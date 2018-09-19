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  • Роналду получил прямую красную карточку в матче с «Валенсией»

Роналду получил прямую красную карточку в матче с «Валенсией»

19 сентября 2018, 22:46
32

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был удален в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (1:0, первый тайм).

Игрок получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи после эпизода с падением защитника Джейсона Мурильо. Главный арбитр матча Феликс Брых удалил португальца, посовещавшись с помощником.

Матч с «Валенсией» – первый для Роналду в Лиге чемпионов за «Ювентус». Игрок перешел в итальянский клуб в летнее трансферное окно.

Роналду впервые удалили в Лиге чемпионов. Игрок заплакал, покидая поле

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Валенсия Роналду Криштиану
Комментарии (32)
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Усы Газаева
1537386809
Что-то не тянет на прямую красную .
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absent32
1537386989
что то вообще не пойму в правильности красной карточки
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riat
1537387062
Эти помошники бесполезные чмошники !
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САНЁК17
1537387119
вот почему мне не нравится испанский чемпионат,там все любить спровоцировать удаления нападающих игроков,а как раз так и произошло,не могут честно играть метисы
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TERMIK2142
1537387234
Интересное удаление. теперь пол года размусоливать будут))))
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МВС
1537387713
Брыху очень захотелось стать героем матча.удастся,наверное.
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Vladarg
1537387957
Дебют в Лиге у Криша за Ювентус выдался знаковым.
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XaXatyn
1537390182
А футбол то страшен становиться ! Скоро и корпус не поставишь прямую красную дадут)
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Рубик Докоян
1537391775
И это опытный судья со своими помощниками такой матч испортили. Но "Юве" молодец, целый час играли вдесятером и смогли победить.
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zigbert
1537448572
На красную конечно не похоже.
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