Роналду получил прямую красную карточку в матче с «Валенсией»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был удален в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (1:0, первый тайм).

Игрок получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи после эпизода с падением защитника Джейсона Мурильо. Главный арбитр матча Феликс Брых удалил португальца, посовещавшись с помощником.

Матч с «Валенсией» – первый для Роналду в Лиге чемпионов за «Ювентус». Игрок перешел в итальянский клуб в летнее трансферное окно.

Роналду впервые удалили в Лиге чемпионов. Игрок заплакал, покидая поле