафной площади испанцев с защитником «Валенсии» Джейсоном Мурильо.

    «Футбольный позор. Справедливость восторжествует.

    Они хотят уничтожить моего брата, но бог никогда не отдыхает. Стыдно», – написала Авейру в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    20.09.2018 13:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 сентября 2018, 17:06

      Сестра его истерит, это понятно, но на красную ничего там не было.
      Кипеш подняли потому что эта ошибка задела Роналду. если бы этого было в каком-то рядовом матче Лиги 1, например, всем было бы плевать на это, и никто бы ни кидался никакими "позорами" и "уничтожениями".

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Cules2013 20 сентября 2018, 19:45

      Да, само собой это из-за Роналду, вообще у него наверное дежавю, прошлый сезон для него начинался ровно в таком же ключе - удаление за симуляцию, которой не было, безголевая серия на старте, в общем понять его можно).

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 сентября 2018, 15:24

      Согласен. какая та травля игрока

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 сентября 2018, 15:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эт шмара футбол вообще смотрит? Сколько роналду лицо держал крутился красные давали

      -4
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      Рейтинг: +183

      artydoc 20 сентября 2018, 15:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Типичное, истеричное поведение заднеприводных. Непорядок в штанах - непорядок в голове.

      -4
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 20 сентября 2018, 15:11

      Долгое время Роналду и Месси прощалось многое...

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 20 сентября 2018, 15:06

      согласен

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      Рейтинг: +76

      Гатчина 20 сентября 2018, 14:55

      это фото сестры? на Буншу(Криштиану) нашего похожа.

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 сентября 2018, 14:33

      Комментаторы, вы такие простые. Слезы он лил, не мужик. Лежа на диване легко не лить слезы. А теперь представьте, что вы бы с малых лет жили только футболом. Каждый день проводили только в зале, каждый день тренировки, постоянные нагрузки, удар по организму (любой профессиональный спорт - это удар). Вы бы были фанатом своего дела, хотели бы быть лучшим футболистом на планете. И тут у вас отнимают драгоценные матчи этой красной карточкой ни за что. В итоге вы же оказываетесь виноватым в новом клубе, потому что вас позвали, за вас заплатили, а вы не можете помочь команде из-за дисквалификации. А вы в свою очередь теряете драгоценный опыт. 6 матчей в группе и 8 матчей в плей-офф максимум. Две из них вы пропускаете. Представьте, что вы вкалываете на работе за 20 тысяч рублей. И тут за какую-то нелепую ситуацию, в которой вы совершенно не участвовали, вам говорят "в этом месяце получишь 17 тысяч". И ты недоумеваешь, как так тебя лишают аж 3 тысяч рублей, когда у тебя стаж уже лет 15. Поэтому Криштиану и заплакал. А вы, как настоящие мужики, не проронив ни слезы, начинаете бухать, спиваетесь, терроризируете свою семью. Зато на публику выглядите по-мужски.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > bset 20 сентября 2018, 14:42

      Давай, иди поной где нить в другом месте, здесь мужской спортивный сайт, а не вуменру

      -2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > bset 20 сентября 2018, 15:15

      Что ты со мной делаешь? Я читаю, что ты тут изрыгнул и рыдаю, не могу остановиться. Задел прямо за живое. Роналдо, ты, что ли? Время появилось после красной карточки соц сети посетить? Успокойся, сейчас нагрянут визжащие глоры и вытрут твои скупые, чуть не сказал мужские, слезы.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 20 сентября 2018, 14:12

      Это ужастно! Роналду подвергли позору, показав красную карточку. Его хотят уничтожить. Да уж, если он покидал поле рыдая, то дело может и до суицида дойти. Неужели он не знал, что в футболе, кроме желтых есть и красные карточки и что неприкасаемых не должно быть. Пора завязывать с футболом, идти в балет, там красные карточки не показывают.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Т34 20 сентября 2018, 14:27

      Какой он неприкосаемый показал матч на ЧМ против Ирана, когда он за удар с локтя вместо красной получил желтую, а после через 5 минут буквально за специальный удар по ногам даже свистка не услышал, а если бы все было наоборот и фолил бы иранец, то красная блестела только так, а этот очередной глор голубой плаксы, да и сейчас второй вылезет, такой же заднеприводный только из Казахии, а ныть как баба из-за удаления это вообще нереальный позор

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > BYANKONERI 20 сентября 2018, 15:22

      Жизнью матери могут клясться только придурки, или ишаки шамхорские, которые это предлагают. Видимо, ты, свою мать ни во что не ставишь.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 сентября 2018, 14:12

      А слёзы лить из-за красной карточки, тем более мужику, не стыдно?

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > BYANKONERI 20 сентября 2018, 14:40

      а теперь давай еще раз и на человеческом языке, что бы понятно стало

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Тraumtanzеr 20 сентября 2018, 16:44

      Мужика от хлеба отстранили,вот он из этого переживает

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > BYANKONERI 20 сентября 2018, 17:23

      Реветь от красной карточки это хуже бабской истерики.

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